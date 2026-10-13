Mekies advierte: "Podemos ganar en cualquier sitio, pero los demás seguirán mejorando"

Red Bull ha vuelto. Ya no es solo una sensación alimentada por las últimas victorias de Max Verstappen, sino una valoración que se ve confirmada por el rendimiento mostrado por el monoplaza de Milton Keynes en circuitos con características muy diferentes.

Bakú, Sepang y Singapur han arrojado el mismo veredicto: la escudería de Milton Keynes vuelve a disponer de un paquete capaz de aspirar a la victoria en cualquier condición. Una transformación significativa con respecto a la primera parte de la temporada, cuando la competitividad del equipo se veía condicionada por las características de cada circuito.

Así lo han reconocido también los rivales. George Russell, en particular, ha señalado a Red Bull como la nueva referencia de la Fórmula 1. Un reconocimiento que Laurent Mekies acoge sin ocultar su satisfacción por los progresos realizados, pero acompañándolo de una reflexión que está llamada a cobrar gran importancia en las próximas semanas: justo en el momento en que han vuelto a la cima, han concluido su programa de desarrollo del monoplaza de 2026.

"El hecho es que en las últimas tres carreras hemos tenido el ritmo necesario para ganar y, de hecho, hemos ganado dos de tres", empezó explicando. "Por primera vez en esta temporada, hemos tenido la velocidad necesaria para aspirar al triunfo. Los tres circuitos son lo suficientemente diferentes entre sí como para pensar que el coche puede ser competitivo también en otros tipos de trazado. Eso es lo que pensamos nosotros también, teniendo en cuenta lo que hemos demostrado".

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Se trata de un reconocimiento importante, ya que confirma que se ha superado uno de los principales límites a los que se ha enfrentado Red Bull a lo largo del campeonato. El monoplaza se ha vuelto más versátil y, sobre todo, parece haber alcanzado un rango de rendimiento que permite a Verstappen expresar su potencial en diferentes circuitos.

El problema, si acaso, es saber cuánto tiempo se podrá mantener esta situación. Mekies no olvida lo rápido que han cambiado las relaciones de fuerza a lo largo del curso y, sobre todo, es consciente de que los rivales aún no han agotado sus posibilidades de desarrollo.

"Nunca hay nada seguro. Este año hemos visto muchísimos ejemplos. McLaren logró victorias consecutivas, pero luego atravesó una fase más difícil. Mercedes ha tenido períodos de gran dominio, seguidos de otros en los que ha encontrado mayores dificultades. Cada fin de semana es una batalla para sacar todo el potencial del monoplaza. Si lo conseguimos, creemos que podemos luchar por la victoria".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Red Bull detiene los desarrollos, sus rivales no

Aquí es donde surge un aspecto singular de la situación actual. Red Bull ha dedicado buena parte de la temporada a recuperar competitividad, pero justo cuando parece haber alcanzado la cima, ha decidido no introducir más actualizaciones sustanciales. Una decisión ligada a la necesidad de concentrar los recursos en el proyecto de 2027, lo que, sin embargo, podría exponer al equipo a la remontada de sus rivales.

"Hemos completado nuestro programa de actualizaciones para esta temporada", confirmó Mekies. "El equilibrio de fuerzas actual podría cambiar muy rápidamente si algunos, o muchos, de nuestros rivales introdujeran nuevas mejoras".

No se trata de una hipótesis remota. Andrea Stella ya ha anunciado la llegada de actualizaciones de McLaren en las dos próximas carreras, mientras que Ferrari también se prepara para introducir novedades en Austin. Red Bull, por su parte, afrontará la última parte del campeonato apostando básicamente por el material ya disponible.

"No, no", respondió Mekies a la pregunta sobre una posible reacción ante las novedades de McLaren. "No habrá actualizaciones sustanciales en el coche. Pero eso no significa que vayamos a dejar de trabajar intensamente para mejorar. Seguiremos dándolo todo y aprovechando cada carrera que quede para aprender algo útil, tanto para esta temporada como para la próxima".

La distinción es importante. Interrumpir el desarrollo aerodinámico no significa renunciar a buscar rendimiento. El trabajo continuará centrándose en la optimización del paquete existente, en comprender el comportamiento del coche y en la capacidad de aprovechar su potencial en las diferentes condiciones. Un camino que también adquiere un valor estratégico de cara al próximo campeonato.

"Hemos centrado nuestros recursos en 2027, pero creemos que aún queda mucho por aprender del monoplaza de 2026 y que estos conocimientos nos pueden ser útiles para el año que viene", subrayó el jefe de la escuadra de las bebidas energéticas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La fuerza de un equipo que no se conforma

Detrás de la remontada de Red Bull hay también un método de trabajo en el que el director del equipo insiste especialmente. Mekies quiso reconocer la contribución de los grupos técnicos dirigidos por Pierre Waché y Ben Hodgkinson, subrayando que el progreso ha sido el resultado de un trabajo conjunto que ha abarcado tanto el chasis como la unidad de potencia.

Pero hay otro aspecto que se desprende de sus palabras. Incluso tras un fin de semana en el que Verstappen ha conseguido dos poles y dos victorias, dentro del equipo la atención ya se centra en los aspectos que no han funcionado.

"Tenemos un enfoque de sinceridad absoluta, casi brutal. No ocultamos nada cuando se trata de buscar el próximo margen de mejora en el tiempo por vuelta. Si intentaras felicitar a cualquiera de nuestros chicos, probablemente te respondería enumerando todas las cosas que aún no funcionan y que tenemos que arreglar".

En esta filosofía también encaja la aportación de Verstappen, a quien Mekies considera un referente fundamental no solo por su rendimiento en pista, sino también por su capacidad para orientar el trabajo de los ingenieros.

"Su sensibilidad técnica es extraordinaria. Probablemente no tenga parangón. Posee la capacidad de identificar con gran precisión qué es lo que está limitando el rendimiento del monoplaza. Por desgracia, esto no significa que, cuando nos señala un problema, tengamos inmediatamente una solución a mano. Pero al menos sabemos cuál es el problema. Y eso supone una ayuda enorme para el equipo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alessandro Giberti / Anadolu vía Getty Images

Red Bull llega, pues, a la fase final del Mundial con una certeza y una incógnita. La certeza es haber recuperado una competitividad que le permite afrontar cada fin de semana con el objetivo de la victoria. La incógnita se refiere a la capacidad de mantener este nivel mientras los rivales sigan desarrollando sus coches.

Austin supondrá la primera prueba de fuego de este nuevo enfrentamiento. Por un lado, un Red Bull que por fin ha encontrado el camino correcto; por otro, equipos que intentarán alterar el equilibrio mediante las últimas actualizaciones de 2026. Mekies sabe que la ventaja conseguida no es una garantía. Y quizá sea precisamente esta conciencia, más aún que las victorias, lo que explica por qué en Milton Keynes nadie parece dispuesto a conformarse.

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