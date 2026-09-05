¿Salir desde la pole es clave para ganar en Monza? Datos que te sorprenderán

Conocido como El Templo de la Velocidad, a priori el Autodromo Nazionale Monza debería ser una pista donde es fácil adelantar y por tanto la posición de salida no sería clave para ganar, pero... ¿qué dice la historia? Bueno, pues...

Ahí van dos datos que pueden llevar a equívoco antes de leer el artículo entero: por un lado, desde el año 2000, en 25 sesiones de clasificación disputadas, el GP de Italia lo ha ganado 15 veces un piloto que salía desde la pole, mientras que 10 no ha sido así, exactamente el mismo número que el GP de Mónaco (sí...). Por otro, en los últimos cinco GP de Italia no ha ganado el piloto que salía desde la pole.

Y esa es una pecualiaridad del GP de Italia en Monza, ya que se juntan periodos donde la pole parecía garantizar la victoria (de 1998 a 2015, de 18 carreras ganó en 14 el poleman, con seis victorias seguidas desde la pole de 2010 a 2015), con otras épocas donde era lo contrario (solo una victoria desde la pole en 21 carreras entre 1965 y 1986).

Hay que aclarar que la pista ha pasado por varias configuraciones desde 1950. Hasta 1972, no había chicane en la recta principal para mitigar la velocidad en la Curva Grande, por lo que el efecto de rebufo antes de la primera zona de frenada habría sido más potente. Además, la primera chicane se ganó rápidamente la reputación de ser un punto negro de accidentes: en 1978, Ronnie Peterson falleció tras un choque múltiple en la primera curva, atribuido popularmente (aunque incorrectamente) a Riccardo Patrese, pero que en realidad fue consecuencia de que la carrera comenzara antes de que los últimos coches se detuvieran en la parrilla. Desde entonces, ha sufrido varios cambios de configuración para reducir el efecto cuello de botella, por lo que la configuración actual de la pista solo se implementó desde el año 2000.

La distancia entre la línea de salida y la curva 1 es de poco más de 470 m. Desde que se implementó la nueva configuración de la curva 1 en el año 2000, se han ganado 15 rondas en Monza desde la pole.

Y entonces... ¿cómo de importante es la pole para ganar el GP de Italia? De 75 carreras disputadas de F1 en Monza, solo en 26 ha ganado el piloto que salía desde la pole, es decir, en el 34,67% de las carreras del GP de Italia de F1 en Monza ha ganado el piloto que salía primero, y en el 65,31% de las carreras de F1 en el GP de Italia en Monza ha ganado un piloto que no salía desde la pole (en 49 de 75).

En los últimos años, en Monza hemos visto numerosos trenecitos de DRS, lo que dificultan la posibilidad de remontar o adelantar.

Debajo de la tabla, vemos qué posiciones de salida, más allá de la pole, son las que más victorias han dado en el GP de Italia.

Palmarés de victorias en el GP de Italia de F1 en Monza desde la pole o en otra posición de salida

(Se excluye el GP de Italia de 1980 que se celebró en Imola, no en Monza)

Temporada saliendo desde la pole Ganó 1950 Juan Manuel Fangio Giuseppe Farina (saliendo 3º) 1951 Juan Manuel Fangio Alberto Ascari (saliendo 3º) 1952 Alberto Ascari Alberto Ascari 1953 Alberto Ascari Juan Manuel Fangio (saliendo 2º) 1954 Juan Manuel Fangio Juan Manuel Fangio 1955 Juan Manuel Fangio Juan Manuel Fangio 1956 Juan Manuel Fangio Stirling Moss (saliendo 6º) 1957 Stuart Lewis-Evans Stirling Moss (saliendo 2º) 1958 Stirling Moss Tony Brooks (saliendo 2º) 1959 Stirling Moss Stirling Moss 1960 Phil Hill Phil Hill 1961 Wolfgang von Trips Phil Hill (saliendo 4º) 1962 Jim Clark Graham Hill (saliendo 2º) 1963 John Surtees Jim Clark (saliendo 3º) 1964 John Surtees John Surtees 1965 Jim Clark Jackie Stewart (saliendo 3º) 1966 Mike Parkes Ludovico Scarfiotti (saliendo 2º) 1967 Jim Clark John Surtees (saliendo 9º) 1968 John Surtees Denny Hulme (saliendo 7º) 1969 Jochen Rindt Jackie Stewart (saliendo3º) 1970 Jacky Ickx Clay Regazzoni (saliendo 3º) 1971 Chris Amon Peter Gethin (saliendo 11º) 1972 Jacky Ickx Emerson Fittipaldi (saliendo 6º) 1973 Ronnie Peterson Ronnie Peterson 1974 Niki Lauda Ronnie Peterson (saliendo 7º) 1975 Niki Lauda Clay Reggazoni (saliendo 2º) 1976 Jacques Laffite Ronnie Peterson (saliendo 8º) 1977 James Hunt Mario Andretti (saliendo 4º) 1978 Mario Andretti Niki Lauda (saliendo 4º) 1979 Jean-Pierre Jabouille Jody Scheckter (saliendo 3º) 1981 René Arnoux Alain Prost (saliendo 3º) 1982 Mario Andretti René Arnoux (saliendo 6º) 1983 Riccardo Patrese Nelson Piquet (saliendo 4º) 1984 Nelson Piquet Niki Lauda (saliendo 4º) 1985 Ayrton Senna Alain Prost (saliendo 5º) 1986 Teo Fabi Nelson Piquet (saliendo 6º) 1987 Nelson Piquet Nelson Piquet 1988 Ayrton Senna Gerhard Berger (saliendo 3º) 1989 Ayrton Senna Alain Prost (saliendo 4º) 1990 Ayrton Senna Ayrton Senna 1991 Ayrton Senna Nigel Mansell (saliendo 2º) 1992 Nigel Mansell Ayrton Senna (saliendo 2º) 1993 Alain Prost Damon Hill (saliendo 2º) 1994 Jean Alesi Damon Hill (saliendo 3º) 1995 David Coulthard Johnny Herbert (saliendo 8º) 1996 Damon Hill Michael Schumacher (saliendo 3º) 1997 Jean Alesi David Coulthard (6º) 1998 Michael Schumacher Michael Schumacher 1999 Mika Hakkinen Heinz-Harald Frentzen (saliendo 2º) 2000 Michael Schumacher Michael Schumacher 2001 Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya 2002 Juan Pablo Montoya Rubens Barrichello (saliendo 4º) 2003 Michael Schumacher Michael Schumacher 2004 Rubens Barrichello Rubens Barrichello 2005 Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya 2006 Kimi Raikkonen Michael Schumacher (saliendo 2º) 2007 Fernando Alonso Fernando Alonso 2008 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2009 Lewis Hamilton Rubens Barrichello (saliendo 5º) 2010 Fernando Alonso Fernando Alonso 2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Nico Rosberg (saliendo 2º) 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2018 Kimi Raikkonen Lewis Hamilton (saliendo 3º) 2019 Charles Leclerc Charles Leclerc 2020 Lewis Hamilton Pierre Galsy (saliendo 10º) 2021 Max Verstappen Daniel Ricciardo (saliendo 2º) 2022 Charles Leclerc Max Verstappen (saliendo 7º) 2023 Carlos Sainz Max Verstappen (saliendo 2º) 2024 Lando Norris Charles Leclerc (saliendo 4º) 2025 Max Verstappen Max Verstappen

De 49 carreras del GP de Italia de F1 en Monza donde no ha ganado el piloto que salía desde la pole, en 14 ganó el piloto que salía 2º, en 12 ganó el piloto que salía 3º, en ocho ganó el que salía 4º, en dos salió el que salía 5º, en cinco el que salía 6º, en tres el que salía 7º, en dos el que salía 8º y en una el que salía el 9º, 10º y 11º.

Nadie ha ganado en el GP de Italia de F1 saliendo detrás del 11º, es decir, 12º o más atrás.

Porcentaje de victorias por posición de salida en el GP de Italia de F1 en Monza

La carrera del GP de Italia la ganó el piloto que salía... En este porcentaje de carreras 1º 34,67% 2º 18,6% 3º 16% 4º 10,67% 5º 2,67% 6º 6,67% 7º 4% 8º 2,67% 9º 1,33% 10º 1,33% 11º 1,33%