Alonso: "Nos faltan tres o cuatro meses para salir del grupo del fondo"

Fernando Alonso sigue sacando todo lo posible de un Aston Martin que, en este inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, simplemente no tiene ritmo para aspirar a mucho más. La clasificación del Gran Premio de China volvió a evidenciar la difícil situación del equipo británico, que ahora mismo pelea en la parte más baja de la parrilla.

El asturiano marcó un 1:35.203 en la Q1 de Shanghai y se quedó 19º, justo por delante de algunos de sus rivales directos del fondo. Alonso superó al Cadillac de Sergio Pérez, que fue el último, al otro Aston Martin de Lance Stroll y a Valtteri Bottas, pero el problema del equipo va más allá de esa lucha por evitar el último lugar.

La referencia real está bastante más arriba. Incluso los Williams, que tampoco lograron pasar a Q2, fueron claramente más rápidos: Alex Albon rodó medio segundo más rápido que Alonso y Carlos Sainz casi un segundo, lo que evidencia la magnitud de la desventaja actual del AMR26. Aun así, el bicampeón del mundo volvió a exprimir al máximo lo que tenía entre manos. Con solo tres juegos de neumáticos blandos disponibles y sabiendo que el pase a Q2 era prácticamente imposible, Aston Martin decidió gastar todos los intentos en Q1 para optimizar cualquier pequeña mejora.

"No mucho. La verdad es que hicimos la mejor vuelta posible ayer y creo que hoy también", explicó Alonso tras la sesión en declaraciones a DAZN España. "Tuvimos tres juegos de neumáticos, así que tuvimos tres oportunidades de optimizar un poco la vuelta aquí y allá. Y más o menos esto es lo que había hoy", añadió.

Un problema que en carrera es todavía mayor

La situación del equipo, sin embargo, no parece tener una solución inmediata. Alonso fue claro al hablar de las limitaciones del coche, especialmente relacionadas con el sistema híbrido del nuevo reglamento y el déficit de potencia que arrastra Aston Martin en este inicio de proyecto junto a Honda.

Preguntado por la posibilidad de escapar pronto de ese grupo del fondo en el que también se encuentran Cadillac y, en cierta medida, Williams, y tratar de con estrategia luchas con ellos incluso mañana, y el español no dejó lugar a dudas. "No, mañana no. Nos faltan tres o cuatro meses para salir de ese grupo", admitió ante los micrófonos de ESPN Latinoamérica.

El objetivo inmediato: terminar

Con ese panorama, Aston Martin afronta las carreras con expectativas muy limitadas. El propio Alonso reconoce que, ahora mismo, completar la distancia es casi el primer objetivo del equipo. En la sprint de Shanghai, de solo 19 vueltas, el asturiano pudo terminar en 17ª posición, lo que le permitió ver por primera vez la bandera a cuadros esta temporada después de que en la carrera inaugural en Australia tuviera que abandonar por problemas mecánicos.

Por eso, de cara al domingo, el planteamiento es tan simple como pragmático: "Intentar completar la carrera. Sería bueno ver la bandera a cuadros por primera vez", dijo Alonso. "Hemos visto hoy los dos coches, pero era una carrera corta, así que a ver si mañana con alguno de los dos podemos ver la bandera a cuadros".

Con un coche todavía en fase de aprendizaje y con problemas de potencia que condicionan tanto el rendimiento como la fiabilidad, Aston Martin parece condenado a atravesar un inicio de temporada complicado. Y, como reconoció el propio Alonso, la mejora real no llegará de inmediato.