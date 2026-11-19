Fórmula 1 GP de Las Vegas

Lawson no tuvo dudas sobre su futuro en la F1 pese a la irrupción de Tsolov

Lawson fue confirmado la semana pasada como piloto de Racing Bulls para la temporada 2027 de F1, pese a que el protegido de Red Bull, Nikola Tsolov, está impresionando en su debut en la F2.

Ed Hardy

Editado: 19 nov 2026, 5:27

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Liam Lawson ha confirmado que apenas tuvo dudas sobre su continuidad en la parrilla de Fórmula 1 para 2027 después de renovar recientemente su contrato con Racing Bulls.

El piloto de 24 años y su compañero de equipo, el debutante Arvid Lindblad, fueron confirmados el pasado jueves como la pareja de pilotos de la escudería italiana para la próxima temporada, después de un 2026 muy positivo.

Lawson ocupa la novena posición en el Mundial de Pilotos con 89 puntos, su mejor registro hasta la fecha, frente a los 38 de Lindblad, que es undécimo. Eso significa que Racing Bulls va camino de terminar quinto en el campeonato de constructores a falta de tres carreras.

Aunque la continuidad de Lindblad para su segunda temporada se daba prácticamente por hecha, seguían existiendo dudas sobre el futuro de Lawson, teniendo en cuenta la filosofía de Racing Bulls de formar a los próximos jóvenes talentos de Red Bull.

Y ahí aparece Nikola Tsolov, que ocupa la segunda posición en la Fórmula 2 y que podría haber recibido algo más que el puesto de piloto reserva que se ha ganado para el próximo año, con Lawson buscando acomodo en otro equipo.

Sin embargo, cuando le preguntaron antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana si había llegado a dudar de su presencia en la parrilla de 2027, Lawson respondió: "La verdad es que no. Si miro atrás, al año pasado, siento que era algo en lo que pensaba mucho".

"Siempre tienes muchas dudas, especialmente cuando las cosas no van bien. Pero creo que este año, en nuestro caso, las cosas han ido bastante bien en todos los aspectos".

"Nos ha ido realmente muy bien como equipo. Hemos tenido un coche competitivo en todos los circuitos y creo que hemos ejecutado bien prácticamente todos los fines de semana".

"Así que no sentía que tuviera motivos para dudar de mi continuidad, aunque obviamente es algo en lo que piensas y de lo que se habla mucho".

"Pero creo que, por encima de todo, intenté apartar ese tipo de pensamientos de mi cabeza todo lo posible y centrarme simplemente en disfrutar pilotando el coche. Y creo que conseguimos hacerlo".

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lawson también quiso recordar que, aunque tradicionalmente el equipo hermano de Red Bull suele contar únicamente con debutantes o pilotos que afrontan su segunda temporada, el neozelandés sigue teniendo relativamente poca experiencia, con 55 grandes premios disputados.

Aunque ha pilotado tanto para Red Bull como para Racing Bulls desde que debutó en la F1 en 2023, la de 2026 ha sido apenas su segunda temporada completa, por lo que el equipo tampoco está contradiciendo exactamente su filosofía.

Pero eso no significa que tenga intención de quedarse allí a largo plazo —es probable que Tsolov ascienda en 2028—, sino que su prioridad era mantener la buena dinámica para conseguir el mejor resultado de la historia del equipo en el Mundial de Constructores, después de haber terminado sexto en cuatro ocasiones.

"Al menos este año, el objetivo ha estado claramente muy centrado en conseguir esa quinta posición y pensar en la próxima temporada", añadió Lawson.

"Todos los que estamos aquí intentamos ganar en este deporte. Evidentemente, no tengo ni idea de lo que pasará en el futuro, pero es por lo que todos estamos trabajando".

"Técnicamente, este es mi segundo año completo en la Fórmula 1, así que siento que todavía no soy un piloto con muchísima experiencia. Pero me he encontrado mucho mejor, obviamente, durante la segunda mitad de este año y sigo mejorando a medida que gano experiencia".

"Pero, de cara al futuro, en cualquier caso, cuando estás en este equipo, ya sea para dar el salto a Red Bull o para irte a otro sitio, la progresión natural es acabar marchándote a otro equipo".

"Es justo decir que no tengo intención de terminar mi carrera en VCARB, pero ahora mismo tenemos un gran coche y hemos hecho una temporada realmente buena".

"Así que intento sacar el máximo partido de cada fin de semana y mantener esta dinámica. Y ahora, obviamente, tengo la oportunidad de seguir haciéndolo el año que viene, así que intentaré continuar por ese camino".

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