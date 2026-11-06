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Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"

Aston Martin celebra un viernes sin problemas de fiabilidad y con Alonso 15º, pero admite su vulnerabilidad en las rectas de Interlagos. La lluvia podría cambiar el escenario del fin de semana.

Pol Hermoso

Editado: 6 nov 2026, 21:26

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Poder completar un viernes sin sobresaltos debería ser lo normal, pero para Aston Martin ya supone una buena noticia después de México. En Brasil, el equipo pudo trabajar y encontró el ritmo que esperaba, con Alonso 15º en la FP2. Eso sí, también detectó un problema bastante fácil de entender: en las rectas, los demás pasan demasiado deprisa.

La velocidad que había asomado en los entrenamientos de México quedó enterrada bajo los problemas de fiabilidad de Honda durante el resto del fin de semana. Interlagos ofreció, al menos de entrada, una oportunidad para acumular vueltas y comprobar dónde está realmente el coche.

"Creo que todo ha estado dentro de lo esperado. Lo positivo es la fiabilidad, comparada con la del fin de semana pasado. Hemos podido completar todo nuestro programa", explicó Mike Krack tras la jornada.

Alonso terminó la segunda sesión a 1,775 segundos de Antonelli, mientras Stroll fue decimoctavo. Una primera referencia que permite mirar hacia la pelea por entrar en Q2, aunque con poco margen para dar nada por hecho. Dentro del equipo, el balance fue moderadamente positivo.

"El ritmo está más o menos donde esperábamos estar aquí. Hay una larga subida desde la salida de la curva 12 y necesitamos encontrar la manera de ser un poco más competitivos ahí, pero, en general, ha sido un viernes decente", resumió Krack.

Ese tramo tiene su importancia: salir de la curva 12 significa afrontar una subida en la que cualquier debilidad se arrastra durante muchos metros. Y Aston Martin pudo comprobar durante las tandas largas que su desventaja no se queda únicamente en el cronómetro.

La preocupación está en las rectas

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Tienes que protegerte al máximo en las rectas y después ver qué puedes hacer en las curvas", señaló Krack sobre el compromiso de puesta a punto. Pero el equilibrio todavía necesita trabajo: "Hemos visto durante la sesión que éramos vulnerables. Nos adelantaron tres o cuatro coches en la tanda larga, así que es algo que preocupa un poco".

Además, el cielo puede obligar a revisar parte de lo aprendido. Krack recordó que la previsión para el sábado por la tarde y el domingo no era buena: "Tenemos que ver hasta qué punto todo esto resulta relevante".

Hasta entonces, toca seguir buscando esas pequeñas ganancias que todavía aparecen incluso a estas alturas de la temporada. "Los circuitos son diferentes y aquí tenemos estas ranuras para la lluvia y un asfalto muy distinto. Sigues aprendiendo y optimizando el coche. Siempre encuentras pequeños detalles", explicó.

Stroll, por su parte, dejó una valoración bastante más breve. "Está bien", respondió sobre el comportamiento del coche.

El diagnóstico de Aston Martin requería unas cuantas palabras más: fiabilidad recuperada durante el viernes, un ritmo dentro de lo previsto y una debilidad en recta que conviene corregir antes del domingo.

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