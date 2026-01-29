Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Hamilton, contento con el Ferrari SF-26: "85 vueltas, es increíble"

Lewis Hamilton no está seguro de que Ferrari esté cumpliendo con su objetivo de kilometraje, pero al menos su jueves por la mañana fue productivo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, dijo que era "increíble" el kilometraje que había recorrido el jueves por la mañana en el shakedown de Barcelona.

Tanto Charles Leclerc como Hamilton estuvieron en pista el martes, en el primer día del SF-26 en pista, pero la lluvia llegó a media mañana. Por lo tanto, el jueves fue el primer kilometraje representativo de Hamilton en pista seca con el Ferrari.

El siete veces campeón del mundo completó 87 vueltas en toda la mañana, lo que le sirvió de consuelo, teniendo en cuenta que el "miserable tiempo lluvioso" le perjudicó el primer día.

Cuando la FOM le preguntó si Ferrari estaba donde esperaba estar en esta fase, Hamilton respondió con cautela: "Eh, no lo sé, creo que probablemente... Por supuesto, esperábamos poder venir y tener... Cuando vienes a las pruebas, siempre quieres recorrer muchos kilómetros, como hoy, que he dado 85 vueltas por la mañana, lo cual es increíble. Y eso se debe realmente a toda la gente de la fábrica, que ha hecho un trabajo fantástico para garantizar que el coche sea realmente fiable hasta ahora".

"El año pasado tuvimos un peor comienzo de las pruebas, así que, teniendo en cuenta que se trata de un reglamento completamente nuevo, es mejor de lo que hemos experimentado en el pasado. Así que tengo muchas esperanzas de que continúe así".

Resumen de la jornada:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Ferrari

Profundizando en la sesión de esta mañana, Hamilton explicó: "Ha sido estupendo poder rodar un poco y comprender los neumáticos. Hemos probado los C2 y los C1, con tanto frío que los neumáticos no funcionan muy bien, pero hemos completado nuestro programa y hemos comprendido un poco mejor en qué punto se encuentra el coche y qué debemos mejorar".

Leclerc se hizo cargo del SF-26 por la tarde, mientras Hamilton seguía el desarrollo de los acontecimientos desde el muro de boxes.

"Para nosotros, se trata de seguir intentando acumular el máximo kilometraje y conocimientos sobre este motor, el coche y la aerodinámica", detalló el británico. "Así que habrá mucho que hacer. Esta mañana hemos completado un programa y hemos aprendido muchas cosas. Charles está haciendo una tanda diferente esta tarde, lo cual es estupendo".

"Mi papel es escuchar todo lo posible. Al final, nos reunimos y hablamos de nuestros problemas, de lo positivo y de lo negativo. Luego elaboramos un plan con lo que queremos abordar mañana, que es nuestro último día. Pero, de momento, ya tenemos buenos datos".

"Se trata simplemente de comprenderlos y asegurarnos de tomar decisiones correctas y concisas sobre qué hay que probar de cara al futuro antes de llegar a Bahrein", concluyó un Hamilton que este año se enfrentará a su segunda temporada como piloto de Ferrari en la Fórmula 1.

Lo último:

Artículo Anterior McLaren F1 explica el "problema" que le impidió rodar en la tarde del jueves

