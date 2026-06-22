Horarios de MotoGP en Assen (GP de Países Bajos) y cómo verlo en TV

El Mundial de MotoGP no tiene respiro. Y mientras vamos acercándonos al parón veraniego, que marcará el ecuador de la temporada 2026, el campeonato afrontará este fin de semana otro doblete de carreras consecutivas. Tras dejar atrás la visita a Brno, que trajo entre otras cosas la suspensión de Marco Bezzecchi por agredir a un comisario y una nueva victoria de Marc Márquez, llega uno de los lugares más especiales del calendario, la considerada 'Catedral' del motociclismo, Assen, para el Gran Premio de los Países Bajos (del 26 al 28 de junio). Toma nota de los horarios, de cómo verlo por televisión y de todo lo que necesitas saber.

Este fin de semana también hay F1: Fórmula 1 Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Horarios del GP de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen

Jueves 25 de junio Rueda de prensa 16:00h Viernes 26 de junio MotoGP FP1 10:45h - 11:30h Viernes 26 de junio MotoGP Práctica 15:00h - 16:00h Sábado 27 de junio MotoGP FP2 10:10h - 10:40h Sábado 27 de junio MotoGP Q1 10:50h - 11:05h Sábado 27 de junio MotoGP Q2 11:15h - 11:30h Sábado 27 de junio Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 15:00h Domingo 28 de junio Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h Domingo 28 ede junio Carrera MotoGP (26 vueltas) 14:00h

Al compartir España y el territorio neerlandés la misma hora, el Gran Premio de Países Bajos tendrá los horarios estándares para las carreras en territorio europeo, los que todos conocemos casi de carrerilla (y ya sabes que, desde hace años, en Assen no se corre ya en domingo, sino en sábado).

El sábado, 27 de junio, serán la clasificación, con la Q1 a las 10:50h y la Q2 a las 11:15h, que decidirá la pole y la parrilla, y la carrera sprint, desde las 15:00 horas de la tarde para España, a un total de 13 vueltas. El domingo, llegará la décima carrera larga de la temporada 2026, el GP de Países Bajos, a partir de las 14:00 horas de la tarde, teniendo que completarse 26 giros.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Assen

Además de los de MotoGP, apunta también los horarios de cada entrenamiento, clasificación y carrera de Moto2 y Moto3 en el GP de Países Bajos 2026, en el circuito de Assen.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Assen: viernes 26 de 09:00h a 09:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Assen: viernes 26, de 09:50h a 10:30h

Práctica de Moto3 en Assen: viernes 26, de 13:15 a 13:50h

Práctica de Moto2 en Assen: viernes 26, de 14:05h a 14:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Assen: sábado 27, de 08:40h a 09:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Assen: sábado 27, de 09:25h a 09:55h

Clasificación de Moto3 en Assen: sábado 27, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h

Clasificación de Moto2 en Assen: sábado 27, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h

Carrera de Moto3 en Assen: domingo 28 a las 11:00h (20 vueltas)

Carrera de Moto2 en Assen: domingo 28 a las 12:15h (22 vueltas)

Así es Assen, 'La Catedral' de MotoGP (GP de Países Bajos)

El circuito de Assen la pista con más historia del Mundial de MotoGP, al haber acogido carreras del campeonato desde su creación, allá por 1949. Primero, en las carreteras públicas de la zona, con el mítico TT de Assen, y después, con un circuito permanente, construido para acoger grandes premios en 1955. En 1999 se sometió el trazado a una primera modernización, y para 2010 se rediseñó la primera parte de la pista.

Longitud del circuito de Assen 4.5 kilómetros Anchura del circuito de Assen 14 metros Curvas del circuito de Assen 18 curvas (12 de derechas y 6 de izquierdas) Recta más larga de Assen 487 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Assen?

El circuito de Assen no es una pista larga en el calendario de MotoGP (de hecho, es más corta que la anterior, Brno), pero tampoco es de las más pequeñas y ratoneras, lo que hace que la duración de sus carreras sea estándar. Las carreras del Gran Premio de Países Bajos serán, en MotoGP, a 26 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 22 vueltas, y 20 en Moto3.

Cómo ver por la tele MotoGP en Assen, GP de Países Bajos 2026

Para ver el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, décima prueba de la temporada 2026, en directo por la televisión, tendrás dos opciones principales: DAZN, la plataforma que tiene los derechos para España, a través de sus aplicaciones o en el canal DAZN MotoGP, disponible en plataformas, y el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, aunque sus retransmisiones son en inglés.

Aunque, además, ya sabes que Motorsport.com estará presente en Assen para contártelo todo, ya que tendremos periodistas desplazados a 'La Catedral' para traerte la última hora, con crónicas, retransmisiones en directo y más.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Países Bajos 2026

Aunque Alex Márquez no pudo terminar el anterior GP de la República Checa, disputando los entrenamientos y la clasificación pero no las carreras, el piloto de Gresini viajará a Assen con la intención de, esta vez sí, completar todo el fin de semana entero. Así, la única baja será la de Johann Zarco, aún pendiente de su operación en la pierna tras su grave accidente en Montmeló. Cal Crutchlow volverá a subirse a su Honda.

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 a Assen