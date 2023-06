Hamilton: "Espero que en algún momento todo esté más nivelado"

Nadie que no sea un Red Bull ha ganado una sola carrera en la temporada 2023 de F1 después de ocho pruebas, y tal dominió llevó a Lewis Hamilton a decir que las reglas se deberían cambiar antes de lo planeado para evitar que ese dominio se prolongue mucho más.

De esas ocho victorias, seis han sido para un Max Verstappen que saca ya casi 70 puntos al segundo y 93 al propio Hamilton. Cuando tras ganar el holandés en Canadá le preguntaron a Hamilton si se sentía frustrado por no poder dar caza a Red Bull, el británico declaró que ya se ha hecho a la idea de que nadie más ganará este año.

"Va más allá. Ya no es una frustración, si es que alguna vez lo fue. Es... ya sabes lo que hay, y sabes a lo que te enfrentas, y no hay nada que pueda hacer ante su increíble rendimiento [de Red Bull]. Es probable que ganen todas las carreras este año, a menos que los Aston Martin y nosotros pongamos mucho más rendimiento en los coches, o su coche no acabe una carrera".

Sin embargo, en la era del límite presupuestario y después de la ventaja de la que ha disfrutado el equipo de las bebidas energéticas, Hamilton no ve nada sencillo evitar el pleno de Red Bull: "No es fácil con estas reglas encontrar la cantidad de rendimiento que tienen ellos en cuanto a ventaja. Tienen que estar 30 puntos de carga aerodinámica por encima de nosotros en ciertos momentos a lo largo de la vuelta, y tenemos trabajo que hacer".

"Pero no es que sea frustrante, yo sólo, como he dicho, espero con interés...", continuó, aunque antes de repetir que espera ver cómo ganan todas las carreras, celebró el avance que ha mostrado Mercedes. "Estoy feliz de, en primer lugar, estar de vuelta a la lucha, y sólo espero que en algún momento podamos tener todo un poco más nivelado para que podamos volver a algunas de las buenas carreras que tuvimos en 2021. Y tenernos a los tres en una batalla súper igualada sería genial", dijo también en referencia a Fernando Alonso, presente en esa rueda de prensa en el circuito Gilles Villeneuve tras compartir podio.