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Fórmula 1 GP de México
Krack afirma que Aston podía "ser competitivo" en México sin los problemas de Honda
Krack cree que Aston Martin podía ser competitivo en México, pero los problemas de fiabilidad de Honda impidieron ver el verdadero potencial del AMR26.
Juanjo Sáez
Editado: 3 nov 2026, 16:32
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Mike Krack considera que Aston Martin tenía argumentos para ser competitivo en el Gran Premio de México 2026, pero los problemas de fiabilidad de la unidad de potencia Honda impidieron comprobar hasta dónde podía llegar realmente el monoplaza.
El equipo británico sufrió un doble abandono en la carrera, con Fernando Alonso y Lance Stroll fuera de combate antes de completar las seis vueltas, ambos debido a problemas de sobrecalentamiento en la unidad de potencia a razón de la gran altitud y peculiares características del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Sin embargo, Mike Krack, jefe en pista de Aston Martin, cree que el rendimiento del coche cuando la manejabilidad de la unidad de potencia Honda estaba bajo control invitaba al optimismo.
"Como dijimos el jueves cuando nos reunimos, este es un circuito con muchas curvas amplias. Y si conseguíamos controlar la manejabilidad, podíamos ser competitivos", aseguró Krack cuando se le preguntó por el rendimiento que podía haber dado el monoplaza sin los problemas de Honda.
"Cuando el par motor estaba controlado en un 80% o un 90%, entonces el coche era bastante competitivo", reconoció al recordar los buenos resultados de Alonso en los entrenamientos del viernes (71 y 12º).
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La fiabilidad de Honda volvió a condenar a Aston Martin
El principal problema fue que esa situación ideal no se pudo mantener de una forma consistente. Los problemas de la unidad de potencia ya habían condicionado el fin de semana de Alonso durante la clasificación y terminaron por arruinar por completo la carrera de los dos pilotos de Aston Martin.
La escudería esperaba poder aprovechar las características del circuito mexicano para dar un paso adelante, pero la falta de fiabilidad volvió a convertirse en un obstáculo que fue insalvable. Alonso tuvo que entrar en boxes al inicio de la sexta vuelta, mientras que Stroll abandonó poco después, también por problemas de sobrecalentamiento.
Krack no quiso esconder la frustración por una situación que impidió ver el verdadero potencial del coche durante la carrera: "Pero lamentablemente no era lo suficientemente fiable. Probablemente eso es lo que es", dijo.
Así, Aston Martin se marchó de México con la sensación de que el monoplaza podía ofrecer un rendimiento competitivo en determinadas condiciones, pero sin poder trasladarlo a los resultados por los problemas de fiabilidad de Honda.
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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