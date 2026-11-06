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Norris sonríe con el nuevo McLaren: "Las mejoras han aportado lo que esperábamos"

Norris celebra el efecto de las mejoras de McLaren tras acabar segundo el viernes de Brasil. Nota el coche algo más fácil de pilotar, aunque ve a Mercedes por delante y aún debe probar el paquete completo.

Pol Hermoso

Publicado: 6 nov 2026, 20:39

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A Lando Norris le tocó una de esas sorpresas que un piloto sí quiere llevarse un viernes: verse primero y encontrar un coche algo menos peleón. McLaren empezó con buen pie en Brasil y, aunque Mercedes puso las cosas en su sitio por la tarde, el británico terminó con motivos para sonreír. Las mejoras parecen funcionar y todavía falta juntarlas todas.

Su liderato en los Libres 1, en una sesión con siete rookies y varias referencias habituales ausentes, exigía cierta prudencia. Pero el segundo puesto en los Libres 2, a 253 milésimas de Andrea Kimi Antonelli, dio continuidad a ese inicio prometedor. Después de varios grandes premios lidiando con un monoplaza complicado, al menos había una base sobre la que construir.

"Sí, diría que sí. Desde luego, la FP1 fue una pequeña sorpresa, una sorpresa agradable", explicó Norris al valorar si había sido un primer día alentador con las novedades. "En la FP2 creo que nos costó un poco más en comparación con Mercedes: básicamente, estábamos a dos décimas en cada vuelta".

El matiz importa: Norris no salió del coche vendiendo una candidatura a la victoria. Vio una distancia respecto a Mercedes, pero también señales positivas al mirar al resto. Verstappen, de hecho, terminó solo seis milésimas por detrás de él.

"Respecto a algunos de los demás, creo que estamos bastante bien. Las mejoras, aunque probé una mitad y después la otra, y mañana lo juntaremos todo, también parecen haber aportado lo que esperábamos", señaló. "Creo que ha sido un buen día tanto para completar el programa como en términos de rendimiento relativo".

Un McLaren algo más fácil de llevar

Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La otra pregunta era si Norris había notado un coche más equilibrado y menos difícil de pilotar. Su respuesta tuvo bastante de lógica de piloto: si el monoplaza te da un poco más de confianza, enseguida le pides otro poco. Y vuelves a encontrarte con el límite.

"Es complicado decirlo. Siempre estás llevando las cosas al límite, así que, en cuanto notas algo un poco más cómodo, automáticamente aprietas hasta encontrar otra vez el límite", explicó.

Norris también quiso dejar claro qué debe conseguir una evolución: "La mejora perfecta es la que aporta tiempo por vuelta y, al mismo tiempo, mejora el comportamiento, especialmente con lo complicado que ha sido el coche".

Ahí sí aprecia un pequeño avance, aunque prefiere no dar el problema por resuelto después de un único viernes.

"Diría que quizá hay un pequeño cambio en la dirección correcta y parece un poco más sencillo de conducir, pero no creo que podamos juzgarlo todo en un solo circuito", advirtió.

"De momento, hoy las cosas han parecido algo más sencillas, y eso es bueno", sentenció.

Así fue el viernes:

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