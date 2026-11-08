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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris recupera su mejor versión en Brasil y reivindica su 2026: "Lo doy todo"

Norris conquista Brasil tras una carrera complicada, agradece el esfuerzo de McLaren y lanza un mensaje de ambición para el tramo final de la F1 2026.

Juanjo Sáez

Editado: 8 nov 2026, 19:22

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lando Norris volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El británico se llevó la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo 2026 después de un fin de semana prácticamente perfecto, en el que transformó la pole position en triunfo pese a las complicadas condiciones meteorológicas de Interlagos.

El piloto de McLaren tuvo que superar una carrera especialmente exigente, con cambios entre condiciones de seco y mojado y una salida en la que perdió varias posiciones. Sin embargo, supo mantener la calma, recuperar terreno y aprovechar el ritmo de su monoplaza para regresar al escalón más alto del podio.

"Ha sido una carrera muy dura, muy, muy dura. Obviamente, la salida no fue la mejor, pero hoy ha habido muchos retos; con las condiciones que había, correr con neumáticos de seco en mojado siempre es complicado", explicó Norris nada más bajarse del coche.

El británico reconoció que la clave estuvo en evitar errores en un escenario en el que cualquier equivocación podía ser decisiva. Especialmente cuando estaba luchando por el liderato y necesitaba recuperar las posiciones perdidas en los primeros metros debido a una salida algo lenta.

"Lo más importante hoy fue mantener la calma y no cometer ningún error. Y tuve el ritmo cuando lo necesitaba, así que estuvo bien. Es genial volver al escalón más alto del podio, y qué lugar tan especial para hacerlo", celebró.

Resumen y resultados de la carrera:

Norris reivindica su capacidad para aprovechar la oportunidad

El piloto de McLaren explicó que su planteamiento fue seguir atacando tras su mala salida y aprovechar las oportunidades que apareciesen durante la carrera. Una filosofía que, según él, le ha permitido pesar buenos resultados en muchas carreras difíciles.

"Lo doy todo. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de conseguir la pole y de ganar. Y creo que la mayoría de las veces este año, cuando ha surgido una oportunidad, he ido a por ella y hemos sido capaces de conseguirlo", afirmó.

Norris también quiso acordarse del trabajo de McLaren y agradecer el esfuerzo de todos los integrantes de la escudería. El británico reconoció que había sido frustrante no poder recompensar al equipo con buenos resultados durante las últimas semanas, por lo que considera que la victoria de Brasil supone una recompensa importante.

"Tengo que dar las gracias de todo corazón al equipo, porque siguen trabajando muy duro. Es frustrante no poder devolverles un buen resultado, como ha pasado en las últimas semanas. Pero este fin de semana siento que hemos podido devolverles algo y darles una pequeña recompensa por su duro trabajo".

"Como siempre, muchas gracias a ellos. Y ahora tenemos que seguir esforzándonos hasta el final del año", concluyó el ganador del Gran Premio de Sao Paulo 2026 de Fórmula 1.

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