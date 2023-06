Marko se burla de Wolff sobre el 'no fichaje' de Verstappen

Max Verstappen es la estrella de la F1 moderna, bicampeón del mundo y camino del tercer título este año, donde ya goza de una importante ventaja al frente del campeonato de pilotos. El holandés, tras debutar en Toro Rosso, está teniendo una carrera brillante con Red Bull, pero la historia podría haber sido distinta si Toto Wolff le hubiera fichado para Mercedes antes de llegar a la máxima categoría.

El austriaco reveló recientemente que no había hueco en el equipo plateado con Lewis Hamilton y Nico Rosberg, y que en ese momento no pensó que aquel jovencísimo piloto podría ser la referencia del futuro. Y, tras sorprender al mundo en la Fórmula 3 europea en 2014, solo Red Bull se atrevió a darle un asiento como titular en F1, por lo que Verstappen no tuvo dudas.

Mercedes, por su parte, se centró en Esteban Ocon, que había sido su rival en la F3 y que de hecho fue el campeón de esa temporada 2014. Sin embargo, Wolff admitió arrepentirse de no haberse lanzado a por Verstappen, y desde su actual equipo ahora responden con sorna.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, que nunca se corta en sus declaraciones, pareció burlarse de Wolff cuando se preguntó con ironía: "¿El talento de Verstappen no era lo suficientemente visible en la Fórmula 3?". En declaraciones recogidas por el diario alemán Algemeen Dagblad, el también austriaco de 80 años fue directo: "Si no se veía, ¡realmente me pregunto qué estaba mirando Toto!".

Marko citó una carrera en lluvia en la que Verstappen, con solo 16 años, fue dos segundos más rápido que el resto de pilotos de F3: "Cuando yo vi la actuación de Max en Norisring, me quedó muy claro que tiene algo especial".

Ahora, en el reciente GP de Canadá, Verstappen ha igualado las 41 victorias de Ayrton Senna en Fórmula 1, y tiene en el horizonte varios récords que podrían caer este mismo año. De hecho ya tiene a 10 y 12 triunfos respectivamente a Alain Prost y Sebastian Vettel para colarse en el podio histórico de pilotos con más victorias.

Lo consiga pronto o no, parece que Verstappen seguirá muchos más años en Red Bull... para pesadilla de Wolff.