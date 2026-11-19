Fórmula 1 GP de Las Vegas

Honda vuelve a tocar la batería tras Brasil y admite que el fallo puede repetirse

Honda ya sabe qué pasó con la batería de Stroll en Brasil y ha traído otra medida a Las Vegas. Shintaro Orihara admite que el fallo podría repetirse mientras sigue buscando la causa exacta.

Pol Hermoso

Editado: 19 nov 2026, 4:39

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Honda llegó a Brasil con una medida para evitar un fallo en la batería y Lance Stroll acabó abandonando precisamente por un problema en ella. En Las Vegas, el fabricante japonés trae otra "contramedida", aunque ya avisa de que podría quedarse corta.

"Creíamos que la medida que habíamos aplicado antes de Brasil sería suficiente, pero no evitó el problema con la batería", explicó Shintaro Orihara este jueves en Las Vegas cuando Motorsport.com le preguntó por el fallo en el coche de Stroll. "Para este gran premio hemos traído otra medida para mejorar la fiabilidad".

Entre una carrera y la otra, Honda inspeccionó la batería y se encontró con lo que esperaba. Eso le ha permitido saber qué ocurrió en el Aston Martin de Stroll. El trabajo pendiente es averiguar por qué. Honda tiene una hipótesis sobre el origen del fallo, pero Orihara dejó abierta la posibilidad de que hayan intervenido varios factores.

"Sabemos qué pasó. Lo que tenemos que entender es cuál es la causa exacta", explicó. "Tenemos una idea de cuál podría ser, pero tenemos que asegurarnos".

De ahí la cautela con la medida de Las Vegas. Orihara evitó entrar en los detalles técnicos y admitió que "probablemente no impida del todo" que el problema vuelva a aparecer. Honda llega al fin de semana con algo más de información y un cambio que poner a prueba en pista.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En Aston Martin, Mike Krack puso el foco en lo que esa falta de fiabilidad le está costando a Stroll. Preguntado por cómo mantienen motivado al canadiense tras tantos abandonos, recordó que su coche ha sufrido la mayoría de los problemas de batería. "Tenemos que mirarnos al espejo y reconocer que no hemos hecho un trabajo lo bastante bueno para darle un coche fiable", dijo. "Es algo ante lo que el piloto no puede hacer nada".

En Sakura ya trabajan con una estructura interna distinta para la batería de 2027. Los fallos de esta temporada pueden aportar pistas para mejorar su fiabilidad, aunque Orihara explicó que su influencia en el nuevo diseño es indirecta.

"Todavía podemos aprender de los problemas de este año para mejorar la fiabilidad", apuntó. De ahí que Honda siga introduciendo medidas a estas alturas de la temporada. Además de lo que pueda aprender para 2027, tiene un objetivo más inmediato: que el Aston Martin pueda acumular más kilómetros en las carreras que quedan.

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