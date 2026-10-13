Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Mercedes F1 confirma que Antonelli y Russell llevarán las últimas mejoras en Austin

Mercedes F1 quiere seguir recopilando datos sobre el paquete de mejoras introducido en Sepang y averiguar cómo sacar partido al potencial que parece tener. Estas piezas podrían constituir la base del W18 de 2027.

Giacomo Rauli

Publicado: 13 oct 2026, 16:26

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Toto Wolff y Andrea Kimi Antonelli ya lo habían adelantado tras la carrera de Singapur: en Austin, casi con toda seguridad, ambos W17 llevarán el nuevo paquete de mejoras introducido por Mercedes en Sepang, sede inusual del Gran Premio de Bahrein. Y así será.

Bradley Lord ha sido quien ha anunciado la intención de la marca de la estrella de salir a la pista del Circuito de las Américas con ambos W17 equipados con las novedades que solo Antonelli había utilizado en Singapur. El subdirector del equipo Mercedes, en su habitual resumen tras el fin de semana, confirmó lo dicho por su jefe y por el líder del Mundial de Fórmula 1.

"Singapur ha sido para nosotros un fin de semana de experimentos y hemos aprendido cosas muy útiles", empezó diciendo. "Decidimos llevar a cabo el experimento [de comparar el coche antiguo con el nuevo] lo antes posible tras Sepang, porque teníamos los componentes disponibles, aunque ha supuesto un duro trabajo para los mecánicos: dos días de trabajo para ellos. Hemos analizado los datos y hemos podido entender en qué aspectos no hemos conseguido situar el coche en el rango adecuado de equilibrio".

"De hecho, en clasificación conseguimos sacar más potencial del nuevo paquete. Nuestro rendimiento ya no fue tan bueno. Aun así, nos clasificamos en una posición bastante adelantada. Luego, en carrera, Kimi fue capaz de mantener un ritmo excelente. Quizá no el de Max Verstappen, pero sin duda competitivo en comparación con el de los demás coches en pista", siguió.

"Red Bull está en plena forma, pero creemos que hemos empezado a encontrar el camino correcto con el nuevo paquete de actualizaciones para el W17. El margen en el que las novedades funcionan sigue siendo estrecho, por lo que para los pilotos es como correr sobre el filo de una navaja. Por el momento, si el equilibrio es el adecuado, el coche es rápido. Pero puede salirse rápidamente de ese margen óptimo, y por eso tendremos que seguir trabajando en ello de forma intensa durante las próximas carreras".

"Pero confiamos en poder utilizar dos monoplazas equipados con las actualizaciones ya en Austin, para continuar con el proceso de aprendizaje y seguir dando lo mejor de nosotros mismos".

George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Pero, ¿por qué Mercedes sigue apostando tan claramente por este paquete, teniendo en cuenta que el utilizado en Spa-Francorchamps se descartó en muy poco tiempo? La respuesta a esta pregunta ya se encuentra en las palabras pronunciadas tanto por Antonelli como por Wolff en sus declaraciones posteriores a la carrera de Marina Bay.

"Sí [volveré a utilizar este paquete]. Creo que los dos volveremos [en Austin] con el nuevo paquete. Es importante entender cuál es el rango adecuado en el que situar el coche. El potencial de este paquete está ahí, pero es acertado seguir utilizándolo porque tenemos que entender en qué dirección ir de cara al próximo año", afirmó el italiano.

Wolff añadió: "Además, creo que, de cara al trabajo de desarrollo para el año que viene, es la dirección correcta a seguir. Pero lo digo antes de que nuestros grupos de trabajo se reúnan mañana y pasado mañana para analizar la situación y determinar si, efectivamente, este es el camino que queremos tomar".

Está claro que la filosofía introducida en Sepang en el W17 puede ser un punto de partida para el W18. Por eso, encontrar el momento adecuado para utilizar las novedades y comprender cómo sacarles el máximo partido posible es una prioridad absoluta para Mercedes, sobre todo al contar con una ventaja tan amplia en el Mundial que les permite disponer de margen para probar cosas de cara al próximo curso.

Más de la F1:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Vasseur "no está seguro" de que Red Bull F1 tenga ahora el mejor coche

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Giacomo Rauli





Leclerc explica por qué no arriesgó contra Verstappen: "Habríamos acabado en el muro"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Leclerc explica por qué no arriesgó contra Verstappen: "Habríamos acabado en el muro"





Antonelli y las dificultades del 'nuevo' Mercedes: "Hay potencial, pero poco margen"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Antonelli y las dificultades del 'nuevo' Mercedes: "Hay potencial, pero poco margen"





Por qué los neumáticos blandos podrían ser la clave de Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



Por qué los neumáticos blandos podrían ser la clave de Singapur

Últimas noticias





Mercedes F1 confirma que Antonelli y Russell llevarán las últimas mejoras en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 min



Mercedes F1 confirma que Antonelli y Russell llevarán las últimas mejoras en Austin





Vasseur "no está seguro" de que Red Bull F1 tenga ahora el mejor coche



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



39 min



Vasseur "no está seguro" de que Red Bull F1 tenga ahora el mejor coche





Jack Harvey, piloto de la IndyCar, anuncia que tiene cáncer, aunque seguirá corriendo



IndyCar



Indy IndyCar 1 h



Jack Harvey, piloto de la IndyCar, anuncia que tiene cáncer, aunque seguirá corriendo





Toyota cree que BMW tendrá ventaja en la cita del WEC en Barcelona tras un test privado



WEC



WEC WEC



Barcelona



1 h



Toyota cree que BMW tendrá ventaja en la cita del WEC en Barcelona tras un test privado

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse