Honda ve un "buen progreso" en la fiabilidad de Aston, ¿pero y la potencia?

Aston Martin y Honda llegaban con ciertas dudas al GP de China 2026 de F1 después de un complicado inicio de curso en Australia, y aunque aún queda la gran prueba de fuego el domingo, este sábado han completado un primer y muy completo día sin problemas de fiabilidad.

Fernando Alonso y Lance Stroll han completado las 19 vueltas de la carrera sprint, y también la clasificación, aunque han estado muy lejos de sus rivales con muy poco ritmo. Sin embargo, en su repaso de la jornada, en HRC aseguran estar contentos de haber podido acumular más experiencia sin problemas. "Ayer tuvimos una sesión sin contratiempos en los entrenamientos libres, donde pudimos acumular kilómetros y recopilar mucha información", comenzó Shintaro Orihara, manager general de pista e ingeniero jefe.

"Eso nos ayudó a optimizar nuestros datos para la carrera Sprint y la clasificación de hoy. También cubrimos la distancia completa en la carrera Sprint, lo que demuestra que vamos por buen camino. Este es un buen punto para que Honda aumente nuestra fiabilidad, y seguiremos trabajando duro para continuar mejorándola. Estamos viendo un buen progreso".

Después de los problemas de vibraciones en el motor en los test y de cara a la primera carrera, Honda y Aston Martin trabajaron conjuntamente para encontrar soluciones, y el fabricante nipón ve cómo eso ya se nota: "Como ya mencionamos, implementamos nuevas contramedidas para reducir la vibración de la batería en Melbourne, y recorrimos entre 300 y 400 kilómetros en la primera ronda. Luego, añadimos más kilómetros aquí en China, lo que nos ha dado un poco más de confianza".

"Para mañana, tenemos otros 300 kilómetros por recorrer, y nuestro objetivo es completar la distancia total de la carrera para confirmar que nuestras contramedidas funcionan correctamente. Cada vuelta es importante para Honda y el equipo Aston Martin Aramco F1".

Sin embargo, aún queda la carrera, nada menos que 56 vueltas, y luego hay otro aspecto importante, que Alonso repite casi en cada aparición: la fiabilidad llegará, tal vez esté llegando, pero el rendimiento es otra cosa, y de hecho el asturiano cree que pasarán meses hasta que se alcance la potencia necesaria que permita a la escudería inglesa salir del 'pozo' donde conviven solo con Cadillac (por detrás de ellos) y con Williams (por delante).