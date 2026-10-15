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Fórmula 1 GP de Singapur
La lección de inteligencia de Hulkenberg para frenar a Russell con su Audi
Nico Hulkenberg protagonizó una brillante defensa ante un George Russell mucho más rápido en Singapur. Audi explica cómo la inteligencia del alemán y una gestión perfecta de la energía marcaron la diferencia.
Gianluca D'Alessandro
Publicado: 15 oct 2026, 8:59
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Singapur era una de esas citas marcadas en rojo en el calendario de Audi porque, a pesar de cierta falta de rendimiento de la unidad de potencia en las carreras disputadas en condiciones de mucho calor, como quedó patente en Sepang y confirmaron los propios pilotos, el circuito de Marina Bay debía adaptarse**, sobre el papel, mejor a las características del R26.**
Es cierto que, desde hace algunos años, las rectas también han adquirido una mayor importancia en Singapur, pero sigue siendo un trazado con unas características muy particulares.
Si hay algo que el R26 ha demostrado esta temporada es que, a nivel de chasis, se trata de uno de los mejores coches de la zona media de la parrilla. Esa carga aerodinámica adicional también ha contribuido a compensar, al menos parcialmente, las carencias de la unidad de potencia, incluso en circuitos sensibles a la potencia, como se vio en Barcelona, Silverstone y Spa. Una tendencia que recuerda a la de otro equipo perjudicado por la falta de caballos: Ferrari.
Sin embargo, al igual que la escudería de Maranello, Audi también llegaba a Singapur con potencial para hacerlo bien. Quizá no lo suficiente como para aspirar a la victoria, pero sí para conseguir puntos importantes de cara al campeonato.
En el caso del fabricante de Ingolstadt, esta afirmación cobra todavía más fuerza, porque por primera vez esta temporada consiguió entrar en la zona de puntos tanto en la sprint del sábado como en el Gran Premio del domingo, donde Nico Hulkenberg desempeñó un papel fundamental.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
En ambas carreras, la capacidad del alemán para encontrar los huecos adecuados durante la primera vuelta acabó siendo el factor que marcó la diferencia**. A una vuelta, de hecho, las diferencias entre motores suelen hacerse más evidentes que en carrera, motivo por el que Hulkenberg tuvo que salir fuera del top 10 en ambas ocasiones. Por tanto, para conseguir puntos también necesitaba completar una primera vuelta excelente.**
En la sprint disputada sobre mojado, el alemán recuperó dos posiciones gracias a otros tantos adelantamientos por el exterior de la curva 5, mientras que en la carrera principal del domingo encontró el espacio necesario para superar a Arvid Lindblad en la salida y atacar a Pierre Gasly en la curva 3. En particular, el adelantamiento al piloto francés resultó crucial, teniendo en cuenta que ambos habían salido con neumáticos medios, el mismo compuesto elegido por Audi para el alemán.
A pesar de sufrir, al igual que Hamilton, cierto déficit de ritmo respecto a quienes habían optado por los blandos, que durante todo el fin de semana se confirmaron como el mejor compuesto gracias al considerable agarre adicional que ofrecía la pista, Hulkenberg consiguió mantener la diferencia con Lawson por debajo de los tres segundos y, al mismo tiempo, construir una ventaja similar sobre Gasly.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Llegados a ese punto, la única manera que tenía Alpine de recuperar la posición era intentar un undercut. Por eso fue el primer equipo de la zona media en mover ficha, mientras que Audi reaccionó inmediatamente haciendo entrar a su piloto en la vuelta siguiente.
La parada en boxes no fue especialmente rápida, pero resultó suficiente para mantenerse por delante del francés, también gracias a que, una vez reincorporado a la pista, Gasly se quedó atrapado en el tráfico de Sainz y Hadjar.
Sin embargo, la verdadera magia llegó más tarde, cuando Hulkenberg consiguió mantener a Russell detrás durante las últimas vueltas de la carrera. Está claro que adelantar en Singapur nunca es sencillo y, en cierto modo, la decisión de salir con el neumático medio incluso jugó a su favor, ya que le permitió disponer de un compuesto más competitivo en la fase final de la prueba y reducir así la diferencia de rendimiento respecto al Mercedes.
Pero eso es solo una parte de la historia. No solo porque Russell consiguió remontar hasta la zona de puntos, sino, sobre todo, por la manera en la que Hulkenberg gestionó el final de la carrera.
"Fue un fin de semana realmente muy positivo para él. No necesariamente solo por lo de hoy, sino por la manera en la que consiguió el resultado en la clasificación sprint, en la sprint y después en la carrera. Demostró toda su experiencia. Y también diría que su inteligencia en carrera", explicó Allan McNish, director de competición de Audi, al término de la prueba.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Al final, tuvo que afrontar unas diez vueltas con George detrás, que claramente era más rápido, pero consiguió ser rápido en los puntos adecuados del circuito y defenderse bien sin excederse en la defensa. Por eso creo que gestionó la situación de una manera realmente inteligente".
Las palabras de McNish tienen mucho fundamento, porque hubo situaciones en las que Russell estuvo realmente cerca de completar el adelantamiento, especialmente en la frenada de la curva 7. Sin embargo, Hulkenberg siempre consiguió salir de las zonas de baja velocidad con esa pequeña ventaja que le permitía defender el interior en la frenada, sin dejar al británico espacio para intentar algo diferente y obligándole a mantenerse en la trayectoria exterior.
Esa inteligencia táctica también quedó patente en la manera en la que aprovechó la energía eléctrica, sacrificando determinadas curvas para después utilizar el impulso adicional en las rectas. Curiosamente, esto también le ayudó indirectamente a acercarse a Liam Lawson, que acabó proporcionando un rebufo al alemán y facilitando todavía más su defensa frente a Russell, hasta el punto de que el británico tuvo que dejar algo de espacio para permitir que sus frenos se refrigerasen.
"Al principio no pensaba que fuera posible [mantener a Russell detrás], pero después encontré un ritmo mejor y conseguí reducir la distancia con Liam. Además, me beneficié de una especie de rebufo indirecto, que nos ayudó bastante en las rectas y nos permitió ganar algo de velocidad punta".
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