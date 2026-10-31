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El lío de la superlicencia de Colton Herta para la F1: por qué todavía le falta un punto

La situación de la superlicencia de Herta ha generado una enorme confusión en el paddock de la F1. Todo está relacionado con la temporada 2025 de IndyCar y, según la FIA, el estadounidense tiene actualmente 39 puntos, insuficientes todavía para solicitarla.

Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 14:14

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Después de completar más de 100 kilómetros durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, Colton Herta parecía haber alcanzado los 40 puntos necesarios para obtener la superlicencia, el documento imprescindible para poder hacerse con un asiento en la Fórmula 1.

Sin embargo, la realidad ha resultado ser mucho más complicada. Según la FIA, a Herta todavía le falta un punto.

La confusión con la temporada 2025 de IndyCar

Primero, repasemos los conceptos básicos. Existen dos maneras de acumular los 40 puntos necesarios a través de otros campeonatos. La FIA puede tener en cuenta todos los puntos conseguidos durante los tres años naturales anteriores o considerar los obtenidos en los dos años anteriores más la temporada en curso.

"El piloto debe haber acumulado al menos 40 puntos. La FIA tendrá en cuenta el número de puntos acumulados durante (i) el periodo de tres años naturales inmediatamente anterior al año de la fecha de solicitud o (ii) el periodo de dos años naturales inmediatamente anterior al año de la fecha de solicitud, además de los puntos acumulados durante el año natural de la solicitud, aplicándose la opción que otorgue la mayor puntuación", establece el Código Deportivo Internacional de la FIA.

En el caso de Herta, parece que se aplica la primera opción: los tres años anteriores, más las sesiones de entrenamientos libres de F1 que ha completado durante la presente temporada, ya que estos puntos no están vinculados a un año concreto. El estadounidense ha acumulado 35 puntos procedentes de IndyCar —sobre los que profundizaremos más adelante— y ha sumado otros cuatro gracias a sus participaciones en los entrenamientos libres de Fórmula 1.

En el paddock de México ha existido una considerable confusión precisamente en torno a esos puntos de IndyCar y a si el total debía ser de 35 o 36. Uno de esos puntos procede de la temporada 2023; otros 30 corresponden a 2024, cuando terminó subcampeón; y el resto de la confusión está relacionado con 2025.

Cualquiera que consulte por internet los resultados de la temporada 2025 de IndyCar, por ejemplo en la página de Wikipedia de Herta, verá que aparece clasificado en séptima posición, lo que le otorgaría únicamente cuatro puntos para la superlicencia. Herta terminó aquella temporada empatado a puntos con Felix Rosenqvist.

Colton Herta, Andretti Global

Photo by: Penske Entertainment

Inicialmente, cuando la FIA llevó a cabo su investigación en julio, Herta figuraba sexto en la clasificación de IndyCar, una posición que le habría otorgado seis puntos. Con esos seis puntos, ahora habría alcanzado los 41, superando con margen los 40 necesarios. Esa era también la creencia generalizada en el paddock inmediatamente después de la primera sesión de entrenamientos libres.

Sin embargo, esa interpretación resultó ser incorrecta. Posteriormente, la FIA comunicó a Motorsport.com que, tras realizar nuevas comprobaciones, Herta había sido clasificado definitivamente séptimo en la temporada 2025 de IndyCar, lo que significa que, por ahora, solo cuenta con 39 puntos y todavía no cumple los requisitos para obtener la superlicencia.

Esto significa que Herta necesita participar en una sesión más de entrenamientos libres de F1 para cumplir las condiciones, algo para lo que Cadillac podría aprovechar el próximo Gran Premio de São Paulo o la siguiente cita de la Fórmula 1 en territorio estadounidense, en Las Vegas.

Cadillac ya ha manifestado su intención de ofrecer a su protegido más oportunidades en los entrenamientos libres, por lo que acabará cumpliendo los requisitos para obtener la superlicencia en cualquier caso. Sin embargo, según la FIA, todavía no lo ha conseguido en México.

¿Cuánto dura la superlicencia y qué significa esto para Cadillac?

Otra pregunta igualmente interesante es cuánto tiempo seguirá siendo válida la superlicencia de Herta una vez que pueda solicitarse oficialmente y la FIA se la conceda.

En sentido estricto, una superlicencia solo tiene una validez de un año, lo que podría sugerir que la oportunidad de Herta de llegar a la F1 es ahora o nunca y que, por tanto, tendría que producirse en 2027. Esto está relacionado con los 30 puntos de superlicencia obtenidos durante la temporada 2024 de IndyCar, que podrían caducar después de 2027.

Sin embargo, cuando Motorsport.com trasladó esta cuestión a la FIA, la realidad volvió a resultar algo más compleja y, al mismo tiempo, más favorable para Herta**. Sí, la superlicencia en sí solo es válida durante un año, pero solicitarla también proporciona una especie de red de seguridad de tres años.**

Esta posibilidad está recogida en el artículo 13.1.5 b del Código Deportivo Internacional, que establece que también es suficiente cumplir el siguiente requisito para obtener otra superlicencia:

"El piloto también deberá cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

"b) Haber obtenido una Superlicencia (excluida la Superlicencia exclusiva para entrenamientos libres) y, antes de presentar la solicitud, haber completado previamente al menos 100 kilómetros durante una sesión de entrenamientos libres de una prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, en cualquiera de los tres años anteriores".

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En términos concretos, esto significa que, una vez que un piloto ha obtenido una superlicencia y esta caduca al cabo de un año, pasa a formar parte de la categoría de antiguos titulares de una superlicencia.

Estos antiguos titulares pueden solicitar una nueva superlicencia sin necesidad de volver a cumplir el requisito de los 40 puntos, siempre que hayan completado al menos 100 kilómetros durante una sesión de entrenamientos libres de F1.

En la práctica, esto significa que, una vez solicitada la superlicencia de Herta, Cadillac dispondrá de una ventana de tres años para darle una oportunidad en la Fórmula 1, siempre que esa sea la intención del equipo estadounidense.

Si esa oportunidad no llega inmediatamente en 2027, los 30 puntos de IndyCar de Herta acabarán caducando, pero podrá volver a obtener la superlicencia en los años siguientes con una sola sesión de entrenamientos libres, sin tener que preocuparse de nuevo por alcanzar los 40 puntos.

Oficialmente, Cadillac todavía tiene que confirmar su alineación de pilotos para 2027. El contrato de Sergio Pérez fue renegociado y ampliado hasta al menos 2029 antes de su carrera de casa en México, pero en Austin, Marcin Budkowski se negó a responder con un simple "sí" a una pregunta muy sencilla del presentador de Fórmula 1.

Al jefe del equipo le preguntaron si ambos pilotos tenían contratos que se extendían más allá de la presente temporada, pero Budkowski esquivó la cuestión argumentando que la rueda de prensa de la FIA no era el lugar adecuado para hablar de ello.

De esta manera, dejó abierta la puerta a un posible cambio de pilotos de cara a la temporada 2027 de F1. Posteriormente, Valtteri Bottas aseguró a Motorsport.com, al ser preguntado al respecto, que todavía no estaba preocupado por la posibilidad de perder su asiento en la Fórmula 1.

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