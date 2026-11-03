Fórmula 1 GP de México

Cómo la desastrosa clasificación arruinó el GP de México de McLaren

Andrea Stella cree que una clasificación desastrosa y el aire sucio arruinararon las posibilidades de McLaren de subir al podio en el GP de México.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 3 nov 2026, 14:55

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Tener un coche capaz de subir al podio no significa nada si pasas 71 vueltas atrapado sin remedio en el aire sucio. Esa fue la cruda realidad para McLaren en el GP de México 2026.

Una desastrosa sesión de clasificación dejó al equipo de Woking totalmente a la zaga, anulando por completo el ritmo de carrera de sus coches. Dado que el aire enrarecido a gran altitud convierte la refrigeración en una pesadilla y hace que seguir a otros coches resulte increíblemente difícil, la posición en pista lo es todo en México.

Lando Norris se pasó toda la tarde atrapado en un tren de DRS, desgastando los neumáticos en la estela turbulenta de sus rivales.

"En cuanto a nuestro rendimiento de hoy, la carrera confirmó que teníamos el potencial para subir al podio", explicó el director del equipo, Andrea Stella. "Por desgracia, nosotros pagamos el precio tanto de las posiciones de salida de nuestros dos pilotos como de las limitaciones impuestas por el reglamento técnico, que hacen que adelantar sea prácticamente imposible en un circuito como este".

El jefe del equipo no se anduvo con rodeos a la hora de describir lo angustioso que fue el tráfico para Norris, que se pasó toda la carrera mirando fijamente las cajas de cambios.

"Con todo el tiempo que Lando pasó en el rebufo —primero detrás de George Russell y luego detrás de Charles Leclerc—, ¡creo que ahora podría dibujar la parte trasera de ambos coches con los ojos cerrados!", bromeó.

Más sobre McLaren:

Una sanción "dura" para Piastri

La tarde fue igual de angustiosa al otro lado del box de McLaren. Oscar Piastri estaba inmerso en una remontada que parecía estar yendo por el buen camino cuando un polémico encontronazo con Arvid Lindblad frenó en seco su progreso.

Los comisarios de la FIA investigaron el toque e impusieron al australiano una sanción de tiempo, lo que le restó puntos cruciales a la escudería británica.

"Además, la dura sanción que recibió Oscar por el toque con Lindblad nos costó más puntos valiosos", lamentó el jefe de McLaren. "Es una verdadera lástima, porque Oscar había protagonizado una buena remontada".

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La batalla por los 17 puntos de diferencia con Red Bull

Esos puntos perdidos en México tienen un enorme peso económico. McLaren se encuentra actualmente enzarzada en una reñida y decisiva lucha con Red Bull por el tercer puesto en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

A 17 puntos de la escudería de Milton Keynes de cara a la última carrera de este triplete, Stella asegura que llevarán artillería pesada a Brasil para recortar distancias.

"En nuestra batalla con Red Bull por el tercer puesto, solo hemos podido limitar los daños tras una sesión de clasificación que nos había dejado en una posición difícil", admitió.

"Tenemos que recuperar 17 puntos, pero creo que, con el ritmo que hemos demostrado hoy y las mejoras que llegarán a Brasil la semana que viene, tenemos todas las posibilidades de alcanzar al menos ese objetivo".

Superar a Red Bull en Interlagos no será cosa de la casualidad. Si la escudería de Woking quiere asegurarse el tercer puesto y el cuantioso premio en metálico que conlleva, tiene que dejar de cometer errores los sábados.

Como Stella advirtió sin rodeos a su equipo: "Para ello, sin embargo, tendremos que ser perfectos como equipo, en todos los aspectos".

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