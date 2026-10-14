Análisis

Fórmula 1

Cinco puntos clave de la presentación del GP de África de F1 en Ruanda

Con el anuncio de un GP de África a principios de la década de 2030, la F1 está finalmente lista para regresar al continente africano. Motorsport.com desgrana cómo se desarrollará el evento y a quién va dirigido.

Filip Cleeren

Editado: 14 oct 2026, 7:05

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Foto de: Filip Cleeren

A la presentación del nuevo Gran Premio de África, celebrada el martes en el BK Arena de Kigali (Ruanda), asistieron el presidente ruandés, Paul Kagame, así como el director general de la F1, Stefano Domenicali, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Sin embargo, tras el evento, aún quedaban varias cuestiones sin resolver, y Motorsport.com ha hablado con las personas clave que están detrás de la carrera para aclarar algunas de esas dudas.

Recuerda:

¿Cuándo se incorporará realmente Ruanda al calendario de la F1?

Ruanda se incorporará oficialmente a la Fórmula 1 a principios de la década de 2030, lo que deja un amplio margen de maniobra para su incorporación efectiva al calendario. Resulta bastante curioso que se anuncie oficialmente una nueva carrera en 2026 sin una fecha de llegada clara, sobre todo cuando la fecha más temprana posible se sitúa a cuatro años vista.

Pero la realidad es que el proyecto depende de que se completen una serie de obras de infraestructura fundamentales. La partida más costosa es el flamante aeropuerto internacional de Bugesera, que actualmente no es más que una pista con una plataforma de hormigón, aunque ya han comenzado los primeros trabajos en el edificio de la terminal. No está previsto que abra sus puertas hasta la segunda mitad de 2028.

Luego está el ambicioso trazado de 6 kilómetros, que discurrirá al sur del futuro aeropuerto, subiendo y bajando dos colinas empinadas y bordeando un lago. El diseño del circuito ya está terminado; el proyecto, a cargo de Tilke Engineering & Architects, la consultora de ingeniería DAR y Wurz Design, entra ahora en la fase de ingeniería, y el Gobierno ruandés también tendrá que resolver cómo gestionar la entrada y salida fluida de hasta 100.000 aficionados de la pista.

Aunque hay muchas posibilidades de que se celebre una carrera allí para 2030, al no fijar una fecha exacta de incorporación de Ruanda, las autoridades locales tienen menos presión y más tiempo para completar todas las obras necesarias a tiempo y con el nivel de calidad adecuado.

Dado que Kigali se convertirá en el punto de referencia de la F1 en África durante al menos una década, el mundo del automovilismo está más interesado en que la carrera se celebre de la mejor manera posible que en que tenga lugar lo antes posible.

GP de África de Ruanda

Foto: Fórmula 1

"En realidad no hay factores limitantes más allá de los hitos clave que tenemos en cuenta", afirmó Jean-Guy Afrika, director ejecutivo de la Junta de Desarrollo de Ruanda, sobre la flexibilidad de la fecha de inicio. "Uno de los principales es la finalización del aeropuerto internacional, prevista para principios de 2028. El otro hito tiene más que ver con mantener la flexibilidad para ultimar lo que hay que hacer en relación con el circuito, antes de que se tome una decisión definitiva sobre dónde encajaríamos exactamente en el calendario. Esa decisión la impulsa y coordina la F1, pero que preferimos posponer para más adelante".

Al mismo tiempo, tras más de tres años de negociaciones y planificación, seguía siendo importante hacer un anuncio público con suficiente antelación para que el proyecto pasara de la fase conceptual a convertirse en algo que realmente se vaya a llevar a cabo.

"Necesitábamos este momento, porque nos encontrábamos en una especie de dilema del huevo y la gallina", afirmó el director ejecutivo y presidente de la F1, Stefano Domenicali. "Estábamos hablando, lo teníamos casi todo listo, y dije: 'Escuchad, si no empezamos, no vamos a conseguirlo'".

¿Por qué se llama Gran Premio de África y no Gran Premio de Ruanda?

Curiosamente, la carrera no llevará el nombre del país o la ciudad anfitriona, sino del continente entero, lo que, según los organizadores, es un gesto de buena voluntad hacia África en su conjunto.

"Ruanda siempre ha sido una defensora de la integración regional", comentó Afrika. "Somos miembros de la Comunidad del África Oriental y del Mercado Común del África Oriental. Hemos suprimido los visados de llegada para los africanos. Por eso, llevar este deporte al continente forma parte de ese mismo espíritu".

"Queremos que sea algo más grande que Ruanda. Queremos que sea el momento en el que este deporte regresó a África para no volver a marcharse jamás. Por eso pensamos que llamarlo Gran Premio de Kigali o Gran Premio de Ruanda habría resultado un poco exclusivo. Es mucho más fácil llamarlo Gran Premio de África para atraer a socios en este esfuerzo más amplio".

Afrika también creía que Ruanda abriría las puertas a más carreras en el continente. "Prevemos un futuro en el que, al echar la vista atrás, veamos este momento como un punto de inflexión a partir del cual acabarán celebrándose múltiples carreras en África. Ya se ha visto que el interés [en África] era muy alto. No éramos los únicos que presentábamos una candidatura, y esperamos que, tras la primera carrera, probablemente haya muchas más".

¿Qué tipo de circuito de F1 tendrá Ruanda? ¿Será propicio para los adelantamientos?

Circuito de Fórmula 1 de Ruanda para el Gran Premio de África

Foto: Fórmula 1

El Circuito Internacional de Ruanda es una instalación permanente construida expresamente para este fin, en lugar de un circuito urbano. El trazado, de 6 km y 17 curvas, se ha construido desde cero para aprovechar al máximo las características naturales del emplazamiento de Bugesera, especialmente las dos colinas que la pista subirá y bajará. El desnivel total por vuelta será de 197 metros, lo que supone casi el doble que el actual número 1 del ránking: Spa-Francorchamps (102).

Además de curvas rápidas y fluidas que entusiasmarán a los pilotos, también hay una recta trasera de un kilómetro seguida de una horquilla para facilitar los adelantamientos. El director general de TILKE, Carsten Tilke, afirmó que el emplazamiento elegido para la sede era una "ubicación de ensueño", ya que la topografía ondulada facilitó en gran medida la creación de un circuito exigente, además de ofrecer unas vistas espectaculares a los aficionados, como si se tratara de un estadio.

"Cuando diseñamos un circuito, por supuesto, siempre tenemos que trabajar con el terreno del que disponemos", afirmó Tilke. "Tuvimos muchísima suerte porque se trata de una topografía muy accidentada. Tenemos un lago. Tenemos todo lo que uno puede soñar a la hora de diseñar un circuito. Esto también le da carácter: es muy fluido y muy rápido. Su trazado está realmente marcado por las características naturales y la belleza del terreno. Y por eso también tenemos muchos cambios de desnivel. Es, de hecho, un circuito tipo montaña rusa con muchos peraltes. Tiene pendientes de entre el 12 y el 13 por ciento".

Alex Wurz se encuentra quizás en una posición un tanto delicada, ya que también es presidente de la asociación de pilotos de la F1, la GPDA, por lo que no tendrá dónde esconderse si el circuito no tiene un gran éxito. Pero cuando se le preguntó por su diseño, el expiloto se mostró optimista sobre su potencial para gustar tanto a los pilotos como a los espectadores y a los aficionados que lo vean por televisión, gracias a las oportunidades de adelantamiento que incorpora. Además, reveló que varios pilotos actuales y campeones del mundo de la FIA ya lo habían probado en el simulador.

"El circuito no está diseñado para normas o categorías específicas, por lo que veréis algunas combinaciones de curvas que funcionan a la perfección para turismos o motos, donde se pueden realizar adelantamientos por sorpresa, o si se controla bien el desgaste de los neumáticos, se puede mantener una distancia muy reducida, incluso con coches de gran carga aerodinámica, ya sean del WEC o de la Fórmula 1".

"Tendremos largas rectas, las horquillas y todas las curvas de ataque en el simulador. Estamos jugando mucho con ligeros cambios de peralte en los momentos en que hay desgaste en la parte delantera o trasera; tenemos en cuenta las temperaturas a las que llegan los neumáticos en determinadas curvas, de modo que el piloto que defienda la posición se encuentre realmente en desventaja para la siguiente recta larga".

"Hay mucha ciencia, además de los conocimientos adquiridos tras años de pilotaje y diseño de circuitos, y espero que este trazado sea la guinda del pastel para todos. Más de una docena de campeones del mundo de la FIA han visto el circuito, han visto los vídeos de cámaras on board, y creo que todos comparten una gran ilusión".

¿Qué obtiene la F1 de Ruanda?

Stefano Domenicali en la presentación del GP de África en Ruanda

Foto: Filip Cleeren

Domenicali calificó el anuncio del martes como "uno de los días más significativos en la historia de la Fórmula 1". Incluso para alguien que suele recurrir a la hipérbole, es toda una afirmación. Pero es cierto que, a la hora de la verdad, entrar por fin en el mercado africano bien podría ser uno de los mayores logros de Domenicali.

La F1 no ha vuelto al continente desde que abandonó Sudáfrica en 1993 y, dada la impresionante lista de requisitos que debe cumplir un Gran Premio de la era Liberty Media, durante mucho tiempo ha parecido que simplemente era imposible.

Pero, tal y como ha señalado Lewis Hamilton —a quien la ministra de Deportes de Ruanda, Nelly Mukazayire, elogió como "una voz muy influyente en lo que respecta a la F1 en África"—, la F1 no puede considerarse un campeonato verdaderamente global sin poner un pie en suelo africano. La esperanza es que Liberty Media haya encontrado ahora al socio adecuado, creíble y estable para hacerlo, uno que no subestime la enorme carga de trabajo que hay por delante.

Domenicali afirmó que el mercado africano, en rápido crecimiento, "cuenta con más de 100 millones de aficionados a la Fórmula 1", que ahora podrán ver una carrera en su propio continente.

¿Qué obtiene Ruanda de la F1?

La incorporación de este evento deportivo de gran repercusión mediática ha acarreado a Ruanda nuevas acusaciones por parte de Amnistía Internacional de utilizar la F1 para un 'sportswashing', es decir, lavar la imagen del país a través del deporte, desviando la atención de importantes problemas de derechos humanos.

Domenicali, sin embargo, calificó a Ruanda como "una de las grandes historias de éxito del mundo" y "una nación de extraordinaria belleza natural y paisajes impresionantes, combinada con la resiliencia y el coraje para superar y renacer de los retos de su pasado", en referencia al devastador genocidio de 1994. La F1 sostiene que el deporte puede ser una fuerza positiva para el bien.

El veterano presidente Paul Kagame explicó que acoger eventos deportivos de élite en su propio territorio era un primer paso para revertir el flujo unidireccional por el que África aporta algunas de las mayores estrellas mundiales del fútbol, el baloncesto, el atletismo y otros deportes, pero no obtiene ningún beneficio económico a cambio.

"Durante décadas, los deportistas africanos han sido un pilar de la economía deportiva mundial, aportando un importante valor comercial a las principales ligas, sin que el continente reciba prácticamente nada a cambio. Alianzas como la que estamos forjando ayudan a romper este ciclo, ya que sirven de catalizador para el desarrollo de las infraestructuras deportivas. No se trata solo de construir recintos. Se trata de crear un modelo económico sostenible en el que se generen diferentes fuentes de ingresos en los sectores de la hostelería, el turismo y el entretenimiento, y que estas se arraiguen en las comunidades locales. El deporte es un gran igualador, pero debemos actuar de forma decidida para hacer realidad esta promesa".

La F1 también supone un paso más en el desarrollo de Ruanda como destino turístico y centro de negocios, tras haber acogido recientemente el Mundial de Ciclismo de 2025. A diferencia de ese evento puntual, Ruanda se ha comprometido a participar durante un periodo de 10 años, lo que le da tiempo para amortizar la inversión, que, según se dice, es una combinación —cuya composición no se ha revelado— de fondos públicos y privados.

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"Creo que es fundamental destacar que la F1 forma parte de un panorama mucho más amplio y de una estrategia a largo plazo para posicionar a Ruanda como centro de inversión y servicios turísticos", afirmó Afrika. "La F1 fue una continuación natural de este esfuerzo. El circuito tendrá una capacidad de unos 100.000 espectadores. Durante un fin de semana, estamos hablando de cerca de 300.000 personas que consumirán de todo, desde productos minoristas hasta servicios de restauración, hoteles e infraestructuras de alojamiento. Una demanda masiva que genera crecimiento para nuestras empresas existentes. Y eso se traduce en mayores ingresos en concepto de impuestos sobre las ventas, aumentos en el impuesto de sociedades, etcétera. También prevemos un aumento de la inversión en nuevos negocios, lo que se traduce en más puestos de trabajo, entre otras cosas".

La Junta de Desarrollo de Ruanda tiene gran interés en convertir el recinto en una instalación polivalente que pueda utilizarse durante todo el año para eventos como conciertos y conferencias, con una pista de karting, una todoterreno y una de manejo también integradas para impulsar aún más los deportes de motor de base. Tras la presentación del 'cross car' de la FIA en la Asamblea General celebrada en Kigali hace dos años, el presidente, Mohammed Ben Sulayem, se comprometió a que el organismo rector intensificaría sus esfuerzos para apoyar el karting en el país.

"La llegada de la Fórmula 1 a Ruanda transmitirá un mensaje muy potente a los jóvenes de todo el continente. Les dirá que los más altos niveles del automovilismo internacional están a su alcance, que África no solo puede participar en el futuro de nuestro deporte, sino también ayudar a darle forma", afirmó Ben Sulayem.

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