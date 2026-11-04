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Herta sustituirá a Pérez en la FP1 de Brasil: ¿logrará por fin la superlicencia?
En Brasil, Colton Herta intentará conseguir su último punto de la superlicencia FIA necesario para competir en Formula 1 tras la confusión sobre su cuenta de puntos.
Filip Cleeren
Editado: 4 nov 2026, 10:05
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Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac, llevará a cabo su sexta sesión de entrenamientos libres de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el GP de Brasil de este fin de semana para conseguir el punto de superlicencia de la FIA que le falta, necesario para competir en la categoría.
Herta, que se ha estado preparando para un posible debut en F1 con test privados, sesiones de FP1 y una problemática campaña en Fórmula 2, necesita 40 puntos para obtener la superlicencia de la FIA requerida. Cadillac creía que el expiloto de IndyCar había alcanzado ese umbral la semana pasada en México, pero pronto se supo que al californiano aún le faltaba un punto en medio de la confusión sobre sus anteriores resultados en IndyCar.
Cadillac corregirá ahora ese error dando a Herta otra FP1 del viernes en el coche de Sergio Pérez, una sesión que otorga un solo punto. Los equipos solo están obligados a alinear a un rookie en cuatro sesiones de FP1 al año, pero São Paulo será la sexta de la temporada para Herta, ya que la escudería está interesada en que obtenga por fin la licencia.
Eso permite al equipo mantener abiertas sus opciones mientras considera retener al titular Valtteri Bottas un segundo año junto a Pérez, o dar a Herta su debut en F1 en 2027.
"Tengo muchas ganas de volver a ponerme al volante del MAC-26 para otra sesión de FP1", dijo Herta. "Interlagos es un circuito muy icónico e histórico, y pilotar un coche de F1 allí va a ser una experiencia increíble".
"Cada vez que me he subido al coche este año, desde Barcelona hasta Budapest, COTA y Ciudad de México, me he sentido más cómodo y mejor integrado con el equipo de ingeniería. Mi objetivo para el viernes por la mañana en Brasil es el mismo: ejecutar el plan de tandas limpiamente, dar a Checo y a los ingenieros los mejores datos de puesta a punto posibles para empezar su fin de semana, y seguir construyendo sobre mi progreso en el coche. Estoy agradecido al equipo por darme esta oportunidad".
Photo by: Chris Graythen / Getty Images
Cadillac llega a Brasil tras un duro fin de semana en México, que terminó con Bottas sufriendo un accidente a alta velocidad en la carrera debido a un fallo repentino de la suspensión delantera izquierda. El jefe de equipo, Marcin Budkowski, dijo que el equipo había "implementado mitigaciones" para evitar que se repitiera.
"Tras nuestras investigaciones posteriores a la carrera, Valtteri sufrió un fallo de suspensión, y hemos implementado mitigaciones de cara al futuro", dijo Budkowski. "También me alegra ver a Colton volver al MAC-26 para otra sesión de FP1, sustituyendo a Checo. Su crecimiento en el coche a lo largo de sus sesiones ha sido impresionante, y sus comentarios siguen siendo invaluables para nuestro programa de desarrollo de 2027".
El intento de Herta de obtener su superlicencia sufrió un contratiempo cuando su coche se averió en Monza, dejando al piloto de 26 años por debajo del umbral de 100km requerido para que la sesión otorgara un punto. En Brasil, 24 vueltas al circuito de Interlagos le permitirán cumplir ese requisito.
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