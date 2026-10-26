Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Quién durmió mejor tras el GP de Estados Unidos de F1: Liam Lawson

Aún no tiene contrato para la F1 2027, pero Liam Lawson está haciendo que a Red Bull le resulte casi imposible no contar con él una temporada más.

Oleg Karpov

Publicado: 26 oct 2026, 9:11

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Jolyon Palmer no pretendía ser original cuando le preguntó a Liam Lawson por su futuro durante la retransmisión en directo de F1 TV tras la carrera de la Fórmula 1 en Austin. Era simplemente una pregunta que cualquiera habría hecho, quizá incluso el propio Lawson. El tipo de pregunta que se hace sin esperar realmente una respuesta, más bien por el asombro de que la respuesta no sea ya un "sí" obvio.

"Otra carrera, otra victoria en la carrera en la que realmente participabas, la batalla por la zona media", le dijo el expiloto de Renault, y ahora uno de los principales analistas de la F1, a Lawson tras un par de preguntas de sus colegas. Y luego añadió: "¿Cuándo se anunciará tu continuidad para el año que viene?".

En realidad, no debería haber ninguna duda sobre si Lawson merece quedarse en la F1, y con su equipo actual. Cualquier escudería que esté a punto de conseguir el mejor resultado de su historia seguramente ya habría asegurado al piloto responsable de la mayor parte de sus puntos. Ningún equipo así querría que se impacientara o se sintiera inseguro.

Nadie estaría hablando del futuro de Liam Lawson si corriera para casi cualquier otra estructura, y la única razón para un posible retraso probablemente sería que su representante exigiera mejores condiciones para su cliente. Si Lawson estuviera ofreciendo este rendimiento para otro equipo, probablemente estaría pidiendo más dinero, menos tiempo dedicado a las redes sociales y no más vuelos con easyJet.

Pero ese no es el caso. Porque, en efecto, corre para Racing Bulls. Y es piloto de Red Bull. Y nada es nunca sencillo cuando se es piloto de Red Bull.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Clive Mason / Getty Images

"No tengo ni idea, tío", respondió Lawson riendo. "Sinceramente, en este momento, he llegado a un punto en el que ni siquiera pienso en ello. Simplemente sigo adelante y disfruto de las carreras, de verdad".

Y no hay motivo para pensar que Lawson esté realmente preocupado por su futuro incierto. Lleva suficiente tiempo en esta situación como para dejar de plantearse las mismas preguntas que los observadores externos se hacen constantemente sobre las decisiones de Red Bull en cuanto a sus pilotos.

Los que están fuera, allá por el invierno de 2024, podrían haberse preguntado: ¿por qué demonios ascienden a un tipo con solo 11 carreras en la F1? O, unos meses más tarde: ¿cómo demonios le dan al chico solo dos carreras… y luego le despiden? O ahora: ¿qué más tiene que hacer este chico para asegurarse su asiento para la próxima temporada?

Pero para Lawson, probablemente sea lo habitual. No hay motivo para estresarse por ello: pase lo que pase, pasará. Así que él simplemente sigue adelante y disfruta de las carreras, en realidad. Y le está yendo de maravilla.

No hay mucho que contar sobre su carrera en Austin. Igual que la de Andrea Kimi Antonelli: ¿qué se puede explicar realmente sobre la victoria del italiano en Texas? La verdad es que no mucho: una ejecución perfecta, una actuación brillante, todo bajo control. Se te pueden ocurrir un par de adjetivos más, pero no habría mucho en qué basarlos. No hubo mucho drama. Pareció que se llevó la victoria sin esfuerzo. Lawson hizo prácticamente lo mismo en la zona media.

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Tuvo una buena clasificación, llegando una vez más a la Q3, y aceptó la petición del equipo de no salir en el segmento final para ayudar a su compañero, que tenía una penalización en la parrilla. Pero aún así salió noveno —lo que, en la F1 moderna, equivale prácticamente a una 'pole' en el pelotón-.

Liam Lawson, Racing Bulls; Pierre Gasly, Alpine; Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Logan Riely / Getty Images

En carrera, hizo una salida muy limpia. Mantuvo a Pierre Gasly detrás al subir la cuesta hacia la curva 1 y, a continuación, se colocó justo detrás de los McLaren. Abrió una brecha, realizó su parada en boxes y completó un stint perfectamente gestionado hasta la meta con neumáticos duros. Sin dramas. Sin estrés. Simplemente, ejecución.

"Para nosotros ha sido una carrera muy sólida y un fin de semana muy bueno", declaró a los medios al término de la jornada. "Lo hemos ejecutado bien, así que estoy muy, muy contento. Y, obviamente, de cara a las próximas carreras, nos esperan algunos circuitos interesantes. Pero el coche ha funcionado bien, así que esperemos que también lo haga allí".

El jueves había tenido mucho más estrés, al ofrecer su primer concierto en directo propiamente dicho, con sus amigos en Austin. "Bueno, hoy ha sido como un 10% de eso", bromeó sobre sus nervios en su conversación con Palmer. El noveno puesto era lo mejor que podía haber conseguido, sin abandonos entre los cuatro equipos punteros. Es otra victoria en la zona media para Lawson, que además lidera con holgura el campeonato no oficial entre los mortales de este año.

Sí, claro, corrió un par de carreras con Red Bull, pero ¿quién puede afirmar que habría sumado muchos menos puntos si hubiera corrido para Racing Bulls? Quizá un par. En cualquier caso, su 'ventaja en el campeonato de la zona media' sobre Pierre Gasly es ahora de 35 puntos —lo cual es enorme—, y parece probable que se mantenga noveno en la general de pilotos hasta finales de año.

No existe un título oficial por ser 'el mejor del resto', pero suele ser una descripción de una temporada muy sólida. En su día, cuando el equipo de Faenza todavía se llamaba Toro Rosso y lo dirigía un austriaco tranquilo y reservado llamado Franz Tost, su objetivo casi todos los años era terminar quintos en el Mundial de Constructores.

Tost lo declaraba como objetivo casi de forma rutinaria en sus comparecencias ante los medios antes de cada nueva temporada, pero el equipo nunca llegó a alcanzarlo bajo su liderazgo. ¡Este año podría ser por fin el año!

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

La antigua escudería Toro Rosso es ahora el único equipo de la zona media con más de 100 puntos, y Alpine ya no parece estar especialmente cerca. Sobre todo si se tiene en cuenta lo rápidos y manejables que se han vuelto estos monoplazas de Racing Bulls; y es Lawson quien está marcando la mayor diferencia para el equipo. Entonces… ¿Por qué aún no ha renovado para el año que viene?

Podría ser que se trate solo de una formalidad, y que Racing Bulls simplemente necesite ultimar sus planes para 2027 con Nikola Tsolov antes de anunciar la renovación de Lawson. Pero con Red Bull, nunca se sabe. Parte de la identidad del equipo consiste en encontrar al próximo Sebastian Vettel o Max Verstappen, y eso a veces implica ascender a pilotos jóvenes a costa de corredores consolidados.

Ha ocurrido muchas veces en el pasado y probablemente volverá a ocurrir. Pero si a Lawson le muestran la puerta tras el año que ha tenido, sería una de las decisiones más crueles en la historia de Red Bull en lo que respecta a la gestión de pilotos.

Tampoco hay absolutamente ninguna razón para precipitarse con Tsolov. Sí, es uno de los principales aspirantes al título en la Fórmula 2, pero no es que la escudería de Milton Keynes necesite desesperadamente otro joven superestrella en este momento. Con el contrato de Max Verstappen renovado e Isack Hadjar haciendo exactamente lo que debe hacer, no hay necesidad de añadir más presión al sistema.

Al fin y al cabo, está Arvid Lindblad, cuyo potencial aún debe confirmarse en su segundo año, y no hay mejor baremo de comparación que Lawson en su estado de forma actual. En realidad, solo hay una decisión lógica. Pero con Red Bull, nunca se sabe, ¿verdad?

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