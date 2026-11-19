Declaraciones

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Leclerc señala el punto débil de Ferrari antes de Las Vegas: "Va a ser una gran prueba"

Ferrari sufrió para calentar los neumáticos en Brasil y Leclerc espera que Las Vegas ponga a prueba esa debilidad. Mientras el equipo ya rueda con el coche de 2027 en el simulador, él aún quiere ganar en 2026.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 5:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A Ferrari le costó un mundo meter los neumáticos en temperatura en Brasil y, en Las Vegas, va a tener que volver a hacer los deberes delante de todos. Charles Leclerc ve en ese examen una oportunidad para entender mejor el coche antes de 2027. Y, ya que quedan tres carreras, todavía quiere ganar una.

"En Brasil nos costó bastante calentar los neumáticos. Probablemente fue nuestro principal punto débil, sobre todo con la pista húmeda", explicó el monegasco en el media day del Gran Premio de Las Vegas. "Este fin de semana todo va a girar en torno a eso, así que desde luego va a ser una gran prueba para el equipo".

Si aparece la lluvia, Leclerc quiere estar en pista. Después de lo que pasó en Interlagos, pocas oportunidades mejores para volver a poner el coche en las condiciones en las que más le ha costado funcionar. "Si mañana también llueve, será importante rodar con la pista húmeda y en mojado e intentar encontrar algo que nos ha costado durante todo el año".

En Maranello ya llevan un tiempo con la vista puesta en 2027. Leclerc contó que el trabajo arrancó hace varias carreras, principalmente en el simulador, donde ya han empezado a pilotar el próximo Ferrari. Las tres últimas citas todavía pueden ayudar a decidir qué camino tomar con ese coche.

"Es un proceso continuo. Intentamos entender todo lo posible del coche actual y tener muy clara la dirección que queremos seguir con el del año que viene", explicó. El simulador les permite comprobar si el proyecto va por donde quieren. Las Vegas les devuelve una pregunta bastante más inmediata: cuánto tardarán en conseguir que las gomas funcionen.

Vasseur convocó la reunión y la tensión duró "cinco o diez minutos"

Leclerc también contó cómo fue la reunión con Lewis Hamilton tras Brasil. Fred Vasseur la organizó y estuvo presente. Duró alrededor de una hora, aunque el asunto que los había sentado a los tres en la misma mesa se despachó enseguida. "La parte de la conversación sobre la tensión duró quizá cinco o diez minutos. Luego el ambiente se despejó", dijo.

El monegasco recordó que en México ya habían tenido opiniones distintas y explicó que el resto de la reunión acabó girando en torno a cómo ayudar al equipo.

Entre los objetivos comunes está defender el segundo puesto del Mundial de Constructores frente a Red Bull. Leclerc tiene, además, uno propio para las tres carreras que quedan: "Lo que de verdad me importa ahora es intentar ganar una carrera antes de que acabe la temporada".

Más de Las Vegas:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Lawson no tuvo dudas sobre su futuro en la F1 pese a la irrupción de Tsolov

Siguiente artículo Verstappen: "Si yo hiciera las reglas, la F1 no podría correr en algunos circuitos"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



7 h



Un problema de motor frena a Sainz en Las Vegas: "Era muy competitivo"





Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



7 h



Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



5 h



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Más de

Charles Leclerc





A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



7 h



A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla





Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



8 h



Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10





La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



11 h



La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo

Más de

Ferrari





Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"



Fórmula 1



Fórmula 1 22 h



Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"





A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



A qué hora son esta madrugada los Libres 2 de F1 en Las Vegas y cómo verlos





Hamilton marca la prioridad de Ferrari en Las Vegas y avanza "grandes cambios" para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Hamilton marca la prioridad de Ferrari en Las Vegas y avanza "grandes cambios" para 2027

Últimas noticias





MotoGP en DIRECTO: la FP1 y la Práctica del viernes en Portimao (con Live Timing)



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



MotoGP en DIRECTO: la FP1 y la Práctica del viernes en Portimao (con Live Timing)





Las Aprilia cumplen en el arranque del GP de Portugal y contienen a Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Las Aprilia cumplen en el arranque del GP de Portugal y contienen a Márquez





Pirelli vuelve a introducir un límite de vueltas para los neumáticos en Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Pirelli vuelve a introducir un límite de vueltas para los neumáticos en Qatar





Kevin Estre sustituye a Mike Conway en la alineación de Toyota para el WEC 2027



WEC



WEC WEC 2 h



Kevin Estre sustituye a Mike Conway en la alineación de Toyota para el WEC 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse