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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Alonso se divierte en Brasil: "Perdemos mucho en recta, pero era fenomenal en curvas"

Fernando Alonso terminó 12º en Interlagos tras protagonizar algunas de las mejores batallas del domingo. El Aston Martin le dio buenas sensaciones, aunque volvió a pagar su falta de velocidad punta.

Pol Hermoso

Editado: 8 nov 2026, 19:21

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

A Fernando Alonso le faltaron puntos, pero no motivos para disfrutar en Brasil. Entre la lluvia, las peleas con los Ferrari y un adelantamiento por fuera a Lewis Hamilton para guardar en la colección, el asturiano encontró un Aston Martin con el que había margen para divertirse. El problema llegaba al enderezar el volante: lo que ganaba en las curvas se escapaba en las rectas.

El 12º puesto final dejó sin recompensa una carrera en la que Alonso se mantuvo cerca de la zona de puntos y puso algunos de los momentos más vistosos. Especialmente en los primeros compases, cuando se atrevió con Hamilton por el exterior de la curva 6 y después presionó a Charles Leclerc.

"Sí, en lluvia iba mejor, sin duda, mejor que en seco. Pero, en general, creo que el ritmo fue bastante bueno y fue una sorpresa agradable. El coche se comportó bien durante toda la carrera", explicó tras bajarse del monoplaza.

La pista mojada amplió sus posibilidades, aunque el agua no acompañó durante toda la prueba. Interlagos se fue secando y, con ello, Aston Martin volvió a encontrarse con una limitación demasiado conocida.

"Obviamente, seguimos teniendo mucha falta de velocidad en recta y eso es difícil de compensar. Pero en un momento dado estuvimos peleando con los Ferrari al principio e incluso con los Mercedes al final", destacó.

Y de esas batallas Alonso extrajo una lectura bastante más positiva de lo que sugería su posición: "Teniendo en cuenta que perdemos mucho en las rectas, eso significa que hoy el coche era fenomenal en las curvas. Fue una sensación bonita".

No le alcanzó para puntuar, pero sí para terminar el fin de semana con un sabor distinto al de los entrenamientos.

Alonso: "Estamos en la carrera 21, sabemos exactamente qué mejorar"

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Eso sí, el español no presentó lo ocurrido en Brasil como un salto adelante confirmado. Su valoración fue más prudente: el coche había funcionado mejor el domingo, pero quedaba por ver qué podrían hacer en la siguiente cita.

"En general, creo que la carrera fue mejor que el resto del fin de semana. En los libres no estábamos demasiado contentos con el coche, pero en carrera estuvo un poco más en una buena ventana de funcionamiento. Así que veremos qué podemos hacer en la próxima carrera", señaló.

Cuando le preguntaron si esas sensaciones podían trasladarse a las próximas pruebas o si respondían al circuito y a las condiciones, Alonso fue mucho más tajante. A estas alturas del campeonato, el diagnóstico ya está hecho.

"No hay nada que aprender sobre el coche. Estamos en la carrera 21, así que sabemos exactamente qué necesitamos mejorar".

Brasil dejó una pequeña alegría al volante, aunque la tarea de Aston Martin sigue siendo la misma. Alonso pudo plantar cara en las curvas; para que esas peleas también den puntos, necesita perder menos terreno cuando llega la recta.

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