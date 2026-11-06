Declaraciones

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Leclerc enciende las alarmas en Ferrari: "De las peores sensaciones de la temporada"

El monegasco anuncia cambios importantes en Ferrari tras un viernes muy complicado en Brasil. Señala que el problema va más allá de las rectas: tampoco encuentra el ritmo habitual en las curvas.

Pol Hermoso

Publicado: 6 nov 2026, 21:40

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Charles Leclerc esperaba algo bastante mejor del Ferrari en Brasil. Después de la velocidad mostrada en México, el monegasco se encontró en Interlagos con un coche extraño, incómodo y sin su fortaleza habitual en las curvas. Su diagnóstico fue contundente: uno de los peores viernes del año en cuanto a sensaciones y muchos cambios pendientes para el sábado.

Tras ceder su monoplaza a Dino Beganovic en los primeros libres, Leclerc terminó séptimo en la FP2, a 7 décimas de Andrea Kimi Antonelli. Pero la distancia en el cronómetro solo contaba parte del problema. Lo que más le preocupaba era lo poco que podía confiar en el coche.

"Ha sido un viernes muy, muy difícil. Las sensaciones dentro del coche eran muy malas, así que tenemos mucho trabajo por delante y probablemente haya que cambiar bastante más el coche de hoy a mañana que otros fines de semana", explicó. "Se sentía bastante extraño. Hay muchos cambios que hacer".

Ferrari pasó de marcar la referencia en México, aunque no aprovechara aquella superioridad para ganar, a tener que buscar respuestas en Brasil. Y Leclerc no apuntó únicamente a la pérdida de tiempo en las rectas que había protagonizado parte de sus conversaciones por radio.

"Sin duda perdíamos en las rectas, pero creo que en las curvas tuve probablemente una de las peores sensaciones de un viernes de toda la temporada", reconoció.

Ahí estaba lo más inquietante de su análisis: el déficit de velocidad punta podía entrar dentro de lo conocido; perder también el rendimiento en curva dejaba al Ferrari sin el recurso con el que suele compensarlo.

"Creo que hay mucho que encontrar en las curvas, más que en las rectas, donde sabemos que tenemos un déficit. Normalmente somos muy rápidos en las curvas y hoy no ha sido así", insistió.

Cambios importantes, sin garantías de que sean suficientes

Leclerc tiene varias ideas para intentar devolver el monoplaza a su ventana de funcionamiento. Lo que todavía no tiene es la certeza de que una noche de trabajo vaya a bastar para transformar su comportamiento.

"Aún no tengo la respuesta. Tengo bastantes ideas sobre qué cambiar y creo que habrá cambios importantes de cara a mañana", adelantó al ser preguntado por si la puesta a punto podía resolver las dificultades.

El tamaño del problema invita a la prudencia, aunque el monegasco tampoco encuentra una explicación que justifique resignarse a sufrir todo el fin de semana.

"En cuanto a si será suficiente, los problemas que tuvimos hoy eran bastante grandes, pero no hay ninguna razón por la que debamos sufrir tanto más en un circuito como este. Así que tenemos que encontrar una solución".

El sábado dirá si Ferrari consigue recuperar esas curvas que Leclerc suele tener de su lado. De momento, el viernes dejó bastante más trabajo que confianza.

Más del viernes:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



21 min



Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"





Norris sonríe con el nuevo McLaren: "Las mejoras han aportado lo que esperábamos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Norris sonríe con el nuevo McLaren: "Las mejoras han aportado lo que esperábamos"





F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



59 min



F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Más de

Charles Leclerc





Kimi Antonelli manda en la FP2 de Brasil con Norris y Verstappen detrás



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Kimi Antonelli manda en la FP2 de Brasil con Norris y Verstappen detrás





A qué hora es la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



A qué hora es la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla





Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?



Fórmula 1



Fórmula 1 2 h



Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?

Más de

Ferrari





Norris lidera un igualado primer asalto en Brasil y Alonso empieza con buenas sensaciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 h



Norris lidera un igualado primer asalto en Brasil y Alonso empieza con buenas sensaciones





Rosberg critica la gestión de Ferrari con Hamilton y Leclerc: "Las instrucciones no son claras"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 h



Rosberg critica la gestión de Ferrari con Hamilton y Leclerc: "Las instrucciones no son claras"





Sainz matiza las palabras de Hamilton sobre su relación con Leclerc



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 h



Sainz matiza las palabras de Hamilton sobre su relación con Leclerc

Últimas noticias





Leclerc enciende las alarmas en Ferrari: "De las peores sensaciones de la temporada"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 min



Leclerc enciende las alarmas en Ferrari: "De las peores sensaciones de la temporada"





Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



21 min



Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"





Antonelli apunta a la pole en Brasil, pero advierte: "Estamos todos muy igualados"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



26 min



Antonelli apunta a la pole en Brasil, pero advierte: "Estamos todos muy igualados"





El plan de Sainz para salvar el final de temporada de Williams: aprender para 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



46 min



El plan de Sainz para salvar el final de temporada de Williams: aprender para 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse