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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Norris avisa a McLaren en Austin: "Estamos por detrás y el coche el es muy difícil"

Las sensaciones de Lando Norris tras el viernes de F1 en el GP de EE.UU. 2026 de la F1 ponen en jaque el fin de semana de McLaren en Austin.

Juanjo Sáez

Editado: 23 oct 2026, 22:37

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Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lando Norris no terminó satisfecho la jornada del viernes del Gran Premio de Estados Unidos 2026, ya que asegura que McLaren todavía está muy lejos de sus principales rivales pese a las mejoras introducidas en Austin.

El equipo de Woking ha llegado a COTA con la intención de dar un paso adelante antes de un final de temporada que se le está complicando, pero las primeras sensaciones de Norris en Austin no invitan al optimismo.

"Ha sido complicado, la verdad. Creo que el ritmo no está mal, pero parece que estamos un paso por detrás de Red Bull y Ferrari, probablemente también de Mercedes, así que estamos un poco retrasados en comparación con ellos", reconoció.

Las palabras del británico llegan en un fin de semana importante para McLaren, que ha introducido un nuevo paquete de actualizaciones con el objetivo de recuperar terreno. Las modificaciones se centran principalmente en las zonas delantera y trasera del monoplaza, además de pequeños cambios en el suelo y trabajos destinados a mejorar el rendimiento y la fiabilidad durante las frenadas.

Las novedades no parecen haber sido suficientes, al menos de momento, para colocar al equipo en condiciones de luchar de tú a tú con Ferrari, Red Bull y Mercedes. Además, las modificaciones tampoco parecen haber mejorado el comportamiento del MCL40.

"El coche es muy difícil de pilotar, pero, como viene siendo habitual desde hace tiempo, resulta demasiado complicado ser constante y tener buenas sensaciones de forma continuada. El ritmo no está mal, pero es muy difícil mantenerlo", explicó.

Así fue la FP1 y la FP2:

Al ser preguntado por la influencia de la manejabilidad del MCL40 en sus dificultades este viernes en Austin, Norris quiso matizar su diagnóstico. Para el piloto británico, el gran inconveniente no es únicamente cómo se comporta el monoplaza, sino la falta de velocidad respecto a sus rivales.

"No es la manejabilidad, digamos, es simplemente que estamos un paso por detrás. Para que el coche sea rápido, tenemos que esforzarnos muchísimo por ser perfectos, y no se puede ser perfecto", apuntó.

En cuanto a los problemas de comportamiento del coche en un asfalto tan singular como el de Austin, Norris tampoco cree que McLaren sea el único equipo que tenga que lidiar con ello, aunque sí considera que su falta de rendimiento agrava la situación.

"Estoy seguro de que, en cierto modo, todo el mundo tiene problemas similares aquí, pero nosotros todavía no somos lo suficientemente rápidos como para ser tan constantes con nuestros tiempos", concluyó el actual campeón del mundo de Fórmula 1.

McLaren tendrá que aprovechar el trabajo de análisis y los ajustes de puesta a punto para intentar reducir las diferencias antes de la clasificación del sábado. Por ahora, las sensaciones dejan más dudas que certezas.

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