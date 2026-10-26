Opinión

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Quién durmió peor tras el GP de Estados Unidos de F1: Lando Norris

El número #1 de campeón del mundo no seguirá mucho más tiempo en la parte delantera del McLaren de Norris. El inglés volvió a sufrir en Austin.

Christian Nimmervoll

Publicado: 26 oct 2026, 11:18

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En medio de toda la admiración por Andrea Kimi Antonelli, cuyas celebraciones por el título mundial en Austin el domingo por la noche tuvieron que posponerse hasta México, un acontecimiento bastante significativo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 casi pasó desapercibido: se ha dictado la primera sentencia importante.

Puede que George Russell y Lewis Hamilton sigan en la lucha por el campeonato del mundo, al menos matemáticamente. Pero un piloto ha quedado oficialmente eliminado.

Tras 18 de los 23 grandes premios programados, Lando Norris se encuentra a 154 puntos de Antonelli, el futuro campeón sin lugar a dudas. Sin embargo, con México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi aún por disputarse, solo quedan 125 puntos en juego.

Eso significa que el reinado del británico como campeón del mundo ha terminado oficialmente. Y al codiciado dorsal #1, que tanto tiempo había esperado poder lucir en su monoplaza, solo le quedan unas pocas semanas más antes de que su estancia llegue a su fin.

Recuerda:

En realidad, hacía ya bastante tiempo que estaba claro que era poco probable que el piloto de 26 años defendiera su título. Ya desde la primera carrera de la temporada en Melbourne, las señales eran evidentes: Mercedes sería un rival extraordinariamente difícil de batir en 2026. Norris tuvo que esperar hasta la cuarta carrera del curso, en Miami, para subir por primera vez al podio.

Luego, en julio, McLaren presentó una mejora que llegó (¿demasiado?) tarde, pero que, no obstante, ofreció un atisbo tentador de un posible regreso a la gloria pasada.

Norris ganó en Hungría, justo antes del parón veraniego, y de nuevo en Países Bajos, inmediatamente después. Y aunque cada vez era más evidente que revalidar el título probablemente estaba fuera de su alcance, muchos aún lo tenían anotado como posible subcampeón. Yo mismo, debo admitir.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Ahora, sabemos que Hungría y Zandvoort no fueron más que un éxito efímero. El McLaren MCL40 no es, en absoluto, un coche de carreras intrínsecamente lento. Pero la imprevisibilidad forma parte de su ADN. O, por citar la propia explicación de Norris: si clavas tres curvas en una vuelta, ajustas la configuración para mejorar las tres siguientes. Y, efectivamente, esas tres curvas siguientes salen mejor. El problema es que el equilibrio que hacía que los tres primeros virajes funcionaran tan bien se ha esfumado de repente.

Un caso clásico de solucionar un problema solo para crear otro. Singapur marcó entonces un nuevo punto bajo en el camino de Norris hacia perder el trono. Precisamente en la carrera al sprint de Marina Bay, se las arregló para chocar contra su propio compañero de equipo, Oscar Piastri, lo que le valió varias reprimendas severas.

A puerta cerrada, naturalmente. No cabría esperar otra cosa de un equipo dirigido por Andrea Stella. Pero el mensaje, al parecer, caló hondo.

Fue un incidente que bien podría haber dejado huella en la relación entre Norris —a quien los aficionados llevan mucho tiempo considerando el indiscutible niño prodigio de McLaren— y el equipo al que ha llamado hogar durante tantos años.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Norris nunca ha sido el tipo de piloto que irradia una confianza en sí mismo inquebrantable en todo momento. No como lo hace Max Verstappen, por ejemplo.

Y, sin embargo, durante gran parte de la temporada 2026, había parecido estar notablemente en paz consigo mismo. Cómodo en su propia piel, seguro de saber que ya había cumplido la gran ambición de su vida. El fin de semana pasado, sin embargo, algo parecía diferente.

Dos semanas después de Singapur y de las reprimendas que, al parecer, le siguieron, Norris parecía un hombre cambiado. Había desaparecido ese sentido del humor ocasionalmente irónico que suele aportar a las entrevistas. Y por la radio del equipo, durante la carrera, hubo momentos en los que parecía casi intimidado. Inseguro de sí mismo.

Como un niño pequeño al que sus padres acaban de regañar en toda regla, y que ya no se atreve a decir lo que piensa, aunque en el fondo esté convencido de que tiene razón. Fijémonos en las primeras vueltas de la carrera en el Circuito de las Américas.

Norris rodaba detrás de Piastri, tenía claramente más ritmo que su compañero de equipo y le preguntaron hasta qué punto podía ir más rápido.

Oscar Piastri, McLaren; Lando Norris, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

Una invitación a provocar un intercambio de posiciones, si es que alguna vez hubo una. El instinto natural de un piloto de carreras habría sido responder algo así como "al menos cuatro décimas". En cambio, Norris murmuró casi a modo de disculpa por la radio: "Sí, bueno… Sí. Ahora me está frenando. Al parecer, estoy más cerca de él de lo que él está de mí".

Más adelante en la carrera, mientras Norris intentaba cuidar sus neumáticos desgastados hasta la meta sin otra parada en boxes, su equipo le aconsejó que entrara tras detectar un plano en los neumáticos. ¿Su respuesta? "No tengo ningún plano. Pero podéis hacer lo que queráis". Y más tarde aún, llegó a decir: "No más mensajes, por favor".

No había agresividad en su voz. Tampoco ira manifiesta. Pero sí había rebeldía. Ese tipo de rebeldía tranquila y obstinada que lo dice todo precisamente porque es tan contenida. Norris se había refugiado en una comunicación monosilábica, limitándose a decir lo estrictamente necesario.

Todos hemos pasado por eso. Cuando mi pareja me saca de quicio de una forma tan espectacular que me hiervo por dentro en silencio, pero sé perfectamente que decir lo que pienso desencadenaría una discusión en la que podría perder completamente los estribos, me comporto exactamente de la misma manera. Respuestas breves. Labios cerrados. Sin conversaciones innecesarias.

Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Y todo ello sabiendo perfectamente que la persona que tengo al otro lado sabe exactamente lo que está pasando bajo la superficie. Quizá, sin embargo, todo esto esté ocurriendo precisamente en el momento adecuado. Una tormenta que aclara el ambiente, en un momento en el que tanto Norris como McLaren pueden permitirse dejar que aparezca el trueno.

¿Recuerdas a Nico Rosberg en 2015? Tras una temporada que se había descarrilado por completo, volvió a ganar en México y encadenó una victoria tras otra. Y todos sabemos cómo terminó esa historia en 2016.

Algunos campeones del mundo de Fórmula 1 poseen un aura casi mística de invencibilidad. Ayrton Senna era uno de ellos. Cuando los pilotos rezagados veían por el retrovisor aquel famoso casco amarillo, prácticamente se apartaban con reverencia al verlo acercarse para adelantarles. Porque sabían lo implacable que podía llegar a ser el brasileño.

O tomemos como ejemplo a Verstappen. Incluso Lewis Hamilton, precisamente él, se lo piensa dos veces antes de enzarzarse en una lucha rueda a rueda con él. Porque todo el mundo sabe que, a la hora de la verdad, el neerlandés está perfectamente dispuesto a que las cosas se pongan feas.

Norris no posee ese aura. No es el tipo de hombre que se lleva sus inseguridades a la cama, lucha con ellas a puerta cerrada y se asegura por completo de que el mundo exterior nunca vea una grieta en su armadura. Todo lo contrario.

Su disposición a mostrarse abierto sobre sus dudas y vulnerabilidades es precisamente lo que le hace tan inmensamente simpático como persona. Pero quizá eso también le deja un poco más expuesto. Un poco más fácil de desestabilizar. Un poco más vulnerable ante quienes saben dónde presionar.

Así pues, ¿cómo acabará siendo su carrera? ¿Se unirá a las filas de Senna y Verstappen, pilotos que convirtieron un campeonato del mundo en varios? ¿O acabará su historia pareciéndose más a la de Jenson Button: una temporada gloriosa e inolvidable en lo más alto de la Fórmula 1, seguida de años en los que ese triunfo nunca volvió a estar a su alcance?

Gran parte de ello, por supuesto, dependerá del coche que conduzca. Pero quizá una pequeña parte de la respuesta también se encuentre en otra parte. En aprender a hacerse más fuerte. En volverse un poco más resistente, un poco más difícil de desconcertar. Y en descubrir que, a veces, cuando alguien está enfadado contigo, la mejor respuesta es simplemente encogerse de hombros y dejar que se enfade.

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