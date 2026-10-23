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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Sainz explica el extraño plan de Williams el viernes en Austin: todo por 2027

Carlos Sainz explica el plan de Williams en Austin, reconoce sus problemas de carga y admite que el equipo no espera milagros este fin de semana.

Juanjo Sáez

Editado: 23 oct 2026, 22:55

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Carlos Sainz reconoce que Williams afronta un fin de semana complicado en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 y explica por qué el equipo sacrificó gran parte del trabajo habitual en la FP1 para aprender de cara a 2027.

Williams ha afrontado de una manera poco habitual la jornada de entrenamientos del viernes en Austin, con el objetivo de recopilar datos sobre el comportamiento de su monoplaza, sin buscar tiempos competitivos. Debido a ello, Sainz solo pudo ser 19º cuando terminó la FP1 y 20º en la FP2.

"Decidimos dedicar la FP1 en un circuito en el que ya sabíamos que íbamos a tener dificultades a entender cómo configurar el coche, con el objetivo de aprender lo máximo posible del coche de este año para el del año que viene", explicó Sainz.

"Sabemos que el coche de este año tiene muchas debilidades en un circuito como este y queremos asegurarnos de entenderlo y configurarlo bien para intentar acertar el año que viene a la hora de ganar", añadió.

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Las dificultades quedaron especialmente claras durante la FP2. Sainz llegó a describir el coche como un desastre por radio y reconoció que no tenía confianza en la parte trasera del monoplaza. Para el madrileño, la falta de carga aerodinámica, que penaliza al coche tanto en las curvas rápidas como en las zonas de frenada, es la clave.

"Cuando no tienes carga aerodinámica vas a sufrir, ya sea en las frenadas o a alta velocidad. Sabemos que este año nos falta mucha carga aerodinámica en el coche y, sobre todo, cuando el asfalto está irregular, a alta velocidad, con calor o con viento, lo único que te salva es la carga aerodinámica, y eso es lo que no tenemos este año", señaló.

El Circuito de las Américas supone una prueba especialmente exigente por sus cambios de elevación, sus curvas enlazadas y las irregularidades del asfalto. En esas condiciones, la estabilidad y la confianza del piloto resultan fundamentales para poder atacar.

Williams, sin embargo, no espera una solución inmediata. El equipo sigue trabajando para mejorar el comportamiento del FW48, pero Carlos Sainz quiso rebajar las expectativas de cara al resto del fin de semana.

"Estamos trabajando en ello, nos preparamos para un fin de semana duro, no esperamos milagros, pero al menos estamos invirtiendo en aprender todo lo posible de cara al año que viene", concluyó el piloto madrileño.

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