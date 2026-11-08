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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Russell explica su error en Brasil: "Vi una oportunidad y pagué el precio"

George Russell acabó cuarto en Interlagos tras un trompo en la salida de boxes. Destacó su ritmo con blandos y el acierto estratégico de Mercedes, aunque la falta de ritmo final le dejó dudas.

Pol Hermoso

Editado: 8 nov 2026, 20:10

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George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

George Russell olió una oportunidad en Brasil y acabó mirando en dirección contraria. Su trompo al salir de boxes, justo cuando la carrera empezaba a pedir neumáticos de seco, puso cuesta arriba un domingo que había arrancado con buenas perspectivas. Pero Interlagos todavía guardaba unas cuantas vueltas de guion: el británico terminó cuarto, con motivos para lamentar lo perdido y también para valorar lo rescatado.

El piloto de Mercedes había remontado desde la séptima posición hasta la tercera en el primer relevo. Estaba en la pelea por el podio cuando cambió los intermedios por blandos y perdió el control en el carril de salida de boxes, todavía mojado. Un error que él mismo vinculó al riesgo que había decidido asumir.

"No estoy demasiado seguro de qué pasó. Arriesgué bastante porque había visto una oportunidad y pagué el precio. En esos momentos puedes ganar mucho o perder mucho. Esta vez nos salió mal", reconoció.

Lo curioso es que aquel contratiempo también condicionó una estrategia que después le permitió recuperar terreno. Russell alargó su tanda con los blandos y encontró ahí la mejor noticia de su carrera: velocidad para aspirar a bastante más.

"Irónicamente, por eso no volví a parar y, de alguna manera, conseguí meterme otra vez en carrera. Pero mostramos un ritmo muy fuerte con los blandos. Diría que con ese neumático teníamos el mejor ritmo de carrera, y hacía bastante tiempo que no lo tenía. Así que me quedo con eso positivo".

Una pequeña satisfacción en una tarde en la que el resultado no contó toda la historia. Russell acabó cuarto después de que Mercedes ordenara a un Antonelli con problemas dejarle pasar, y ambos aseguraron los puntos necesarios para que la escudería conquistara el Mundial de constructores.

Russell defiende la estrategia de Mercedes y busca respuestas al bajón final

La lluvia de las últimas vueltas le dio otra oportunidad para recuperar posiciones. Mercedes acertó al anticipar el cambio a intermedios y Russell quiso reconocerlo expresamente, un día después de que la orden de abortar su vuelta en clasificación le hubiera dejado sin la posibilidad de luchar por la pole.

"Fue una ventaja enorme y el equipo hizo un gran trabajo. Creo que eso demuestra las dificultades de este deporte: ayer nos equivocamos, hoy acertaron de pleno y otros pilotos se equivocaron. Así funcionan las cosas, y siempre se destaca más cuando sale mal que cuando sale bien".

Sin embargo, acertar con el momento de la parada no resolvió todos sus problemas. Cuando el agua regresó, los dos Mercedes perdieron competitividad. Russell esperaba que ese tramo final le abriera nuevas puertas, pero se encontró con un coche sin ritmo.

"No lo sabemos, de verdad que no lo sabemos. Estaba bastante ilusionado cuando llegaba la lluvia, pero después Kimi y yo no teníamos nada de ritmo. Tenemos que entender por qué".

El británico apuntó una posible explicación, todavía pendiente de confirmar: haber montado los intermedios tan pronto también pudo pasar factura en una pista que aún conservaba zonas demasiado secas.

"Quizá haya una pequeña teoría: como fuimos los primeros en entrar, incluso solo en esa vuelta de salida, con la pista más seca, dañas los neumáticos, suben las temperaturas y entras en una espiral negativa".

Russell salió de Brasil con un título que celebrar junto a Mercedes y una carrera difícil de encajar en una sola lectura. Hubo un riesgo que pagó caro, una estrategia que le devolvió a la pelea y un ritmo con blandos que hacía tiempo que no disfrutaba. También una última pregunta bajo la lluvia para la que todavía no tenía respuesta.

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