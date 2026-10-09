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Hadjar, desconcertado por un Red Bull "imposible de conducir" en Singapur

Isack Hadjar tuvo ciertas dificultades durante toda la sesión de clasificación al sprint del GP de Singapur 2026 de la F1 y no sabía cómo explicarlo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar se quedó estupefacto ante el comportamiento de su Red Bull en la sesión de clasificación al sprint del Gran Premio de Singapur, sin poder explicar su falta de rendimiento en comparación con su compañero Max Verstappen.

El francés se quejó de que su RB22 tocaba demasiado el suelo en la única sesión de entrenamientos libres, en la que fue el cuarto más rápido con los neumáticos duros —más rápido incluso que Max Verstappen—, pero siete décimas más lento que el holandés cuando cambiaron al compuesto medio.

Lo más importante es que los neumáticos amarillos se iban a utilizar en la SQ1 y la SQ2, donde la diferencia de Hadjar respecto a su compañero fue de 0,705s y 0,246s.

Al montar neumáticos blandos por primera vez del fin de semana en la SQ3 —tal y como establece el reglamento—, Hadjar marcó una vuelta en 1:32,048, 0,892s más lento que la referencia de Verstappen, antes de que al francés le anularan ese tiempo por exceder los límites de la pista.

"No lo sé", afirmó. "Es que lo que parecía un buen comienzo de día se convirtió en una actuación muy pobre. Me sentí muy cómodo desde el primer momento en la FP1, pero con el compuesto duro, y eso fue todo, la verdad".

"Nunca conseguí hacer una buena vuelta. No hago más que luchar con el coche. Tuve problemas con el motor en la última tanda. Me costó mucho. No sé, es muy raro", dijo.

Resumen y resultados de la clasificación:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó si había notado que le faltaba ritmo con los neumáticos blandos nada más montarlos en su coche, Hadjar respondió: "No, no lo sé. Sin duda, los blandos suponen un gran salto respecto al compuesto medio. Tenían mucho más agarre, pero de todas formas no importaba, ya que todos los demás también llevan los blandos, así que".

Y añadió: "No lo sé. Es que ahora mismo no me parece que se pueda conducir bien".

Hadjar saldrá en la carrera al sprint desde la novena posición de la parrilla de salida, con Verstappen en "la pole" —algo que le ha sorprendido—. Sin embargo, el piloto holandés está siendo investigado por un supuesto adelantamiento bajo banderas amarillas.

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