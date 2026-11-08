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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Sainz: "Simplemente somos lentos en mojado, en seco, condiciones mixtas y en todo"

Carlos Sainz no pudo luchar por los puntos en un Gran Premio de Sao Paulo que se vio afectado por los cambios constantes de las condiciones de pista.

Juanjo Sáez

Editado: 8 nov 2026, 19:53

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz no escondió su frustración tras una carrera complicada en el Gran Premio de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1. El piloto español explicó que Williams sufrió enormes problemas de rendimiento en condiciones cambiantes, tanto con neumáticos intermedios como con los de seco.

Sainz fue uno de los primeros pilotos en apostar por los neumáticos de seco, junto a Lewis Hamilton, en una decisión arriesgada que, sin embargo, respondió a la falta de rendimiento que estaba mostrando con los intermedios.

"Todo se debió a que íbamos lentos con los intermedios. Tuve una primera tanda muy mala, en la que desgastamos muchísimo el neumático delantero y fui muy, muy lento, con un subviraje delantero muy marcado", explicó.

El cambio a los neumáticos de seco permitió al madrileño recuperar sensaciones y mejorar progresivamente sus tiempos. Sobre todo, durante la segunda tanda con el compuesto más blando, Sainz encontró un ritmo mucho más competitivo y algunas soluciones que parecían funcionar.

"Cuando cambié a neumáticos de seco, empecé a ganar ritmo. Sobre todo, en la segunda tanda con los blandos fui mucho más competitivo. Encontré un par de cosas que me funcionaron y, en la última tanda con los intermedios, fui realmente muy, muy rápido, pero ya era demasiado tarde", reconoció.

Sin embargo, el problema de Williams era mucho más profundo que una simple cuestión de estrategia o de puesta a punto. Al ser preguntado por si la falta de experiencia con el monoplaza de 2026 en condiciones de mojado podía haber condicionado su rendimiento, Sainz fue especialmente contundente y apuntó directamente a una falta de competitividad generalizada en cualquier condición de pista.

"En realidad, no tiene nada que ver con la configuración de nuestro coche. Simplemente somos demasiado lentos en mojado, en seco, con neumáticos lisos, en condiciones mixtas y en mojado total. No hay nada que podamos hacer, así que no creo que pudiéramos haber conseguido ningún resultado mejor", sentenció Sainz.

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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