Alemania está a la espera de que Sebastian Vettel siga en la Fórmula 1 a pesar de la despedida de Ferrari pero, en realidad, solo su circulo más cercano sabe qué pasará en la vida profesional de un piloto que no suele airear sus asuntos privados.

El director de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios), Alexander Wurz, dijo a Sky que “no vi venir su despedida de Ferrari”, pese a que considera que Vettel es su amigo. "Siempre oculta sus cartas. Cuando cambió de Red Bull a Ferrari, no hubo rumores, simplemente pasó. Eso es típico de Sebastian”.

Helmut Marko, que ha apoyado durante muchos años al tetracampeón, es uno de los pocos elegidos a quienes Vettel generalmente confiesa sus planes. A diferencia de Wurz, el asesor de Red Bull admitió en una entrevista que él sí habló con el piloto.

Marko no oculta el hecho de que "por supuesto, estudió opciones como la de Red Bull", pero dejó claro que "lamentablemente no existen esas opciones. Tenemos contrato con Max (Verstappen) y Alex Albon, así que no pasó nada en absoluto. Pero cree que Vettel busca algo: “Sebastian continuará si se une a un equipo ganador".

Marko recomienda una dupla Hamilton-Vettel

Por ejemplo, Marko vería un "proyecto sensacional" que Mercedes juntara a Lewis Hamilton con Sebastian Vettel, especialmente en tiempos de crisis como los actuales, aunque en el fondo le duele dar consejos a su 'enemigo íntimo' Toto Wolff.

Marko cree que Vettel y Hamilton lograrían dobletes "casi siempre" con el Mercedes, lo cual no sería muy bueno para la categoría en sí pero, a la vez, movilizaría a muchísimos espectadores.

"Si interpreto correctamente las palabras de Toto, es decisión de Mercedes. Mercedes lo haría por marketing. De esa manera, sería el mejor y más poderoso equipo que se podría formar. Si su amigo Niki Lauda todavía siguiera vivo, por supuesto, le recomendaría que se llevara a Vettel, porque Mercedes lograría la mejor efectividad publicitaria posible”.

Pero Wurz tiene muchas dudas, incluso sobre que Hamilton vaya a seguir sí o sí en la escudería germana.

"Primero tengo una pregunta. Tal vez me perdí algo. ¿Pero están realmente 100% seguros de que Lewis se quedará en Mercedes?", responde el ex piloto de Benetton, McLaren y Williams. "Todos se preguntan por el segundo asiento de Mercedes, ¡pero el primero aún no está confirmado!”.

Ni siquiera es seguro que el Grupo Daimler podrá seguir siendo capaz de mantener su equipo de Fórmula 1 en tiempos de crisis. Wolff "actualmente está debatiendo si se quedará y en qué función. Están pasando muchas cosas", recuerda Wurz quien, como confidente de Wolff desde hace mucho tiempo, debería saberlo de primera mano.

El "presentimiento" de Wurz le dicta "que seguirán con su pareja actual. Parece ser muy productiva. Si Lewis no hubiera estado los últimos años, Valtteri se habría convertido en campeón del mundo. Los dos trabajan muy bien juntos. Todo lo demás es especulación en los medios, tal como estamos haciendo ahora. Veremos cómo termina".

Vettel, ¿un movimiento similar al de Prost en 1992?

Si la puerta de Mercedes no se abre en 2021, Vettel tendría que retirarse o pasar un año sabático. Equipos como Renault, que teóricamente podrían ofrecerle un asiento, no se consideran una opción seria.

Marko también lo ve así: "Un tetracampeón del mundo que ha logrado mucho en el deporte, que no tiene problemas económicos, ya no tiene nada que hacer en ningún equipo de clase media. La retirada encaja mejor con el carácter de Vettel. Sería una pena para el deporte, pero para Vettel sería la mejor solución si no tiene sitio en un equipo ganador".

Respecto a Ferrari, Vettel parece haberle confiado a Marko su sentir: "Sebastian ya no se sentía cómodo, y creo que el paso que dio fue muy valiente y también correcto".

Wurz sospecha, sin embargo, que el amor original entre Vettel y Ferrari se ha roto a lo largo de los años. Considera que los pilotos en Ferrari corren el riesgo de aarcab "quemados por el sistema".

"Sebastian no me habló de eso", aclara Wurz, pero especula: "Me parece que eso es lo que sucedió. En Ferrari, la presión de toda una nación recae sobre ti, y eso deben soportarlo los pilotos. Ferrari exige mucho de sus pilotos”.

"Te quieren cuando ganas y haces avanzar al equipo. Pero si el éxito no llega, la situación cambia. Sigo viendo que hay tensión ahí. No solo con los pilotos, sino con todos, como podemos ver con los cambios de jefes de equipo".

"En la era con Michael Schumacher, Ross Brawn, Rory Byrne, Jean Todt... ese grupo era tan fuerte que podían dejar a un lado toda esa presión italiana y triunfar. Pero desde entonces, ha faltado unidad en Ferrari y han estado persiguiendo sus propias expectativas", finalizó Wurz, que también recordó a Fernando Alonso.

