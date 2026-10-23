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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc domina el viernes en Austin, pero avisa: "Los demás mejoran más que nosotros"

Charles Leclerc lideró las dos sesiones de libres del GP de Estados Unidos de F1 2026, aunque el monegasco resta importancia a las mejoras de Ferrari y teme que sus rivales den un paso adelante en clasificación.

Pol Hermoso

Editado: 23 oct 2026, 23:49

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ferrari ha empezado el Gran Premio de Estados Unidos como hacía tiempo que le gustaría hacerlo: mandando desde el primer momento. Charles Leclerc fue el más rápido en los Libres 1 y repitió en los Libres 2, esta vez con un espectacular 1:35.291 que dejó a Andrea Kimi Antonelli a solo 42 milésimas. Un viernes prácticamente perfecto para el monegasco, que parecía encontrarse especialmente cómodo al volante del SF-26.

Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el entusiasmo, el piloto de Maranello lanzó una advertencia bastante reveladora sobre lo que puede suceder el sábado. Porque Leclerc sabe que una cosa es ser el más rápido el viernes y otra muy distinta mantener esa ventaja cuando todos empiezan a enseñar sus cartas. Y Ferrari, precisamente, ha sufrido más de una vez esa transformación durante la temporada.

"Realmente espero que podamos mantener este impulso, pero también creo que los demás empezarán a exprimir un poco más sus coches, como hacen siempre cuando llega la clasificación", reconoció después de los entrenamientos.

"Ha sido un viernes muy limpio por mi parte. Por supuesto, todavía queda algo más de rendimiento en el coche, pero los demás parecen mejorar más que nosotros del viernes al sábado. Y viendo lo pequeñas que son las diferencias, mañana no será nada fácil", advirtió.

Una reflexión especialmente significativa después de ver lo sucedido en la FP2, donde Antonelli terminó prácticamente pegado al Ferrari y Verstappen también se mantuvo entre los más rápidos. Leclerc ha sido la referencia durante toda la jornada, sí, pero la ventaja es demasiado pequeña como para confiarse.

Y quizá lo más curioso es que el propio monegasco tampoco atribuye su excelente viernes al paquete de mejoras introducido por Ferrari para Austin.

"Las sensaciones han sido buenas, pero, como decía ayer, realmente no es la ganancia de rendimiento de la que he visto u oído hablar. Son pequeñas mejoras, aunque sí se pueden notar en el coche", explicó.

"No se siente un coche radicalmente diferente, pero es un pequeño paso adelante. Creo que también hemos empezado el fin de semana con buen pie, con un buen equilibrio, y probablemente eso sea lo más destacable de este viernes", añadió.

Es decir, las novedades han ayudado, pero la verdadera diferencia parece haber estado en encontrar una buena puesta a punto desde el principio. Una ventaja nada despreciable en un circuito tan exigente como Austin, aunque tampoco garantiza que Ferrari vaya a seguir por delante cuando llegue la clasificación.

Leclerc señala dos problemas en Austin: el viento y los baches

Más allá del rendimiento, el piloto de Ferrari también reconoció que los límites de pista podrían convertirse en uno de los grandes protagonistas del fin de semana, después de una jornada en la que varios pilotos vieron eliminadas algunas de sus vueltas.

El propio Leclerc admitió que había superado los límites hasta en cuatro ocasiones durante los Libres 2, aunque aclaró que había sido durante las tandas largas y no en sus vueltas rápidas.

Y señaló un culpable que no siempre se aprecia desde fuera: el viento. "Hoy el viento soplaba de tal manera que, precisamente en las curvas donde es más complicado respetar los límites de pista, nos empujaba hacia fuera. Era muy difícil, porque en cuanto bloqueabas un poco las ruedas, perdías la trazada y ya era imposible mantenerte dentro de los límites", explicó.

"El viento hacía que cualquier pequeño error se pagase muy caro", resumió el monegasco, que cree que el asunto podría tratarse en la reunión de pilotos.

Tampoco tuvo demasiadas palabras positivas para el estado del asfalto del Circuito de las Américas, especialmente después de las críticas que ya habían expresado otros pilotos.

"Estaba muy mal. El primer sector está especialmente mal y tiene muchísimos baches", reconoció.

Pese a todo, Leclerc se marcha del viernes con algo que Ferrari no siempre ha tenido esta temporada: un coche competitivo desde el primer momento y unas sensaciones positivas que invitan a pensar en una buena clasificación. Ahora solo falta comprobar si esta vez los de Maranello son capaces de llegar al sábado sin perder la ventaja por el camino.

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