Krack y Stroll valoran el estreno del Aston Martin AMR26: "Buen comienzo"

El Aston Martin AMR26 dio sus primeras vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya a última hora del jueves, en el cuarto de los cinco días previstos para el shakedown de los coches de 2026, antes de viajar hasta Bahrein para llevar a cabo las dos semanas de test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir.

Mike Krack, director del equipo en pista, explicó el sentimiento del equipo cuando vio salir al AMR26 por primera vez a la pista: "Cada vez que tienes un coche nuevo, siempre es emotivo, es un momento muy emocionante. Se ha invertido mucho trabajo en los últimos días y aún queda mucho por hacer, aunque creo que hoy podemos respirar y alegrarnos de haber sacado el coche"

Y añadió: "Ahora íbamos un poco tarde, pero hemos llegado a esta prueba, así que creo que podemos estar orgullosos y felices de ese logro. Fue un buen comienzo [con el motor Honda], unas cuantas sonrisas entre nosotros y ellos, y nuestro objetivo, obviamente, es aprovechar este tiempo para integrarnos todo lo posible y para aprender a trabajar juntos".

El luxemburgués también habló sobre cómo fueron los momentos previos a salir a la pista, ya que el equipo tardó ocho horas en salir a rodar desde que arrancó la prueba a las 09:00h de la mañana.

"Las conversaciones antes de ese momento fueron, ¿cuándo salimos, cuándo está listo el coche? Pero, ya sabes, como equipo en pista, siempre tienes que asegurarte de que, ante todo, todo sea seguro, todo sea más o menos fiable, no hay que recortar gastos en estos temas, porque, como he dicho antes, las normativas son complejas, los coches son complejos y no hay que recortar gastos en eso".

"Pero sí, cuando el coche sale, es un buen momento, pero después de 30 segundos, todos pasan a decir ¿cuándo podemos hacer performance running?, ¿todo funciona?, cuándo es el siguiente paso y todo eso, así que es implacable, pero creo que hay que aprovechar los momentos, es la primera vuelta de un coche nuevo, siempre es una situación emocional para todos, así que fue bastante agradable".

Para mañana, el objetivo de Aston Martin es claro: acumular el máximo rodaje posible. Y, como no podía ser de otra forma, Mike Krack admite estar deseando ver a Fernando Alonso en el coche.

"Tenemos que ponernos en marcha, esto básicamente fue instalarnos hoy, ajustarlo todo, quiero decir, estamos en la semana de pruebas, no debemos olvidarlo y ahora se trata de acumular vueltas, dar pasos, aprender a trabajar juntos, integrar Honda y, sí, sacar el máximo partido al día. El tiempo será bueno, tenemos muchos neumáticos, así que lo esperábamos con ganas".

"Fernando estaba en el muro de boxes hoy, quiero que esté en el coche, no en el muro, para ser sincero, pero que Lance saliera con el coche fue agradable, fue un momento agradable", concluyó.

Por su parte, Lance Stroll, quien completó las primeras cinco vueltas del AMR26, se mostró satisfecho.

"Se sentía bien. Me alegra volver al coche después de unas semanas de descanso. Todos hicieron un buen trabajo preparando el coche hoy. Fue un día largo para todos los mecánicos y para todo el equipo, esforzándose a fondo para preparar el coche. Así que al final dimos unas vueltas y nos sentíamos bien".

"Ahora sólo quiero dar más vueltas y obtener más aprendizaje. Tenemos que aprender el coche, entender sus fortalezas y debilidades y, ya sabes, recopilar más información sobre estos coches nuevos", finalizó.

Lance Stroll, Aston Martin Foto de: Aston Martin Racing