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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Leclerc critica los problemas de Ferrari bajo la lluvia: "Es una lotería"

Charles Leclerc sufrió más de lo esperado en el GP de Sao Paulo de F1 2026 y, pese a remontar hasta la séptima posición, reconoció que Ferrari sigue teniendo un serio problema cuando aparece la lluvia.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 8 nov 2026, 20:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Salir desde más allá de la mitad de la parrilla debido a la penalización por cambiar el motor complicó, sin duda, el domingo de Charles Leclerc, obligado a protagonizar una remontada después de haber conseguido en clasificación lo que, sin la sanción, habría sido una excelente cuarta posición de salida. Max Verstappen demostró que remontar era posible, pero la carrera del piloto de Ferrari no fue tan sencilla.

Especialmente en la salida y durante todo el primer stint con los neumáticos intermedios, Leclerc tuvo dificultades para llevar las gomas a la temperatura adecuada, sobre todo en el eje trasero. En una carrera en la que, para muchos, la gestión del tren trasero fue el principal problema con los intermedios, no conseguir hacer funcionar los neumáticos tuvo consecuencias especialmente importantes. De hecho, fue precisamente en esa fase cuando quienes salían desde el fondo de la parrilla construyeron sus remontadas.

El monegasco, por el contrario, no solo fue incapaz de adelantar a nadie, sino que al término de la primera vuelta ya había perdido una posición, cayendo hasta la 15ª plaza.

"La ejecución fue buena. Pero mi ritmo en el primer stint fue horrible, especialmente en la salida. Nos costó muchísimo llevar los neumáticos a la temperatura adecuada y el coche era inconducible. Lewis, sin duda, encontró la manera de hacerlo, porque hizo una gran salida, pero para mí era como conducir sobre hielo", explicó el piloto de Ferrari, comparando sus primeras vueltas con la sensación de pilotar sobre una pista helada.

Aquí aparece un detalle interesante, porque los dos pilotos de Ferrari vivieron un primer stint completamente opuesto. Mientras el monegasco sufrió en la salida y fue mejorando vuelta tras vuelta, Lewis Hamilton fue uno de los protagonistas de los primeros metros, adelantando a varios coches, incluido el de su propio compañero de equipo. Sin embargo, hacia el final del stint empezó a sufrir con los neumáticos traseros, hasta el punto de que sus rivales consiguieron alcanzarle y adelantarle.

Fue entonces cuando Hamilton decidió arriesgar y convertirse en el primero en montar los neumáticos de seco, mientras que Leclerc optó por una estrategia más conservadora, aunque eso le hizo perder nuevamente la posición. El primer stint con los neumáticos de seco también estuvo marcado por los altibajos, ya que, al principio, Leclerc volvió a tener dificultades para llevar el eje trasero a la temperatura adecuada, exactamente igual que con los intermedios.

"El primer stint fue malo, pero el segundo con los blandos fue bastante bueno, en realidad. Sin embargo, no tuve la oportunidad de rodar con aire limpio. Al final, manteniendo la paciencia y tomando las decisiones correctas, terminamos en séptima posición, por detrás de los otros tres equipos punteros", declaró Leclerc después de la carrera, confirmando que su actuación estuvo dividida en dos partes muy diferentes debido al comportamiento de los neumáticos.

"La lluvia es una lotería para Ferrari"

Después de la clasificación, Leclerc había explicado que aprendió mucho experimentando el sábado con diferentes ajustes, tanto de la configuración del coche como del alerón delantero y de todas las herramientas disponibles en el volante, entre ellas el diferencial y el reparto de frenada. Sin embargo, lo que funciona a una vuelta no tiene por qué funcionar necesariamente en carrera, como el propio monegasco ya había dejado entrever el día anterior.

Sin duda, la carrera de este domingo dejó muchas lecciones para Ferrari, que deberá seguir trabajando para solucionar unos problemas sobre mojado que llevan demasiado tiempo comprometiendo sus resultados.

"Para nosotros, la lluvia es una especie de lotería. A veces nos toca el lado bueno y otras veces el malo, y entonces el coche se convierte en un desastre de conducir. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en este aspecto", concluyó Leclerc.

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