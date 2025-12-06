Piastri espera el milagro en Abu Dhabi: "Si no ocurre algo, no ganaré"

Oscar Piastri es el que peor escenario tenía de los tres pilotos candidatos al título al llegar al Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 debido a sus 16 puntos de desventaja respecto a Lando Norris y sus cuatro unidades menos que Max Verstappen. Y sus opciones no han hecho más que caer en picado después de que haya sido el más lento de los tres en la clasificación.

Sin embargo, el piloto australiano aseguró que no podría haber conseguido un mejor resultado.

"Creo que lo he hecho bastante bien. La vuelta que hice en la Q1 fue buena, porque por fin me permitió volver a encontrar mi ritmo este fin de semana. Sinceramente, creo que mi última vuelta en esta Q3 también fue buena, porque ya no tenía tanto margen".

"Obviamente, hoy no he sido lo suficientemente rápido, pero creo que esto nos ha dejado con una carrera muy emocionante para mañana", añadió.

Cuando se le preguntó si podría meterse en la lucha por la victoria este domingo, que será fundamental para mantener vivas sus opciones de título, el australiano no quiso mojarse, pero sí admitió que espera que Verstappen sea muy rápido en carrera este domingo tras ver las tandas largas de la FP2.

"Veremos mañana, creo que Max también ha sido bastante rápido en la simulación de ritmo de carrera. Pero veremos cuánto ritmo tenemos nosotros en la carrera de mañana".

Al hablar sobre cuáles pueden ser los escenarios que le permitan luchar por el campeonato, dijo: "No sé todavía. Tenemos que ver cuál será la situación delante de mí. Intentaré aprovechar las oportunidades que se me presenten pero, como ya he dicho varias veces, necesito algo más que una victoria: si no ocurre algo, no ganaré el campeonato del mundo de todas formas, así que ya veremos qué pasa".

Como él mismo señaló, dada su diferencia de 16 puntos respecto a Norris, necesitaría un milagro o algo así para ser él quien acabe proclamándose como campeón. Sin embargo, por ahora en el box del equipo de Woking aún no se ha planeado ninguna estrategia para ayudar a Norris y asegura que ambos tienen el mismo trato internamente.

"Estoy seguro de que lo discutiremos como equipo, pero aún no hemos tenido ninguna discusión directa sobre qué decisiones podrían ser necesarias. Pero al final yo también tengo posibilidades, así que veremos a ver cómo se desarrolla todo", concluyó el australiano.

