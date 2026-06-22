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Horarios de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos) y cómo verlo en TV

Tras Brno, el Mundial de MotoGP completa otro doblete con la siempre especial visita a 'La Catedral' del motociclismo, Assen. Apunta los horarios, del 26 al 28 de junio, y cómo ver el GP de Países Bajos.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Dorna

El Mundial de MotoGP no tiene respiro. Y mientras vamos acercándonos al parón veraniego, que marcará el ecuador de la temporada 2026, el campeonato afrontará este fin de semana otro doblete de carreras consecutivas. Tras dejar atrás la visita a Brno, que trajo entre otras cosas la suspensión de Marco Bezzecchi por agredir a un comisario y una nueva victoria de Marc Márquez, llega uno de los lugares más especiales del calendario, la considerada 'Catedral' del motociclismo, Assen, para el Gran Premio de los Países Bajos (del 26 al 28 de junio). Toma nota de los horarios, de cómo verlo por televisión y de todo lo que necesitas saber.

Este fin de semana también hay F1:

Netherlands Horarios del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen Netherlands

Jueves 25 de junio

Rueda de prensa

 16:00h
Viernes 26 de junio

MotoGP FP1

 10:45h - 11:30h
Viernes 26 de junio

MotoGP Práctica

 15:00h - 16:00h
Sábado 27 de junio

MotoGP FP2  

 10:10h - 10:40h
Sábado 27 de junio MotoGP Q1   10:50h - 11:05h
Sábado 27 de junio MotoGP Q2   11:15h - 11:30h
Sábado 27 de junio Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 15:00h

Domingo 28 de junio

 Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h
Domingo 28 ede junio

Carrera MotoGP (26 vueltas)

14:00h

Al compartir España y el territorio neerlandés la misma hora, el Gran Premio de Países Bajos tendrá los horarios estándares para las carreras en territorio europeo, los que todos conocemos casi de carrerilla (y ya sabes que, desde hace años, en Assen no se corre ya en domingo, sino en sábado).

El sábado, 27 de junio, serán la clasificación, con la Q1 a las 10:50h y la Q2 a las 11:15h, que decidirá la pole y la parrilla, y la carrera sprint, desde las 15:00 horas de la tarde para España, a un total de 13 vueltas. El domingo, llegará la décima carrera larga de la temporada 2026, el GP de Países Bajos, a partir de las 14:00 horas de la tarde, teniendo que completarse 26 giros.

Netherlands Horarios de Moto2 y Moto3 en Assen Netherlands

Además de los de MotoGP, apunta también los horarios de cada entrenamiento, clasificación y carrera de Moto2 y Moto3 en el GP de Países Bajos 2026, en el circuito de Assen.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Assen: viernes 26 de 09:00h a 09:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Assen: viernes 26, de 09:50h a 10:30h
  • Práctica de Moto3 en Assen: viernes 26, de 13:15 a 13:50h
  • Práctica de Moto2 en Assen: viernes 26, de 14:05h a 14:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Assen: sábado 27, de 08:40h a 09:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Assen: sábado 27, de 09:25h a 09:55h
  • Clasificación de Moto3 en Assen: sábado 27, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
  • Clasificación de Moto2 en Assen: sábado 27, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
  • Carrera de Moto3 en Assen: domingo 28 a las 11:00h (20 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Assen: domingo 28 a las 12:15h (22 vueltas)

Así es Assen, 'La Catedral' de MotoGP (GP de Países Bajos)

El circuito de Assen la pista con más historia del Mundial de MotoGP, al haber acogido carreras del campeonato desde su creación, allá por 1949. Primero, en las carreteras públicas de la zona, con el mítico TT de Assen, y después, con un circuito permanente, construido para acoger grandes premios en 1955. En 1999 se sometió el trazado a una primera modernización, y para 2010 se rediseñó la primera parte de la pista.

Longitud del circuito de Assen 4.5 kilómetros

Anchura del circuito de Assen

 14 metros
Curvas del circuito de Assen 18 curvas (12 de derechas y 6 de izquierdas)
Recta más larga de Assen

487 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Assen?

El circuito de Assen no es una pista larga en el calendario de MotoGP (de hecho, es más corta que la anterior, Brno), pero tampoco es de las más pequeñas y ratoneras, lo que hace que la duración de sus carreras sea estándar. Las carreras del Gran Premio de Países Bajos serán, en MotoGP, a 26 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 22 vueltas, y 20 en Moto3.

Cómo ver por la tele MotoGP en Assen, GP de Países Bajos 2026

Para ver el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, décima prueba de la temporada 2026, en directo por la televisión, tendrás dos opciones principales: DAZN, la plataforma que tiene los derechos para España, a través de sus aplicaciones o en el canal DAZN MotoGP, disponible en plataformas, y el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, aunque sus retransmisiones son en inglés.

Aunque, además, ya sabes que Motorsport.com estará presente en Assen para contártelo todo, ya que tendremos periodistas desplazados a 'La Catedral' para traerte la última hora, con crónicas, retransmisiones en directo y más.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Países Bajos 2026

Aunque Alex Márquez no pudo terminar el anterior GP de la República Checa, disputando los entrenamientos y la clasificación pero no las carreras, el piloto de Gresini viajará a Assen con la intención de, esta vez sí, completar todo el fin de semana entero. Así, la única baja será la de Johann Zarco, aún pendiente de su operación en la pierna tras su grave accidente en Montmeló. Cal Crutchlow volverá a subirse a su Honda.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Fermín Aldeguer

Spain Alex Márquez
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

United Kingdom Cal Crutchlow

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 a Assen

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 180 25 31 25 20 27 14 31 7 -
2 SpainJ. MartínAprilia 172 18 27 32 13 37 - 29 4 12
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 157 12 25 13 21 13 32 18 4 19
4 SpainM. MárquezDucati 140 9 25 11 12 - - 14 37 32
5 JapanA. OguraTrackhouse 134 17 16 4 11 19 10 15 13 29
6 SpainP. AcostaKTM 132 32 10 18 6 17 9 11 29 -
7 ItalyP. BagnaiaDucati 127 8 2 15 9 9 20 19 17 28
8 SpainR. FernándezTrackhouse 106 23 6 11 14 8 6 19 6 13
9 SpainF. AldeguerGresini 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12
10 SpainA. MárquezGresini 67 - 13 15 25 2 12 - - -
11 ItalyL. MariniHonda 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8
12 ItalyE. BastianiniTech3 57 4 1 17 8 9 - - 9 9
13 South AfricaB. BinderKTM 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5
14 ItalyF. MorbidelliVR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3
15 BrazilD. MoreiraLCR 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5
16 FranceF. QuartararoYamaha 37 2 4 - 5 15 11 - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR 34 5 7 1 11 5 5 - - -
18 SpainJ. MirHonda 26 3 - - 1 4 3 4 - 11
19 SpainA. RinsYamaha 12 1 2 - - 4 2 - 3 -
20 AustraliaJ. MillerPramac 11 - - - - 1 1 1 8 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 11 - - 1 - 3 - - 5 2
22 SpainI. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 -
23 SpainM. ViñalesTech3 7 - - - - - 5 - 1 1
24 SpainA. FernándezYamaha 4 - - - - - 4 - - -
25 United KingdomC. CrutchlowLCR   - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech3   - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia   - - - - - - - - -

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