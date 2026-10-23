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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli revela el insólito problema que sufrió en Austin: "Era una montaña rusa"

Kimi Antonelli terminó segundo en los Libres 2 del GP de Estados Unidos de F1 2026, a solo 42 milésimas de Leclerc, pese a comenzar la sesión con un problema en el asiento. Mercedes también empieza a entender mejor sus mejoras.

Pol Hermoso

Publicado: 23 oct 2026, 23:24

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli ha vuelto a demostrar que no necesita un viernes perfecto para ser rápido. El líder del Mundial de Fórmula 1 terminó segundo en los Libres 2 del Gran Premio de Estados Unidos, a solo 42 milésimas del espectacular tiempo de Charles Leclerc, y dejando a su compañero George Russell a más de siete décimas. Un resultado que invita al optimismo en Mercedes, especialmente después de una FP1 algo más discreta, aunque el italiano reveló que su segunda sesión estuvo lejos de comenzar de la mejor manera.

Y no precisamente por falta de velocidad. Antonelli tuvo que lidiar con un problema tan extraño como incómodo: su asiento no estaba correctamente fijado y se movía mientras pilotaba, especialmente en las curvas rápidas del Circuito de las Américas.

"Fue un comienzo un poco complicado porque el asiento no estaba bien fijado. En la primera vuelta me sentía como si estuviera en una montaña rusa, con el asiento moviéndose en las curvas rápidas", explicó el italiano tras bajarse del Mercedes.

Un contratiempo que le hizo perder algo de tiempo al principio, pero que no impidió una recuperación notable. "Perdimos un poco de tiempo, pero conseguimos recuperarnos bien. Me sentí cómodo, mejor en el coche que en la FP1. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero fue un buen paso adelante y ahora intentaremos mejorar todavía más para mañana", aseguró.

Y los cronómetros respaldaron esas sensaciones. Después de acabar quinto en la primera sesión, Antonelli dio un salto importante en la segunda, hasta quedarse a un suspiro de Leclerc. Russell, en cambio, terminó quinto a 744 milésimas del Ferrari y 702 de su compañero, aunque con un mejor registro marcado sobre neumáticos medios, frente a los blandos utilizados por el italiano.

Antonelli explica cómo Mercedes empieza a entender sus mejoras

Más allá del problema con el asiento, la otra noticia positiva para Mercedes es que sus últimas novedades parecen empezar a ofrecer algunas respuestas. Después de un Gran Premio de Singapur en el que el equipo todavía buscaba comprender cómo sacarles todo el rendimiento, Antonelli reconoce que el trabajo realizado durante el parón ha permitido avanzar.

"Definitivamente, tener los dos coches con el mismo paquete de mejoras ayuda, porque podemos probar muchas cosas diferentes y entenderlo mejor", explicó.

"Desde Singapur, con esa semana de descanso, hemos podido analizar los datos y comprender mejor qué necesita este paquete. Sin embargo, todavía estamos intentando encontrar cómo colocar el coche en la ventana correcta de funcionamiento", añadió.

Es decir, Mercedes empieza a entender mejor las herramientas que tiene entre manos, pero todavía no ha terminado de encontrar la configuración ideal. Y eso, después de quedarse a apenas 42 milésimas del mejor tiempo del viernes, puede ser una noticia interesante para sus rivales.

"Hemos ido dando pasos adelante y veremos qué podemos hacer para mejorar todavía más", concluyó Antonelli.

Con la clasificación del sábado todavía por delante, el italiano ha dejado una primera advertencia en Austin. Ferrari parece haber encontrado velocidad con Leclerc, pero Mercedes tampoco está demasiado lejos. Y si Antonelli ya ha sido capaz de rozar el mejor tiempo después de comenzar la sesión prácticamente en una montaña rusa, habrá que ver de qué es capaz cuando todo esté en su sitio.

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