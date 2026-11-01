Fórmula 1 GP de México

Honda explica cómo se arruinó el sábado de Alonso en México

Honda explicó el problema sufrido por Alonso en la ilusionante clasificación de F1 en México. Stroll, hermético en sus respuestas.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 1 nov 2026, 13:39

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un sábado ilusionante para Aston Martin acabó en decepción, cuando Fernando Alonso, después de solo una vuelta en la Q1, tuvo que detener su coche a un lado de la pista sin siquiera poder llegar al box, aunque estaba cerca de la entrada.

El equipo rápidamente identificó un problema de presión de agua relacionado con el ERS, y Shintaro Orihara, director general en pista e ingeniero jefe de Honda, lo explicó tras la clasificación, sugiriendo que o bien el problema empezó antes, o la solución a un problema previo acabó provocando otro.

"Después de la FP2, nuestros ingenieros de HRC, tanto los que estaban en pista como los de Sakura, analizaron los datos de cara a la clasificación de hoy", explicó el japonés. "Y en la última sesión de entrenamientos libres, detectamos algunos aspectos relacionados con la manejabilidad y con el retraso del turbo que había que mejorar, por lo que realizamos los ajustes necesarios antes de la clasificación".

"Por desgracia, durante la clasificación, en el coche de Fernando detectamos señales anómalas en los sistemas de refrigeración y tuvimos que detenernos en pista. Por lo tanto, sustituiremos algunos componentes de cara a la carrera".

Pese a una sola vuelta y en el peor momento, Fernando Alonso logró clasificarse 18º, y ganó una plaza con la descalificación de Liam Lawson. Aunque está por ver si los cambios para la carrera implican penalización al asturiano, sea así o no tendrá que salir muy atrás, y gestionar el tráfico. Por eso, Orihara avisaba: "Llevaremos a cabo el trabajo por la noche y nos prepararemos para el domingo. Las condiciones de tráfico serán importantes, así que prepararemos opciones para gestionarlas, así como las temperaturas de la unidad de potencia".

Fernando Alonso no pudo ocultar su frustración ante los medios, y mientras a F1TV respondió con monosílabos o con solo una palabra en cada respuesta, en ESPN dijo que no correría hoy, que se iba directamente a Brasil. Ante los medios ingleses, entre los que estaba Motorsport.com, admitió que tenía una enorme decepción ante una gran oportunidad perdida.

Mira:

Incluso peor que Alonso pese a tener dos intentos quedó Lance Stroll, clasificado 20º (aunque ganó posición con el castigo a Liam Lawson y podría ganarla si Alonso penaliza). El canadiense, al que Honda había cambiado el chasis el viernes, aseguró que nada ha cambiado :"No, el mismo problema, así que sí, simplemente falta agarre".

Luego, tiró de ironía, y ante la pregunta de si le decepcionaba que pese al cambio no hubiera mejora, respondió: "No, no es decepcionante; todo va bien".

Y sin muchas ganas de hablar, como es habitual en él por otra parte, respondió con un "simplemente es lo que hay" cuando el periodista le preguntó si había algo que pudiera hacer para controlar un AMR26 nervioso en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Como dijo Alonso, es la historia de todo el año.

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