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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto sorprende al valorar su sanción en Austin: "Hay circuitos mejores"

Colapinto afrontará el GP de Estados Unidos de F1 2026 con diez puestos de penalización y ha renunciado a las simulaciones de clasificación para centrarse en la carrera. Aunque confía en remontar, advierte de las dificultades de Austin.

Pol Hermoso

Editado: 23 oct 2026, 23:01

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto ya sabe que el domingo le tocará remar desde atrás en Austin. El argentino arrastra una sanción de diez posiciones en parrilla por cambiar un componente de su unidad de potencia y, aunque el Circuito de las Americas de Austin suele ofrecer oportunidades de adelantamiento, no parece demasiado convencido de que sea el mejor escenario para afrontar semejante desafío. De hecho, si pudiera elegir dónde cumplir su castigo, tendría otras preferencias.

"Creo que los mejores circuitos son Monza o Bakú, pero este tampoco está mal", reconoció el piloto de Alpine después de los entrenamientos libres del viernes. Una respuesta llamativa, especialmente porque su equipo ya ha decidido adaptar prácticamente todo su programa de trabajo a una carrera en la que recuperar posiciones será la gran prioridad.

Y es que Colapinto ni siquiera se preocupó de buscar una vuelta rápida durante la jornada. Cuando le preguntaron por su discreto rendimiento, el argentino respondió con una aclaración bastante reveladora: "Bueno, es que no hemos buscado rendimiento".

"Solo hemos hecho tandas largas y nos hemos centrado en el domingo. No hice ninguna simulación de clasificación, así que es parecido a Malasia. Estamos intentando sacar el máximo partido de las tandas largas y ojalá podamos encontrar algo más para el domingo", explicó.

Pero que Austin tenga zonas de adelantamiento no significa que remontar vaya a ser sencillo. Colapinto comprobó de primera mano uno de los grandes inconvenientes del trazado cuando rodó detrás de Oscar Piastri: el enorme castigo que supone para los neumáticos perseguir a otro monoplaza.

"Cuando sigues a otro coche durante dos o tres vueltas, los neumáticos se calientan muchísimo. Estuve bastante cerca de Oscar un par de vueltas y se nota mucho. Tiene un gran impacto en la degradación y en tu ritmo de carrera después", advirtió.

"Seguir a otro coche aquí no sale gratis, tiene un coste muy alto. Así que no diría que sea fácil salir desde atrás", añadió, señalando también la pérdida de carga aerodinámica en las curvas rápidas.

Pese a todo, Colapinto tampoco da la remontada por perdida. "Creo que podemos adelantar. Últimamente aquí pasan muchas cosas. La primera curva es un buen sitio para adelantar y en las salidas siempre hay algo de caos, así que ojalá aparezcan oportunidades", aseguró.

Los baches de Austin, otro dolor de cabeza para Colapinto

A las dificultades para adelantar se añade un problema que tampoco ayuda demasiado al Alpine: los numerosos baches del Circuito de las Américas, especialmente incómodos para un monoplaza que, según el argentino, acostumbra a ser bastante rígido.

"Hay muchos baches y nuestro coche normalmente es bastante rígido, así que también es complicado conducir aquí. Vamos a intentar dar un paso adelante durante la noche y encontrar algo más de ritmo", explicó.

Eso sí, Colapinto quiso dejar claro que sigue considerando Austin uno de los mejores circuitos del mundo para pilotar, especialmente por sus curvas rápidas. Su única gran queja es el estado del asfalto, que incluso empieza a pasar factura físicamente.

"Es una pena que tenga tantos baches porque también es duro para el cuerpo. La espalda sufre. Yo, que soy joven, ya tengo algunas dificultades, así que me imagino cómo estarán los más veteranos", bromeó.

El argentino reconoció que el reasfaltado entre la salida de la curva 9 y la frenada de la 11 ha supuesto una mejora considerable respecto al año pasado, aunque cree que todavía sería necesario renovar más zonas del circuito.

Por ahora, Colapinto tiene una prioridad mucho más inmediata: encontrar algo de velocidad en su Alpine y llegar al domingo con unos neumáticos capaces de aguantar la remontada. Porque Austin ofrece oportunidades, sí, pero el argentino ya ha comprobado que cada adelantamiento puede tener un precio.

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