A qué hora es la carrera de F1 en China, cómo verla y toda la información

Tras un intenso fin de semana con formato sprint en el Gran Premio de China, llega el momento del plato fuerte: la carrera del domingo de la Fórmula 1 2026 en Shanghai, donde se reparten la mayoría de puntos del fin de semana. La cita en el Circuito Internacional de Shanghai promete emociones fuertes después de las primeras sesiones del fin de semana, donde Mercedes ha mostrado un rendimiento muy sólido, aunque Ferrari ha dejado claro que en ritmo de carrera puede tener mucho que decir.

A continuación puedes consultar a qué hora es la carrera del GP de China de F1 2026 en tu país y dónde verla en directo por televisión o streaming.

A qué hora es la carrera del GP de China de F1 2026

A qué hora es la carrera del GP de China de F1 en España : sábado a las 08:00h

: sábado a las 08:00h A qué hora es la carrera del GP de China de F1 en México : sábado a las 01:00h

: sábado a las 01:00h A qué hora es la carrera del GP de China de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : sábado a las 02:00h

: sábado a las 02:00h A qué hora es la carrera del GP de China de F1 en Venezuela, Bolivia y República Dominicana : sábado a las 03:00h

: sábado a las 03:00h A qué hora es la carrera del GP de China de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: sábado a las 04:00h

La carrera del Gran Premio de China de Fórmula 1 2026 se disputa a la hora habitual de tarde en horario local en Shanghai, con el semáforo apagándose a las 15:00 horas en China. Sin embargo, la gran diferencia horaria obliga a madrugar en Europa. En España, la salida de la carrera será a las 08:00 de la mañana, por lo que los aficionados tendrán que levantarse temprano para seguir la segunda carrera del campeonato.

En Latinoamérica los horarios son todavía más exigentes. Los fans mexicanos que quieran ver a Sergio Sergio Pérez en acción con Cadillac deberán trasnochar, ya que la carrera empezará a la 01:00 de la madrugada. Una hora después comenzará en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, donde el semáforo se apagará a las 02:00 horas.

En Venezuela, Bolivia y República Dominicana el inicio será a las 03:00 de la madrugada, mientras que los aficionados del Cono Sur —Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay— tendrán que poner el despertador aún antes: a las 04:00 horas, para no perderse a Franco Colapinto en la carrera del GP de China.

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en TV y online

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en España: DAZN F1

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en México: Izzi o Sky Sports

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN en Disney+

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en Venezuela, Bolivia : ESPN en Disney+

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en Argentina y Uruguay: Disney+ o FOX Sports Argentina

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en Chile: ESPN en Disney+

Cómo ver la carrera del GP de China de F1 2026 en República Dominicana: ESPN en Disney+ o Flow Sports

En España, como ya viene siendo habitual en las últimas temporadas, la Fórmula 1 se puede ver en exclusiva a través de DAZN F1, disponible dentro del paquete de deportes de la plataforma. La retransmisión comenzará con un previo de aproximadamente dos horas, en el que Antonio Lobato y Toni Cuquerella analizarán todo lo ocurrido durante el fin de semana en Shanghai, con conexiones con los enviados al circuito. Durante la carrera también estará Pedro de la Rosa, aportando su análisis técnico en la narración.

En Latinoamérica las opciones varían según el país. En México, la Fórmula 1 se emite a través de Sky Sports, disponible en servicios como Izzi o Sky. Para la mayor parte del continente, la opción principal es Disney+ mediante ESPN, que emite las carreras de Fórmula 1 en la mayoría de países de la región. Además, los aficionados también pueden seguir la carrera mediante F1 TV, donde en Latinoamérica comenta la carrera el periodista de Motorsport.com Luis Ramírez.

En Argentina y Uruguay, además de Disney+, también existe la alternativa de seguir la carrera a través de FOX Sports Argentina, mientras que en República Dominicana también está disponible mediante Flow Sports.

Y por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir todo lo que ocurra en el Gran Premio de China con nuestro directo con live timing, además de todas las noticias, declaraciones, análisis, fotos y vídeos del domingo de carrera en Shanghai.

¿ A cuántas vueltas es la carrera de China de F 1 2026?

El Circuito Internacional de Shanghai es uno de los trazados más largos del calendario de la Fórmula 1. Cada vuelta mide 5,451 kilómetros, combinando largas rectas con curvas muy técnicas. Para cumplir con la distancia mínima reglamentaria de los grandes premios, la carrera del GP de China se disputa a 56 vueltas, lo que supone una distancia total de 305,066 kilómetros.

El tiempo por vuelta puede variar mucho dependiendo del ritmo de carrera, la estrategia y el desgaste de neumáticos, pero normalmente los tiempos suelen situarse alrededor del 1:35 – 1:40, dependiendo de las condiciones y del momento de la carrera.

Qué pilotos han ganado la carrera del GP de China

Entre los pilotos que han triunfado en Shanghai, uno destaca claramente sobre el resto: Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo es el piloto más exitoso en este circuito, con seis victorias, muchas de ellas durante su etapa dominante con Mercedes. Entre los pilotos que siguen actualmente en la parrilla, el segundo más exitoso es Fernando Alonso, que ha ganado dos veces en el trazado chino a lo largo de su carrera.

Además de ellos, también saben lo que es ganar en Shanghai Max Verstappen y Oscar Piastri. El australiano de McLaren fue precisamente el último vencedor aquí, en 2025, cuando logró una victoria clave en su gran momento de forma, justo antes de tomar el liderato del campeonato en la siguiente cita del calendario. Con ese historial y con una parrilla muy competitiva en 2026, el Gran Premio de China promete una carrera intensa en uno de los circuitos más característicos del calendario de la Fórmula 1.

La parrilla de salida para la carrera de China de F1 2026

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