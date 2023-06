Hamilton señala qué vio al seguir a Alonso y Verstappen en Canadá

Después del accidente que sufrió George Russell y que acabó provocando su abandono, la carrera se quedó con tres únicos candidatos al podio, uno de cada equipo. Hamilton había adelantado a Fernando Alonso en la salida y pasó las primeras veinte vueltas detrás de Max Verstappen, antes de que el español le adelantara y estuviera el resto de la carrera del GP de Canadá detrás del coche verde.

Con las distancias que se manejaron, el británico tuvo casi siempre a la vista tanto al Red Bull Racing primero como al Aston Martin Racing después, y cuando le preguntaron qué había aprendido de la batalla con Alonso, señaló también lo que vio siguiendo a Verstappen.

"A baja velocidad, su parte trasera", declaró Lewis Hamilton sobre el Aston y el Red Bull. "Su parte trasera... Quiero decir, tuve la experiencia de estar detrás de Max y su parte trasera es muy fuerte. Su parte trasera no se mueve y probablemente me saca diez coches de ventaja al salir de las curvas. Respecto al Aston, Fernando es muy, muy fuerte en frenada, y particularmente muy rápido en la curva 10 y la curva 2. En esas curvas me sacaba mucha ventaja".

Por tanto Hamilton, que ha pedido a Mercedes centrarse ya en 2024, cree que hay un aspecto clave que los de las flechas de plata tienen que mejorar para llegar a la altura de sus rivales. "En primer lugar, es todo un honor estar ahí arriba con dos campeones del mundo. Estaba muy emocionado por ser tercero e intentar estar en esa batalla", comenzó. "Pero por desgracia, no teníamos el ritmo. Creo que nos cuesta... Sabíamos que este fin de semana no sería nuestro circuito más fuerte, ya que nos cuesta en las curvas de baja velocidad. Y ahí es realmente donde estaba perdiendo con Fernando y Max, en la tracción al salir de la curva 2, al salir de casi todas las curvas".

"Tenemos mucho trabajo por hacer para añadir carga aerodinámica trasera al coche y un poco más de eficiencia, pero estamos avanzando, como he dicho, y creo que lo conseguiremos en algún momento. Max se escapó un poco, pero creo que nuestro ritmo se ha acercado un poco más, así que vamos en la dirección correcta".

Más allá de las mejoras en este curso, Hamilton cree que directamente para 2024 hay que seguir otra filosofía: "Las características del coche son muy, muy similares a las que teníamos a principios de año, por lo que debem, para el futuro, para el monoplaza del próximo año, quitar muchas de esas cosas diferentes y cambiarlas".

"No es el coche que pueda vencer al Red Bull por el momento, y entonces tenemos que trabajar en eso. Por ejemplo, esta pista estaba llena de baches y creo que todos estaban sufriendo, pero nuestro coche era muy rígido. Aunque diría que eso es una cosa que no me gusta de esta generación de monoplazas, ¿verdad? En el pasado hacer la recta era ir suave...".