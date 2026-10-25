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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton: "Hay una diferencia sutil entre el coche de Leclerc y el mío en carrera"

Lewis Hamilton atribuyó su falta de ritmo inicial en Austin al equilibrio del Ferrari y a una preparación que arrancó mal el viernes. Cree que podía haber subido al podio con el balance del último relevo.

Pol Hermoso

Editado: 25 oct 2026, 23:42

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Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton encontró demasiado tarde el Ferrari que necesitaba en Austin. Tras acabar cuarto, el británico situó el origen de su oportunidad perdida de podio en el viernes: una dirección equivocada con los reglajes, poco rodaje con la configuración definitiva y un subviraje que le impidió seguir a los de delante durante los dos primeros relevos. El ritmo del tramo final le dejó satisfecho con el potencial y frustrado por no haberlo tenido antes.

"Me faltaba ritmo en los dos primeros relevos, básicamente. Simplemente, no podía hacer girar el coche", explicó. "Creo que todo empezó el viernes. Teníamos unos reglajes equivocados para los Libres 1 y después fuimos en la dirección incorrecta en los Libres 2. Volvimos atrás y llegamos a una situación mejor en los Libres 3".

La corrección permitió avanzar, pero no completar la preparación. Según Hamilton, Charles Leclerc había podido probar esa configuración en tanda larga durante la segunda sesión; él llegó a la carrera sin esa referencia. Una diferencia pequeña en apariencia que terminó pesando durante muchas vueltas.

"Hay una diferencia sutil entre Charles y yo, y entre nuestros coches, básicamente en carrera. Tiene que ver sobre todo con cuánto alerón ponemos, y creo que nos estamos quedando cortos. Continuamente, por alguna razón".

El problema aparecía cuando ya no había margen para rehacer el fin de semana. "En las vueltas a la parrilla parece que el coche está bien. Y después, en cuanto empieza la carrera, pierde muchísimo el tren delantero y aparece el subviraje. No podía hacer nada, así que se escaparon. Perdí esos ocho segundos y esa fue realmente la razón por la que no conseguí esa posición al final".

Ocho clics de corrección y todavía faltaba más

Ferrari intentó devolverle respuesta al tren delantero en cada parada. Hamilton fue aumentando el ajuste del alerón, aunque ni siquiera esas correcciones terminaron de darle todo lo que buscaba.

"En la primera parada añadí cuatro clics, en la siguiente añadí otros cuatro y, aun así, todavía me faltaban otros cuatro. Es una locura estar 12 clics por debajo. Tenemos que analizar cómo llegamos a ese punto".

El último relevo mostró lo que había faltado. Hamilton alcanzó a Norris para terminar cuarto y se quedó con la sensación de que el podio había sido una posibilidad real. "El equipo hizo un gran trabajo con las paradas y la estrategia. Teníamos un ritmo bastante bueno, especialmente en el último relevo. Si lo hubiera tenido en los dos primeros, creo que habríamos estado en el podio con seguridad".

También hubo una lección con los compuestos. Había reservado dos juegos de medios porque no esperaban demasiado del duro. "Visto con perspectiva, habría sido mejor tener dos juegos de duros. El duro fue el mejor neumático". Aquella elección le llevó además a salir con blandos usados frente a los nuevos de sus rivales, aunque valoró positivamente su arrancada.

Hamilton salió de Austin con una prioridad concreta para las próximas carreras. "Si consigo dominar este problema de equilibrio que tengo, creo que podemos conseguir resultados mucho mejores". El cuarto puesto confirmó que había ritmo; el reto es encontrarlo desde el principio.

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