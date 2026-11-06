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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Antonelli apunta a la pole en Brasil, pero advierte: "Estamos todos muy igualados"

Kimi Antonelli ve a Mercedes con opciones de pole en Brasil, aunque advierte de la igualdad con McLaren y Red Bull tras un viernes con buenas sensaciones.

Juanjo Sáez

Editado: 6 nov 2026, 21:18

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli terminó satisfecho con las sensaciones al volante de su Mercedes durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Sao Paulo. El italiano se encontró cómodo con el monoplaza en las vueltas rápidas y considera que la escudería alemana tiene opciones de pelear por la pole position en la clasificación, aunque advierte de la igualdad que existe entre los principales equipos.

"No ha estado mal. Me he sentido bien con el coche en las vueltas rápidas. En las tandas largas aún hay que trabajar un poco, pero en general me siento bien y tengo muchas ganas de que llegue mañana", explicó el piloto de Mercedes.

Las sensaciones a una vuelta invitan al optimismo, pero Antonelli no quiso dar nada por hecho. El italiano espera una batalla muy ajustada por las primeras posiciones, con McLaren y Red Bull también en disposición de luchar por la pole.

"Creo que tenemos buenas posibilidades para mañana. Sin embargo, estamos todos muy igualados. McLaren también es fuerte. Red Bull es fuerte, así que simplemente daremos lo mejor de nosotros mismos para estar preparados", señaló.

El italiano también dejó abierta la posibilidad de que las condiciones meteorológicas tengan un papel importante en el desarrollo de la clasificación: "Ya veremos qué tiempo hace, pero tengo muchas ganas de que llegue".

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Uno de los momentos más llamativos de su jornada del viernes llegó en la primera curva, donde Antonelli sufrió un pequeño susto al intentar apurar la frenada. El piloto explicó que los baches de esa zona de Interlagos complicaban encontrar el punto exacto de frenada y dosificar correctamente la presión sobre el pedal.

"Hay muchos baches en esa zona, así que no es fácil encontrar el punto de frenada adecuado. A medida que aumenta el agarre, intentas frenar cada vez más tarde, pero hay muchos baches", detalló.

Antonelli reconoció que estaba intentando llevar un poco más allá los límites, aunque terminó excediéndose en su intento. "Es difícil dosificar la presión de frenado. Intentaba ir un poco más allá, pero me pasé un poco".

Pese a ese pequeño contratiempo, el balance general del italiano fue positivo. Mercedes parece tener argumentos para pelear por las primeras posiciones en Brasil, aunque Antonelli sabe que necesitará afinar especialmente el ritmo de carrera.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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