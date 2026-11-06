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El plan de Sainz para salvar el final de temporada de Williams: aprender para 2027

Carlos Sainz resta importancia a los resultados de Williams en Brasil y explica por qué las últimas carreras son clave para preparar la temporada 2027 de F1.

Juanjo Sáez

Editado: 6 nov 2026, 20:58

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Carlos Sainz afronta el tramo final de la temporada 2026 con una prioridad clara: sacar el máximo aprendizaje posible de un Williams que no está en disposición de luchar por los objetivos que le gustaría. El piloto español considera que las pruebas y los cambios de puesta a punto pueden resultar muy útiles para ampliar sus conocimientos sobre el monoplaza y ayudar al equipo a preparar el próximo curos.

"Yo diría que más bien estamos sacando lo mejor de una mala situación", reconoció Sainz al ser preguntado por el valor del trabajo experimental que está realizando Williams en estas últimas carreras.

El madrileño explicó que el equipo está aprovechando las sesiones de entrenamientos para probar diferentes configuraciones, evaluar la magnitud de los cambios y mejorar la correlación entre el comportamiento del coche y las herramientas de simulación.

"Estamos realizando pruebas de puesta a punto correctas, para ampliar mis conocimientos y experiencia sobre el coche y el equipo, para evaluar la magnitud de los cambios e intentar establecer una buena correlación con el simulador: lo que hace el coche en la realidad frente a lo que hace en el simulador, lo que hace frente a nuestros modelos y lo que el modelo espera que haga".

"Como piloto, una vez que no hay nada por lo que luchar, como ocurre ahora mismo, siempre se puede adquirir experiencia y aprender realizando pruebas exhaustivas, porque normalmente en la F1 las pruebas son muy limitadas", explicó.

Su planteamiento es tan claro que incluso ha trasladado al equipo que la posición final en las carreras no es ahora mismo su principal preocupación. Para Sainz, terminar en la zona media o más atrás tiene menos importancia que conseguir que Williams comprenda mejor su monoplaza y pueda dar pasos adelante de cara al próximo año.

"Le he dicho al equipo que no me importa acabar 15º o 17º; lo que importa es cuánto puedo aprender yo y cuánto pueden aprender ellos, para que tanto yo como el equipo y el coche estemos en una mejor posición de cara al año que viene", afirmó.

Puedes leer:

Un inicio lento para Sainz en Interlagos

El trabajo de Sainz este viernes Brasil estuvo condicionado desde el principio por su ausencia en la FP1, en la que Williams dio la oportunidad a Luke Browning. El español entendió la decisión del equipo pese a que eso redujo su kilometraje durante la jornada.

"Quedarme fuera de la FP1 nunca es lo ideal, pero de todos modos este fin de semana voy a tener un kilometraje muy limitado, así que mejor cederle la FP1 a Luke, aunque no haya podido dar muchas vueltas", explicó.

Y añadió: "La FP2 ha sido complicada con las bajas temperaturas de hoy; un Brasil un poco extraño. Hacía bastante frío ahí fuera, era fácil que se bloquearan las ruedas delanteras, así que me llevó un poco de tiempo acostumbrarme a eso.

Pese a esas dificultades, Sainz terminó satisfecho con el trabajo realizado en los últimos minutos: "Hice una vuelta aceptable con los blandos, una tanda larga aceptable y estaba empezando a coger el ritmo al final de la sesión"

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