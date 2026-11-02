Fórmula 1 GP de México
Russell rompe su silencio y "habla con el corazón" tras su espantada en México
George Russell ha reflexionado sobre su difícil temporada de Fórmula 1 en 2026 a través de un sincero mensaje dirigido a los aficionados.
Juanjo Sáez
Editado: 2 nov 2026, 21:02
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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Después de perder el título de pilotos de la Fórmula 1 en el GP de México ante su máximo rival y compañero de equipo, George Russell abandonó el Autódromo Hermanos Rodríguez sin hacer declaraciones ni actos públicos.
Sin embargo, un día después y más en frío, el piloto británico ha reconocido que "2026 no estaba destinado a ser mi año" a través de un extenso mensaje dirigido a sus seguidores en las redes sociales.
Russell comenzó la temporada 2026 como claro favorito para ganar el título. Pero, tras ganar el Gran Premio de Australia, que abría la temporada, y la carrera sprint de China, tuvo que ver cómo Antonelli se ponía en cabeza de la clasificación en Japón y seguía ampliando su ventaja en las siguientes rondas.
"Ahora me parece un momento bastante adecuado para hablar con el corazón", escribió.
"Esta temporada comenzó exactamente como esperaba, pero se desmoronó muy rápidamente debido a la mala suerte y a los malos resultados. Ha sido la primera temporada de mi carrera en la que he tenido más días malos que buenos".
"Lo único que sé es que lo he dado todo y que 2026 no estaba destinado a ser mi año. Quiero felicitar sinceramente a Kimi por lo que ha sido una temporada absolutamente increíble. Te mereces de verdad el campeonato", añadió.
El británico de 28 años también quiso dar las gracias a Mercedes por el trabajo realizado y aseguró que ya está 100% centrado en recuperar su mejor nivel para luchar por objetivos más ambiciosos en 2027.
"Gracias al equipo por haber fabricado el mejor coche y la mejor unidad de potencia de esta temporada; ha sido inspirador ver cómo todos han remado juntos durante cuatro años difíciles para devolver a Mercedes a lo más alto".
"Ahora, lo único que puedo prometer es que, durante el resto de esta temporada y de cara a la próxima, daré absolutamente todo de mí para recuperar el rendimiento que he podido tener durante la mayor parte de mi carrera y, con un poco de suerte, que vuelva a acompañarme la suerte. Gracias a todos", concluyó.
A falta de cuatro carreras por disputarse, George Russell sigue en la lucha por el segundo puesto en el campeonato de pilotos. Aunque su sexto puesto en México le ha hecho caer de la segunda a la cuarta posición, solo 16 puntos separan a Max Verstappen, el ahora segundo clasificado, de Charles Leclerc, quinto en el orden clasificatorio.
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