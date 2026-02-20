Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas

Además de caras de evidente preocupación, la avería del Aston Martin de Fernando Alonso cuando estaba haciendo la primera simulación de carrera del equipo en estos test, dejó una duda: ¿era motor o caja de cambios? La caja de cambios es la primera que ha hecho el propio equipo, mientras que la unidad de potencia la hace Honda. Y tras confirmarse que era un tema de motor, el fabricante japonés ha querido explicarlo.

En un comunicado publicado este viernes y enviado a los medios, mientras Lance Stroll no podía salir aún a pista en la primera hora de la última jornada de la pretemporada, Honda explicó que fue un problema de batería, en el que ya están trabajando y que de hecho les obliga a cambiar el plan de rodaje para la jornada final de los test de Bahrein.

Comunicado de Honda sobre la avería del Aston Martin de Alonso

"Nuestra última tanda de ayer con Fernando Alonso reveló un problema con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco".

"Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura. Debido a eso y a la escasez de piezas del motor, hemos adaptado el plan de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas".

Además de lo que provocó la avería del Aston de Alonso, en el comunicado destaca algo más: Honda admite escasez de piezas del motor. Por tanto, hoy tendrán un plan muy limitado de tandas cortas con Stroll.

Precisamente Lance Stroll fue muy crítico el jueves en la rueda de prensa de la FIA, donde admitió que no es el único problema, pero que el motor Honda sí es el principal.

La unidad de potencia ya había lastrado la jornada del miércoles, dejando a Alonso solo en 28 vueltas por la mañana antes de que Stroll perdiera el control del coche de manera extraña por la tarde provocando bandera roja y viendo también reducida su actividad.

El jueves por la mañana, Alonso pudo dar hasta 40 vueltas, aunque eso sí, con tandas cortas, y en cuanto por la tarde se lanzó a las primeras tandas largas de este invierno del Aston Martin AMR26, falló después de solo 26 vueltas (en dos tandas, con una parada entre medias).

Más allá de la gravedad de la falta de fiabilidad, en el paddock de Bahrein se rumorea que también hay falta de rendimiento en el motor. Y que después de pasar toda la noche en Japón investigando el problema de batería no hayan dado aún con la solución, sugiere que no es algo sencillo.

El 1 de marzo, se homologan estos motores de la F1 2026, que ya no se podrán evolucionar hasta que la categoría, después de la sexta carrera, active el sistema ADUO para equilibrar rendimiento entre los fabricantes.

