Verstappen reconoce que "necesitará suerte" pese a su pole en Abu Dhabi

Max Verstappen empezará la última carrera de esta temporada de la Fórmula 1 desde la mejor posición de salida posible. Al entrar en el fin de semana definitivo, el vigente campeón del mundo tenía en mente que, en su opinión, McLaren sería la referencia en el circuito de Yas Marina. Se basaba no sólo en la campaña en su conjunto, sino también en el propio trazado de Abu Dhabi.

De hecho, durante los entrenamientos del viernes, el neerlandés estaba a tres décimas al McLaren más rápido, aunque consiguió reducir esa diferencia a poco más de una durante la última sesión de ensayos del sábado. Al inicio de la clasificación, el líder del campeonato, Lando Norris, parecía especialmente nervioso. Con diferencias marginales en la Q1, el británico tenía un especial interés en no cometer errores, pero como resultado terminó medio segundo por detrás de Oscar Piastri y también de Verstappen.

Todos los aspirantes al título mundial lograron pasar indemnes la Q2, destacando que Yuki Tsunoda también logró entrar con parsimonia a la Q3. En ese tramo decisivo, Verstappen arrancó de forma más que impresionante -con rebufo del japonés incluido-. Dejó atrás a los dos McLaren por más de tres décimas, y también sobrevivió convincentemente al 'time attack' final. Verstappen, por tanto, arrancará el domingo desde la pole, la octava del curso para él, el que más tiene.

"En la Q2, estaba pilotando con neumáticos usados, y esas vueltas en realidad ya se sentían bastante bien", explicó Verstappen hablando de la vuelta de la pole, refiriéndose al hecho de que esa estrategia le dejó con dos juegos nuevos de gomas blandas para la Q3.

"En la Q3, sabes que la temperatura de la pista baja y puedes empujar un poco más, y eso es exactamente lo que hicimos. Encontramos algo de tiempo extra y, por supuesto, estoy increíblemente contento de estar en primera posición", añadió. "Es lo único que podemos hacer, ¿no? Esto es lo único que podemos controlar por nosotros mismos: tratar de maximizar todo lo que tenemos, sacar lo máximo que es posible con el coche; y ciertamente lo hicimos en la clasificación".

Verstappen necesitará suerte en carrera

Así, Verstappen miró hacia atrás con satisfacción, por los ajustes realizados en la puesta a punto de camino a la sesión clasificatoria. "Por supuesto, tienes que estimar un poco cuánto va a mejorar la pista", detalló sobre el reto de encontrar el set-up perfecto. "Se enfría bastante, pero nunca estás seguro al cien por cien de que vaya a funcionar. Aun así, creo que los cambios que hicimos definitivamente me ayudaron a sentirme mejor en la clasificación".

Con la pole, Verstappen hizo lo que tenía que hacer pensando en la lucha por el título, pero con Norris segundo y Piastri tercero en la parrilla, nada parece seguro. Con una victoria, Verstappen tendría que esperar a que el inglés se quedara fuera del podio si quiere llevarse el título, pero incluso después de la pole, no parece demasiado preocupado por ello.

"Lo averiguaremos mañana, ¿no?", respondió con frialdad. "Veremos lo que podemos hacer. Por supuesto que voy a intentar ganar la carrera, pero en el fondo de mi mente también está el hecho de que necesitamos sumar muchos puntos para seguir teniendo opciones de ganar el campeonato. Así que necesitamos algo de suerte con lo que pase detrás de nosotros", concluyó.