Stroll, crítico con Honda: "Necesitamos más potencia, es así de simple"

Los problemas se acumulan prácticamente cada día y el kilometraje de Aston Martin se ve claramente perjudicado en estos test de pretemporada que no están yendo tal y como el equipo de Silverstone esperaba. De hecho, el AMR26 es el monoplaza con menos vueltas completadas desde que los monoplazas llegaron a Bahrein la pasada semana.

Internamente, en Aston Martin no han escondido que tienen "pequeños problemas en todas partes" del coche, pero parece que hay algo que destaca por encima de todo a nivel negativo: el motor Honda.

Lance Stroll, que ha sido más duro que su compañero Fernando Alonso y que también fue lapidario nada más llegar a Sakhir al decir que el AMR26 estaba "a cuatro segundos" de la cabeza, tampoco tuvo reparo en confirmar este jueves 19 de febrero que a la unidad de potencia japonesa le faltaba potencia.

"Necesitamos más potencia. Es tan simple como eso. Nos falta potencia. Y también tenemos que mejorar el coche. Así que es una combinación de ambas cosas", dijo para maquillar sus palabras.

Acto seguido y de forma inevitable, se le preguntó al piloto canadiense si los problemas del Aston Martin AMR26 se podían resolver a corto plazo o si estaban más relacionados con el ADN del propio coche, a lo que Stroll aseguró que había solución, pero no de la noche a la mañana.

"Creo que podemos mejorar el coche, sin duda. Quiero decir, tenemos muchas ideas. ¿Se solucionarán todos nuestros problemas para Melbourne? Probablemente no, pero es una temporada larga, con 24 carreras, así que seguiremos trabajando".

Ahora mismo, la idea del equipo es clara, intentar sacar lo máximo posible de lo que tienen en las primeras carreras de la temporada -en las que saben que empezarán rezagados- y confiar en Adrian Newey en cuanto al chasis se refiere, además de en Honda y sus amplias posibilidades de mejorar una unidad de potencia que a diferencia de años anteriores no están congeladas.

"Intentamos sacar el máximo rendimiento posible en cada fin de semana. Y en cuanto al motor, más de lo mismo. Simplemente intentamos sacar el máximo rendimiento posible a lo largo del año. Y ya veremos cómo nos va", concluyó el canadiense, hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll.

En cuanto al motor Honda, cabe recordar que en este 2026 la FIA ha introducido el sistema ADUO en la Fórmula 1, que consiste en ofrecer oportunidades extra de desarrollo y actualizaciones a todos los fabricantes de unidades de potencia que tengan de 2% a 4% menos de potencia que el motor de referencia. Unas mediciones que se realizarán en evaluaciones periódicas (cada 6 carreras).

