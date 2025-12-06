McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título

Abu Dhabi parecía el territorio perfecto para cerrar el Mundial por la vía rápida. McLaren F1 llegaba con el mejor coche, con Lando Norris líder y con Oscar Piastri ejerciendo de escudero de lujo. Pero en una de las clasificaciones más igualadas de los últimos años, Max Verstappen robó la pole con un giro magistral y recordó que, mientras quede una vuelta por dar, él nunca se baja del combate.

Aun así, el 2º y 3º de Norris y Piastri dejó a McLaren en una posición que casi habrían firmado antes. El líder del Mundial sale justo detrás del único rival capaz de arruinarle el domingo (si no pasa algo extraño y Piastri puede sacarle 16 puntos), y necesita un resultado muy concreto para perder el título. Pero Andrea Stella no se engaña: "Está en nuestras manos, pero tenemos que ejecutar mañana", avisó tras la clasificación.

"Lando y Oscar son el reflejo de todo el año"

Stella arrancó dejando claro que la historia de McLaren en 2025 no se entiende sin la pareja más igualada de la parrilla: "Tener a Oscar y Lando tan cerca… es la historia de la temporada. Esta ‘qualy’ simboliza lo increíblemente ajustado que ha sido su rendimiento. Es justo y es bueno que estén aquí, luchando por el campeonato".

De hecho, Norris y Piastri calcaban prácticamente el tiempo: 1:22.4 ambos, separados por milésimas. Si no fuera porque Verstappen tenía "uno o dos décimas más" en el bolsillo, McLaren habría cerrado una primera fila naranja.

"Verstappen y Red Bull tenían una o dos décimas más hoy, así que es justo que estén en la pole. Estamos contentos con el rendimiento. Oscar y Lando extrajeron todo lo que había en el coche", explicó.

El italiano subrayó la dificultad de una sesión marcada por la igualdad extrema: "Ha sido la clasificación más apretada del año. Todo estaba muy compacto, así que hacía falta mucha atención en el uso de neumáticos y en cada vuelta. En general, un día positivo para la economía del campeonato".

Nada de órdenes, pero… el Mundial manda

Stella insistió en que no hay diferencias entre los coches de Norris y Piastri, pese a los rumores de configuraciones distintas: "No hay ninguna diferencia en el ala trasera. Van con la misma. Cualquier diferencia de velocidad será por rebufos. El coche está funcionando perfectamente en carga aerodinámica y drag".

Traducido: no hay jerarquía técnica, aunque sí una realidad deportiva. Norris tiene el título a tiro y Piastri, salvo sorpresa, jugará un papel controlado. McLaren lo sabe y Verstappen también. Por eso el neerlandés buscará la típica carrera lenta, incómoda, que obligue a Norris a mirar más por los retrovisores que hacia adelante.

Y aquí aparece el "miedo" de McLaren: George Russell (4º) y Charles Leclerc (5º). Ninguno ha logrado colarse entre el Red Bull Racing y los McLaren en Abu Dhabi, pero ambos han sido los únicos capaces de romper la superioridad naranja durante el año.

Stella lo verbalizó sin rodeos: "Russell, Leclerc… definitivamente no estamos solos. Va a ser una carrera compleja".

Una mala salida de Piastri, una presión agresiva de Russell, un Ferrari empujando en el momento menos oportuno… cualquiera de esas piezas podría romper la matemática que ahora favorece a Norris.

Norris lo tiene todo de cara… pero no puede fallar

El escenario es claro:

Verstappen debe ganar .

Norris debe quedar cuarto o peor para perder el título.

Desde el segundo puesto, con Piastri detrás, la lógica parece estar del lado del británico. Pero ni McLaren ni Stella se fían. Lo que hoy es control, mañana puede convertirse en caos en la primera curva.

El equipo lo sabe y el jefe lo resume así: "Tenemos que hacer el mejor trabajo posible, entregar lo que toca y dejar que Lando y Oscar tengan sus opciones y posibilidades para el campeonato". El Mundial está en sus manos… y también en las de Russell y Leclerc, los dos outsiders con licencia para aguar la fiesta.