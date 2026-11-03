Fórmula 1 GP de México

Honda recoge el guante tras las palabras de Alonso por el descalabro de México

Honda identifica el retraso del turbo y la manejabilidad como sus dos grandes problemas tras el frustrante doble abandono de Aston Martin F1 en México.

Juanjo Sáez

Editado: 3 nov 2026, 12:08

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

El fin de semana de Aston Martin en el Gran Premio de México 2026 fue para olvidar, en gran parte debido a los problemas de la unidad de potencia Honda en un circuito de gran altitud como el Autódromo Hermanos Rodríguez, que provocó que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tuviesen que abandonar antes de completar seis vueltas de la carrera.

Sin embargo, Alonso dijo nada más abandonar que esperaba que este fin de semana no fuese para el olvido, sino "para aprender", apuntando directamente a Honda.

Esas palabras se le repitieron a Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en la Fórmula 1, durante su rueda de prensa tras el GP de México, con el japonés recogiendo el guante.

"Sí. Por supuesto, en cada carrera tenemos que aprender de cara al año que viene", dijo.

Orihara reconoció que había dos aspectos en los que tenían que aprender y mejorar a raíz del estrepitoso fracaso de México: el retraso del turbo y la manejabilidad.

"Por ejemplo, aquí en México, nos hemos preparado para las condiciones de gran altitud. Sobre todo, en cuanto al retraso del turbo".

"En algunas circunstancias especiales, hemos visto que nuestra gestión del turbo es, a veces, como se puede ver, un punto débil. Por lo tanto, debemos ganar en solidez para este tipo de circuitos. Esa es la lección que hemos aprendido".

"Y también la manejabilidad. De nuevo, en la mayoría de las vueltas está bien. Pero, en algunas circunstancias especiales, la manejabilidad no es satisfactoria para el piloto", explicó el responsable de Honda F1.

El japonés reconoció que todos estos problemas serán analizados en profundidad en la fábrica de Honda en Sakura, así como también los comentarios de Alonso y Stroll, para intentar mejorar y dar un paso adelante a lo largo de la temporada 2027.

"Así que ese tipo de cosas las podemos aprender en el circuito. Y también podemos aprender de lo que dicen los pilotos. Ese es el tipo de cosas que debemos llevar a la fábrica este año para mejorar el próximo", concluyó Shintaro Orihara.

Relacionado:

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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