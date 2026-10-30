Fórmula 1 GP de México

Hamilton explica por qué está "hecho de otra pasta" para seguir en la F1 hasta que llegue África

Lewis Hamilton tiene previsto seguir compitiendo en la F1 hasta bien entrados los 40 años, pero solo si consigue mantenerse competitivo.

Haydn Cobb Stuart Codling

Publicado: 30 oct 2026, 19:55

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Lewis Hamilton tiene la intención de seguir compitiendo en la Fórmula 1 "en un futuro previsible" si consigue seguir siendo competitivo, tras haberle preguntado si puede esperar, de forma realista, participar en el recién anunciado Gran Premio de África.

A principios de este mes, la F1 reveló su plan para celebrar una nueva carrera en Ruanda, que llevará el nombre de Gran Premio de África, a partir de 2030 como muy pronto.

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El piloto, de 41 años, desestimó las dudas sobre si se retiraría de la F1 antes de que se celebrara el primer Gran Premio de África, a pesar de ser consciente de que tendría unos 45 años si la carrera tuviera lugar en 2030, la fecha más temprana prevista, siempre que la construcción del circuito y alrededores se complete a tiempo.

"En primer lugar, nunca ha habido nadie como yo en los últimos 70 años. Siento que estoy hecho de otra pasta", dijo Hamilton antes del Gran Premio de México 2026.

"Por supuesto, hay retos por delante que no puedo prever y que vienen con la edad. Pero a lo largo de este camino, de este viaje, ha habido muchas ideas preconcebidas sobre el hecho de que el tiempo de reacción disminuye... ¿Visteis mi reacción en la última carrera? Mi reacción es más rápida que la de algunos de los más jóvenes aquí".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Así que hay muchas herramientas que puedes utilizar para seguir manteniéndote en forma y con la mente ágil, siempre y cuando estés dispuesto a sacrificarlo todo, cosa que yo estoy dispuesto a hacer ahora mismo. No puedo decir si dentro de cuatro años querré seguir haciendo lo que hago, pero ahora mismo me encanta lo que hago".

"Sigo totalmente comprometido, y lo seguiré estando en un futuro previsible".

"¿Podré competir a los 44 años con alguien de 20? ¿Quién sabe? Pero a los 41, puedo competir con alguien de 20. Así que solo el tiempo lo dirá. Ya veremos si yo sigo aquí cuando ellos tengan más de 30", añadió.

No obstante, Hamilton admitió que no se quedaría en la F1 si no fuera competitivo, lo que responde al objetivo de luchar por la pole, las victorias y los títulos.

"Pero no quiero quedarme más tiempo del debido, en el sentido de seguir sin tener el rendimiento necesario", afirmó.

"No quiero seguir pilotando con ese [ritmo] tan, tan bajo, con mi reacción mermada, con mi pilotaje mermado. Mi ritmo ha bajado, como todo el mundo pudo ver el año pasado, pero he demostrado que todos se equivocaban, y seguiré intentando hacerlo".

Hamilton no es el piloto más mayor de la parrilla actual de la F1, ya que Fernando Alonso, a sus 45 años, se ha comprometido a correr para Aston Martin en 2027, lo que ofrece al siete veces campeón del mundo un claro ejemplo de que sería posible para él.

Información adicional de Ronald Vording

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